2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
24 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Hatalmas botrány a fociban: döbbenetes, ahogy lenyúlják az ukrán múltat Oroszországban, senki sem lép közbe

Pénzcentrum
2026. május 28. 13:44

Az UEFA mindeddig nem lépett fel az ellen, hogy az Ukrajna illegálisan megszállt területeiről származó futballklubok betagozódjanak az orosz ligarendszerbe. Történik mindez annak ellenére, hogy az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) tavaly októberben hivatalos levélben kérte a szervezetet a helyzet kivizsgálására, de a megkeresésre azóta sem érkezett válasz - jelentette a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Sahtar Doneck és a Zorja Luhanszk – két meghatározó ukrán élvonalbeli klub – másolatai idén márciustól az orosz negyedosztályban, a Nemzeti Labdarúgó Liga 2B-ben szerepelnek. A csoportjukban rajtuk kívül ott van a krími Rubin Jalta és az FK Szevasztopol is. Ez azt jelenti, hogy a mezőny negyedét olyan csapatok alkotják, amelyek Ukrajna megszállt területeit képviselik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ál-Sahtar valójában az oroszországi Taganrogban játssza a meccseit, de hivatalos székhelyként egy donecki címet tüntet fel. A csapat kilenc meccsből hét győzelemmel vezeti a bajnokságot, amelynek győztese feljut a harmadosztályba.

A klub honlapja eközben kisajátítja az eredeti Sahtar Doneck történelmét, és egy, a kilencvenedik évfordulóját ünneplő összeállítást közöl. Az "igazi" ukrán alakulat mindeközben a tizenhatodik bajnoki címe megszerzése után a Bajnokok Ligája főtáblájára készül.

A "Zarja Luhanszk" 2025 tavaszán az orosz ötödosztályban kezdett játszani. Idénre azonban egy osztállyal feljebb léphetett, méghozzá sporteredmények hiányában. A csapat az oroszországi Kamenszkben játssza a mérkőzéseit, de edzéseit Luhanszkban és a megszállt területek más helyszínein tartja. A három éve az orosz bajnoki rendszerbe integrált Rubin Jalta és a Szevasztopol továbbra is a megszállt Krím-félszigeten rendezi a hazai találkozóit.

Az UAF októberi levelét az UEFA főtitkárának, Theodore Theodoridisznek címezték. A szövetség ebben leszögezte, hogy egy Ukrajna ideiglenesen megszállt területén bejegyzett klub részvétele egy másik ország szövetsége által szervezett versenyeken az UAF hozzájárulása nélkül történik. Ez a lépés közvetlenül sérti az ukrán szövetség területi joghatóságát. A levél "összehangolt politikai kísérletként" jellemezte a folyamatot, amelynek egyértelmű célja a megszállás legitimálása és az ukrán futballidentitás eltörlése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFU) korábban azzal érvelt, hogy a Liga 2B egy amatőr bajnokság, amely nem az ő égisze alatt működik. Ezt az állítást azonban több forrás is megkérdőjelezte. Ráadásul maga az ál-Sahtar honlapja is "profi" ligaként hivatkozik a sorozatra. Az orosz válogatott és az orosz klubok továbbra is ki vannak tiltva a nemzetközi versenyekből, az RFU azonban az UEFA és a FIFA tagja maradt. Az UEFA a megkereséssel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#sport #ukrajna #oroszország #labdarúgás #konfliktus #politika #kitiltás #orosz-ukrán háború #bajnokok ligája #uefa #nemzetközi foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:12
15:08
15:01
14:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
1 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
3
6 órája
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
4
1 hete
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
5
1 napja
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamat
A kamat a pénz ára, amelyet a pénz használója azért fizet, mert a pénzt ő hasznosítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 14:31
Nem várt számok jöttek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon