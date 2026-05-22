Ilyen nincs! Berobbant itthon az afrikai sertéspestis - egy teljes magyar települést lezártak

Afrikai sertéspestis (ASP) miatt fertőzött területté nyilvánították Isaszeget, miután a betegséget a környékbeli vaddisznóállományban is azonosították. Bár a vírus az emberre teljesen ártalmatlan, a házisertésekre rendkívül ragályos és veszélyes, ezért szigorú óvintézkedések léptek életbe - közölte a település önkormányzata.

Az állategészségügyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a helyi gazdákat a fertőzés elkerülése érdekében. A legfontosabb feladat a házisertések és a vaddisznók közötti bárminemű – közvetlen vagy közvetett – érintkezés megakadályozása.

Ennek értelmében szigorúan tilos a sertéseket szabadon tartani. Emellett az állatok takarmányozására és mozgatására is különleges járványügyi szabályok vonatkoznak.

A szakemberek nyomatékosan kérik az állattartókat, hogy ha a sertések megbetegedését vagy elhullását tapasztalják, haladéktalanul értesítsék a hatósági állatorvost.