Mintha egy Batman-filmből lépnénk ki: rejtélyes Batmobil és éjszakai vonatozás vár a Bakonyban

Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án olyan eseményre készülhetünk, ahol a denevérek, a tudomány és egy „Batmobil” nevű jármű kerül a középpontba, a végén pedig még egy éjszakai vonatra is felszállhatunk.

A szervezők célja egyszerű: közelebb hozni a denevéreket – azokat a sokszor misztikusnak tartott, valójában rendkívül hasznos repülő emlősöket, amelyek alkonyatkor szelik át a Bakony egét. A résztvevők nemcsak megfigyelhetik őket, hanem azt is megtudhatják, hogyan élnek, hogyan „vadásznak”, és miért kulcsfontosságú a védelmük.

A bakonybéli programot a Guzmics Izidor Egyesület szervezi, a helyszín pedig a Fürdő utca vége, a játszótér környéke lesz. Itt 19.30-tól indul a „Batmobil” – amely valójában egy ismeretterjesztő, mozgó bemutató –, ahol a résztvevők játékos, tudományos formában kapnak bevezetést a denevérek világába - írta a Veol.hu.

20.30-tól a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány szakemberei veszik át a főszerepet: denevérhálózás és vizsgálat is szerepel a programban, vagyis a látogatók testközelből láthatják ezeket az állatokat – természetesen szigorú szakmai felügyelet mellett, a védett fajok kíméletével.

A nap csúcspontja pedig 22 órakor jön: indul az éjszakai vonatozás, amely a Bakony sötétedés utáni arcát mutatja meg az érdeklődőknek. A szervezők szerint ez az este egyszerre szól tudományról, természetvédelemről és egy kis kalandvágyról is – mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy valaki ennyire közel kerüljön a denevérek világához, miközben egy „Batmobil” és egy éjszakai vonat is belefér az élménybe.

