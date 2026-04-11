Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik fele menekül előle: a párizsi még mindig velünk van. Utánajártunk, honnan ered, miért lett a szocialista konyha ikonja, maradt-e valóban az olcsóság szimbóluma – és annak is, hogyan készíthetünk mi magunk is otthon adalékmentes, házi változatot. A lényeg viszont: nemcsak kolbászt vagy májast lehet tölteni. Lehet, hogy a következő uzsonnás szendvics már nem a boltból érkezik?

Valljuk be, kevés megosztóbb étel van, mint a párizsi. Semleges íze miatt a legválogatósabb gyerekek is elmajszolják a szendvicsben, sok családban pedig máig nosztalgikus kedvenc maradt. A 60–70-es években élte idehaza igazi reneszánszát: a rántott párizsi a főzelékek klasszikus menzás feltétje lett, nagyanyáink serpenyőben sütötték, de a kaszinótojás mellé készült belőle még csemegeuborkás párizsisaláta is. Manapság sokan fenntartással vásárolják, sőt inkább igyekeznek messze elkerülni, hiszen a nagyüzemi változatok gyakran jóval több adalékanyagot, állományjavítót, sót és tartósítószert tartalmaznak annál, mint amit szívesen fogyasztanánk.

A jó hír viszont az, hogy a párizsit ma már házilag is simán elkészíthetjük – ráadásul meglepően egyszerűen, minőségi, adalékanyag-mentes változatban. Néhány alapfűszerrel, jó minőségű csirkemellel vagy más választott hússal, akár céklalével természetesen rózsaszínűre színezve olyan házi felvágottat dobhatunk össze a családnak, amely nemcsak finom, hanem a gyerekek uzsonnás dobozába is bármikor nyugodt szívvel csomagolható.

Mi köze Párizsnak a párizsihoz?

A hentesiparban meglehetősen gyakori, hogy egy-egy terméket városokról neveznek el – gondoljunk csak a prágai sonkára, a krakkói kolbászra vagy a milánói szeletre, de magyar példaként ott van a Zala felvágott vagy az olasz is. Olyannyira megszoktuk ezt a halvány rózsaszín, egynemű állagú felvágottat – és persze a nevét –, hogy talán eszünkbe sem jut elgondolkodni azon: vajon miért hívjuk éppen párizsinak?

Pedig ez a sertés-, marha- vagy baromfihúsból készült, nagy átmérőjű, hengeres formájú húskészítmény egyáltalán nem francia találmány, de még csak nem is magyar sajátosság. Közeli rokonai megtalálhatók Európa-szerte és azon túl is: ilyen a német Extrawurst, az amerikai bologna sausage, a holland boterhamworst vagy éppen a svéd Falukorv.

A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótárának „párizsi” szócikke szerint a „parizer”, „parizerwurst”, „pariserwurst” és a „párizsi kolbász” kifejezések a 19. század közepén bukkantak fel a hazai írott forrásokban. DE akkor miért lett a magyar neve „párizsi”? Erre nincs egyetlen biztos magyarázat, de a legvalószínűbb, hogy a név a 19. századi közép-európai húsipari divatból ered. A „Pariser” elnevezés az Austro-Hungarian Empire területén is elterjedt, Ausztria egyes részein ma is így hívják. A „franciás” hangzás akkoriban eleganciát, minőséget, modernséget sugallt – vagyis a név inkább marketingfogás lehetett, mint valódi földrajzi utalás. A technológiai rokonság ugyanis sokkal inkább Bolognához, mint Parishoz köti ezt a ma is sok vitát kiváltó felvágottat.

A történet szálai egészen Olaszországig, pontosabban Bologna környékére vezetnek

A kultúrtörténészek szerint a mai párizsi távoli őse a Mortadella, az a finomra darált, főtt sertéshúsból készült felvágott, amelyet már az ókorban is ismerhettek. Régészeti leletek és római kori ábrázolások arra utalnak, hogy hasonló, pépesített húsból készült kolbászféléket már akkor is készítettek, a középkori Bologna környékén pedig már biztosan ettek mortadellaszerű felvágottakat.

