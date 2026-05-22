Az állategészségügyi hatóságok fokozott óvatosságra intik a helyi gazdákat.
Kétségbeesett segélykiáltást küldtek a horgászok: brutális mennyiségű vízzel mentik a kiszáradó tavat
A Szelevény melletti Tehenesi Holt-Körösnél megkezdődhet a vízpótlás, miután a vízügy kiépítette a szivattyús átemelés technikai feltételeit. A beavatkozás célja, hogy mintegy 300 ezer köbméter vízzel stabilizálják a drasztikusan lecsökkent vízszintet. A lépést az is sürgette, hogy a helyi horgászegyesület napokkal korábban már a holtág kiszáradásának veszélyére figyelmeztetett.
Megkezdődhet a Tehenesi (Nagytehenes) Holt-Körös vízpótlása Szelevény térségében: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) szivattyús átemeléssel mintegy 300 ezer köbméter vizet juttat a Hármas-Körösből a holtágba - írta a Pecaverzum. A beavatkozás célja a jelentősen lecsökkent vízszint helyreállítása és a további apadás megállítása, miután a térségben az utóbbi időszakban kritikus állapotok alakultak ki.
A vízügyi igazgatóság közlése szerint a Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat előkészítette a szivattyús vízátvezetés feltételeit, így a rendszer üzembe helyezése elindulhat. A holtág vízszintje ugyanis az elmúlt időszakban annyira visszaesett, hogy a helyi horgászegyesület már a kiszáradás veszélyére figyelmeztetett, és sürgős beavatkozást kért.
A Körösből érkezik az utánpótlás
A tervek szerint a Hármas-Körösből kiemelt vizet átemelik a holtágba, ezzel stabilizálva a vízszintet. A 300 ezer köbméteres mennyiség célja, hogy rövid időn belül érezhetően javítsa a holtág vízháztartását. A vízpótlás ütemezett, szivattyús rendszerrel történik, amely a környezeti terhelést is igyekszik minimalizálni.
A beavatkozás nemcsak horgászati szempontból fontos: a holtág élőhelyet biztosít halaknak, madaraknak és kétéltűeknek is, amelyek a vízszint csökkenésével veszélybe kerülhetnek. A most induló vízpótlás célja, hogy megakadályozza az ökológiai állapot további romlását, és fenntartsa a térség vízi élővilágát.
Nehéz szezon elé néz a hazai szőlészet: a késői fagyok, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint az aranyszínű sárgaság betegség terjedése egyszerre nehezítik a helyzetet.
