Hudson Bay, Manitoba, Kanada
HelloVidék

Legyőzte a gyilkos kór a vidéki állatkert sztárját: végleg lehunyta a szemét Európa rekorder ragadozója

2026. május 26. 08:53

Szomorú hírt közölt a Nyíregyházi Állatpark: elpusztult Lloyd, az intézmény ikonikus jegesmedvéje. A 26 éves állat nemcsak a park egyik legismertebb lakója volt, hanem Európa legidősebb hím jegesmedvéjeként is számon tartották.

A hírt a Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán közölte: Lloyd életének 26. évében pusztult el, miután állapota az elmúlt időszakban jelentősen romlott. Az állatorvosok előrehaladott daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála, ezért – az állat szenvedésének enyhítése érdekében – az eutanázia mellett döntöttek.

A jegesmedvék a természetben általában 15–18 évig élnek, így Lloyd valódi matuzsálemnek számított. Az elmúlt években mozgása lelassult, aktivitása csökkent, gondozói pedig folyamatos állatorvosi felügyelet mellett, az idős állatok speciális igényeihez igazítva gondozták.

Lloyd hosszú éveken át a Nyíregyházi Állatpark egyik legnépszerűbb lakója volt, rengeteg látogató kedvence lett. Az állatpark számára különösen fontos szerepet töltött be a fajmegőrzési programokban is: genetikai öröksége tovább él a 2024-ben született jegesmedvebocsok révén.
Címlapkép: Getty Images