Az eredeti mortadella azonban egészen más volt, mint a mai bolti párizsi: finomra darált húsból, jól látható szalonnakockákkal, fekete borssal, olykor pisztáciával gazdagítva készült. A neve feltehetően a latin mortarium – vagyis mozsár – szóból ered, hiszen a húst régen mozsárban törték pépesre. Egy másik elmélet szerint a név a mirtusszal fűszerezett római kolbászféle, a farcimen mirtatum emlékét őrzi.

A ma ismert párizsi ennek a hagyománynak egy jóval egyszerűbb, közép-európai változata lett. A 19–20. század ipari húsfeldolgozásának idején egyre nagyobb igény mutatkozott az olcsó, sokáig eltartható, nagy tömegben előállítható felvágottakra. Ekkor terjedtek el azok a homogén állagú, finomra emulgeált főtt húskészítmények, amelyekből már hiányoztak a mortadellára jellemző nagyobb zsírdarabok és a markánsabb fűszerek.

A klasszikus parizer még színhúsból készült, és minőségi felvágottnak számított

Az 1930-as években is még egészen más recept alapján készült: A magyar fűszerkereskedők lexikona című szakmai kiadványban Nagy István hentesmester így írta le a párizsi készítését: 80 százalék elsőrendű marhahús, 20 százalék finomra vágott szalonna – vagy egy másik változat szerint 70 százalék marhahús, 20 százalék sertéshús és 10 százalék szalonna. Ehhez csupán só, bors és marhavakbél kellett, amelybe a finomra darált húspépet töltötték, majd 30–50 percnyi füstölés után már fogyasztható is volt.

Ez a recept jól mutatja, hogy a régi párizsi valójában minőségibb, húscentrikusabb készítmény volt, mint amit ma a legtöbben ismerünk. A hangsúly a minőségi alapanyagon, a hús arányán és a technológián volt – nem az állományjavítókon vagy a hosszú eltarthatóságon.

Nem véletlen, hogy a kommunizmus gasztroszimbóluma lett

A 80-as évek derekán megjelent Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című művének egyik fejezetében Bruckner Szigfrid, a nyugalmazott cirkuszi oroszlán negyven kiló parizert – és figyelem, nem párizsit – vásárol magának, amikor megkapja a nyugdíját. Sokat elárul a korról, hogy az állatok királya nem kolbászba vagy sonkába fektette a pénzét, hanem épp parizerbe.

A korabeli hétköznapokban a párizsi valóban kiemelt helyet foglalt el. Nagyanyáink idejében nemcsak szendvicsbe került, hanem készült belőle párizsisaláta, csemegeuborkával, főtt burgonyával és majonézzel megbolondítva. A rántott párizsi és sült párizsi is – utóbbit igazi „különlegességként”, a közepén tükörtojással tálalták. Akadt, aki rakott krumpliba kolbász helyett is ezt szeletelte, mások darált hús helyett a fasírt alapanyagként is ezt használták.

Ma már jogszabály is pontosan meghatározza, mit nevezhetünk párizsinak

A rendszerváltással a párizsinak is lealkonyult, elvesztette a felvágottsaspultban korábban betöltött kiemelt szerepét – azóta az egyik legsilányabb, legolcsóbb élelmiszerként tartják számon. A mai szupermarketes párizsik már egy egészen más korszak logikáját mutatják: a tömegtermelést, az alacsonyabb előállítási költséget és a hosszabb polcidőt.

A mai, bolti késztermékként vásárolható párizsik általánosságban az alábbiakat tartalmazzák; mi egy népszerű magyar márkát mutatunk: sertéshús (63%), víz, sertésszalonna, sertésbőrke, sertésín, szójafehérje, étkezési só, keményítő, stabilizátor (E450), dextróz, antioxidáns (E316), aromák, füstaroma, ízfokozó (E621), fűszerek, színezék (E120), tartósítószer (E250).

