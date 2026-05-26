Új korszakra készül a Savaria Szimfonikusok: jön Miklósa Erika, Alföldi Róbert és Nyáry Krisztián is, közben pedig a Bartók Terem sem csak a klasszikus zenére...
Mintha egy Batman-filmből lépnénk ki: rejtélyes Batmobil és éjszakai vonatozás vár a Bakonyban
Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án olyan eseményre készülhetünk, ahol a denevérek, a tudomány és egy „Batmobil” nevű jármű kerül a középpontba, a végén pedig még egy éjszakai vonatra is felszállhatunk.
A szervezők célja egyszerű: közelebb hozni a denevéreket – azokat a sokszor misztikusnak tartott, valójában rendkívül hasznos repülő emlősöket, amelyek alkonyatkor szelik át a Bakony egét. A résztvevők nemcsak megfigyelhetik őket, hanem azt is megtudhatják, hogyan élnek, hogyan „vadásznak”, és miért kulcsfontosságú a védelmük.
A bakonybéli programot a Guzmics Izidor Egyesület szervezi, a helyszín pedig a Fürdő utca vége, a játszótér környéke lesz. Itt 19.30-tól indul a „Batmobil” – amely valójában egy ismeretterjesztő, mozgó bemutató –, ahol a résztvevők játékos, tudományos formában kapnak bevezetést a denevérek világába - írta a Veol.hu.
20.30-tól a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány szakemberei veszik át a főszerepet: denevérhálózás és vizsgálat is szerepel a programban, vagyis a látogatók testközelből láthatják ezeket az állatokat – természetesen szigorú szakmai felügyelet mellett, a védett fajok kíméletével.
A nap csúcspontja pedig 22 órakor jön: indul az éjszakai vonatozás, amely a Bakony sötétedés utáni arcát mutatja meg az érdeklődőknek. A szervezők szerint ez az este egyszerre szól tudományról, természetvédelemről és egy kis kalandvágyról is – mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy valaki ennyire közel kerüljön a denevérek világához, miközben egy „Batmobil” és egy éjszakai vonat is belefér az élménybe.
Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük
A háromnapos összművészeti program fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházzal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.
Nagyobb családi ház áráért eladó a legendás Gyuri csárda: magyaros ízek mellé itt csodás panoráma járt
A jól bejáratott étterem nemcsak a magyaros ízek miatt kedvelt: innen a Jánkahegyről mesés kilátás nyílik Zalaegerszegre és a környező dombokra is.
Azbeszt-botrány: 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az osztrák bányákból, itt az érintett területek tételes listája
Interaktív térképet és részletes településlistát tett közzé egy önkormányzati képviselő az azbesztszennyezésben érintet osztrák bányákból érkező szállítmányokról.
A legenda szerint a Mátrában bujkáló Vidróczki Márton kedvenc fogása volt: amikor megérezte ennek a füstös-hagymás ételnek az illatát, hát azonnal lóra pattant és hazavágtatott.
Kétségbeesett segélykiáltást küldtek a horgászok: brutális mennyiségű vízzel mentik a kiszáradó tavat
A Holt-Körösnél megindulhat a vízpótlás, miután kiépült a szivattyús rendszer. Mintegy 300 ezer köbméter vízzel mentenék a drasztikusan apadó, kiszáradással fenyegetett holtágat.
Az állategészségügyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a helyi gazdákat.
Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban
Új, gyógyszermentes módszerrel enyhítik a fájdalmat és a szorongást a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán
A nyár a legtöbb gazdi számára ma már nem teljes négylábú családtag nélkül – és szerencsére ezt egyre több helyen, már a vízpartokon is felismerik.
A szolnoki közgyűlési vita során elhangzott: fájdalmas megszorítások és politikailag is nehéz döntések nélkül aligha lehet egyensúlyba hozni Szolnok költségvetését.
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
Hihetetlen, de létezik olyan vidéki strand, ahol délután mindössze 1000 forintért lehet csobbanni az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizében. Most leteszteltük!
Azahriah és Majka is beveszi a Balaton legpörgősebb helyszínét: elképesztő névsorral indul a nyár a Plázson
Neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a hétvégén lesz.
Megérkezett az új sztár Veszprémbe: hónapokon át szervezték a gigantikus jövevény költözését + Videó
Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert: megérkezett Samu, az ötéves ázsiai elefánt bika, aki a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásából költözött át új otthonába.
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
Balatonlellén új parkolási rendszer lépett életbe, amely a helyiek számára kedvezőbb feltételeket biztosít, miközben a turisták számára szigorúbb és költségesebb szabályokat hoz – derül ki...
Nehéz szezon elé néz a hazai szőlészet: a késői fagyok, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint az aranyszínű sárgaság betegség terjedése egyszerre nehezítik a helyzetet.
Pécs kulturális intézményei komoly pénzügyi gondokkal küzdenek: veszélybe kerülhetnek ikonikus vidéki műhelyek.
Hamarosan újra lehet vonattal közlekedni a 20-as számú vasútvonalnak azon a szakaszán is, ahol a pálya kijavítása miatt mostanáig pótlóbuszok szállították az utasokat.
Több mint száz lakást húztak volna fel a balatoni partszakaszon: közbelépett a bíróság, győztek a civilek
Új fordulatot vett a Balaton egyik legtöbbet vitatott ingatlanügye: mégsem valósulhat meg az a 105 lakásos társasházprojekt, amelyet a balatonaligai magaspartra terveztek.
Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából.
