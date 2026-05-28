Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe

Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe. Történik mindez annak ellenére, hogy az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) tavaly októberben hivatalos levélben kérte a szervezetet a helyzet kivizsgálására, de a megkeresésre azóta sem érkezett válasz - jelentette a The Guardian.

A Sahtar Doneck és a Zorja Luhanszk – két meghatározó ukrán élvonalbeli klub – másolatai idén márciustól az orosz negyedosztályban, a Nemzeti Labdarúgó Liga 2B-ben szerepelnek. A csoportjukban rajtuk kívül ott van a krími Rubin Jalta és az FK Szevasztopol is. Ez azt jelenti, hogy a mezőny negyedét olyan csapatok alkotják, amelyek Ukrajna megszállt területeit képviselik.

Az ál-Sahtar valójában az oroszországi Taganrogban játssza a meccseit, de hivatalos székhelyként egy donecki címet tüntet fel. A csapat kilenc meccsből hét győzelemmel vezeti a bajnokságot, amelynek győztese feljut a harmadosztályba.

A klub honlapja eközben kisajátítja az eredeti Sahtar Doneck történelmét, és egy, a kilencvenedik évfordulóját ünneplő összeállítást közöl. Az "igazi" ukrán alakulat mindeközben a tizenhatodik bajnoki címe megszerzése után a Bajnokok Ligája főtáblájára készül.

A "Zarja Luhanszk" 2025 tavaszán az orosz ötödosztályban kezdett játszani. Idénre azonban egy osztállyal feljebb léphetett, méghozzá sporteredmények hiányában. A csapat az oroszországi Kamenszkben játssza a mérkőzéseit, de edzéseit Luhanszkban és a megszállt területek más helyszínein tartja. A három éve az orosz bajnoki rendszerbe integrált Rubin Jalta és a Szevasztopol továbbra is a megszállt Krím-félszigeten rendezi a hazai találkozóit.

Az UAF októberi levelét az UEFA főtitkárának, Theodore Theodoridisznek címezték. A szövetség ebben leszögezte, hogy egy Ukrajna ideiglenesen megszállt területén bejegyzett klub részvétele egy másik ország szövetsége által szervezett versenyeken az UAF hozzájárulása nélkül történik. Ez a lépés közvetlenül sérti az ukrán szövetség területi joghatóságát. A levél "összehangolt politikai kísérletként" jellemezte a folyamatot, amelynek egyértelmű célja a megszállás legitimálása és az ukrán futballidentitás eltörlése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFU) korábban azzal érvelt, hogy a Liga 2B egy amatőr bajnokság, amely nem az ő égisze alatt működik. Ezt az állítást azonban több forrás is megkérdőjelezte. Ráadásul maga az ál-Sahtar honlapja is "profi" ligaként hivatkozik a sorozatra. Az orosz válogatott és az orosz klubok továbbra is ki vannak tiltva a nemzetközi versenyekből, az RFU azonban az UEFA és a FIFA tagja maradt. Az UEFA a megkereséssel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.