A Magyar Élelmiszerkönyv – az 52/2009. (XI. 12.) FVM-rendelet alapján – egyértelműen rögzíti: parizernek és párizsinak egyaránt az a legalább 55 milliméter átmérőjű, természetes vagy műbélbe töltött húspépből készült termék nevezhető, amelyet főzéssel hőkezelnek, és lehet füstöletlen, füstölt vagy füst ízesítésű. A lényeg, hogy a metszéslapja homogén legyen – vagyis az a jól ismert, egynemű, rózsaszínes állag, amit mindannyian ismerünk. A szabályozás a beltartalomra is kitér: a késztermék hústartalma legalább 51 százalék kell legyen, emellett a csontokról mechanikusan lefejtett hús aránya legfeljebb 10 százalék lehet. Vagyis a mai párizsi esetében sem lehet teljesen parttalanul bánni az összetevőkkel, még ha a bolti kínálat minőségben igen széles skálán is mozog.

Persze ez nem jelenti azt, hogy minden mai párizsi rossz: a minőség ma is nagyban függ attól, honnan vesszük, mennyit szánunk rá. De az is biztos: a nagyszüleink korának párizsija sokkal közelebb állt egy valódi húskészítményhez, mint ahhoz a sokszor adalékokkal „felturbózott” szelethez, amit ma rutinszerűen a bevásárlókosárba teszünk. És talán éppen ezért lett mostanában újra divat a házi változat: mert visszahoz valamit abból az ízvilágból, amire olyan sokan nosztalgiával emlékeznek.

Klasszikus házi párizsi lépésről lépésre

A párizsi ma már nem az a filléres „mentőöv”, mint régen: bár még mindig az olcsóbb felvágottak közé tartozik, az árát ma már erősen meghatározza a hústartalom és a minőség.

2026 áprilisában:

átlagos bolti ár: kb. 2000–2600 Ft/kg

olcsó (diszkont): akár 800–1800 Ft/kg

jobb minőség: 2500 Ft felett

Ha kiszámoljuk, a házi párizsi sem feltétlenül „olcsóbb csodafegyver”, inkább egy minőségcsere: ugyanabban az árkategóriában marad, mint a középkategóriás bolti termékek (szerény számításaink szerint kb. 1700–3000 Ft/rúdra jön ki a házi párizsi ára), viszont egy teljesen más minőséget hoz vissza – azt, ahol pontosan tudjuk, mi kerül a kenyérre.

És higgyétek el, nincs benne semmi ördöngösség: a párizsi házilag inkább egy kis türelemjáték, mint bonyolult hentesmesterség.

Lássuk is a házi párizsi receptjét:

Hozzávalók (egy kb. 30–35 cm hosszú rúdhoz)

500 g sovány sertéslapocka vagy csirkemell

200 g zsíros szalonna

2–3 evőkanál céklalé (a rózsás színhez)

10 g só (kb. 2 teáskanál)

1 teáskanál frissen őrölt fehér bors

¼ teáskanál reszelt szerecsendió

¼ teáskanál őrölt koriander

csipetnyi őrölt gyömbér

¼ teáskanál paprika

50–80 ml jéghideg víz vagy húsleves a turmixoláshoz

1 teáskanál keményítő (opcionális, a lágyabb, krémesebb állagért)

1 db természetes bél vagy fóliával bélelt forma / hengeralakú műanyag palack

Elkészítés:

A húst és a szalonnát kis kockákra vágjuk, majd kb. 2–3 órára a fagyasztóba tesszük, hogy a darálás könnyebb legyen, és a massza homogén maradjon. Ezután finom lyukú darálón toljuk le a húst a szalonnával együtt. A darált masszát sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük, céklalével színezhetjük, majd jéghideg vízzel addig turmixoljuk, míg nagyon finom, sűrűn folyó pépet nem kapunk. Ha lágyabb, krémesebb felvágottat szeretnénk, kevés keményítőt is adhatunk hozzá.

A kész masszát természetes bélbe töltjük, vagy fóliával bélelt formába simítjuk; praktikus megoldás lehet egy műanyag palack is, amelyből, ha a massza megszilárdult, egyszerűen lehúzhatjuk a palackot. A hőkezelés során a párizsit alacsony hőfokon, kb. 70–75 °C-on sütőben vagy vízfürdőben főzzük, amíg a belső massza megszilárdul, ez általában 2–3 órát vesz igénybe. Hűtés után a felvágott szeletelhető, krémes állagú, otthon készített, adalékanyag-mentes párizsi lesz.

Érdemes kipróbálni különböző húsokkal – csirke, pulyka vagy sertés – és az ízesítést is a saját ízlésünk szerint alakítani.