Kétségbeesett segélykiáltást küldtek a horgászok: brutális mennyiségű vízzel mentik a kiszáradó tavat

Megkezdődhet a Tehenesi (Nagytehenes) Holt-Körös vízpótlása Szelevény térségében: a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) szivattyús átemeléssel mintegy 300 ezer köbméter vizet juttat a Hármas-Körösből a holtágba - írta a Pecaverzum. A beavatkozás célja a jelentősen lecsökkent vízszint helyreállítása és a további apadás megállítása, miután a térségben az utóbbi időszakban kritikus állapotok alakultak ki.

A vízügyi igazgatóság közlése szerint a Műszaki Biztonsági és Hajózási Szolgálat előkészítette a szivattyús vízátvezetés feltételeit, így a rendszer üzembe helyezése elindulhat. A holtág vízszintje ugyanis az elmúlt időszakban annyira visszaesett, hogy a helyi horgászegyesület már a kiszáradás veszélyére figyelmeztetett, és sürgős beavatkozást kért.

A Körösből érkezik az utánpótlás

A tervek szerint a Hármas-Körösből kiemelt vizet átemelik a holtágba, ezzel stabilizálva a vízszintet. A 300 ezer köbméteres mennyiség célja, hogy rövid időn belül érezhetően javítsa a holtág vízháztartását. A vízpótlás ütemezett, szivattyús rendszerrel történik, amely a környezeti terhelést is igyekszik minimalizálni.

A beavatkozás nemcsak horgászati szempontból fontos: a holtág élőhelyet biztosít halaknak, madaraknak és kétéltűeknek is, amelyek a vízszint csökkenésével veszélybe kerülhetnek. A most induló vízpótlás célja, hogy megakadályozza az ökológiai állapot további romlását, és fenntartsa a térség vízi élővilágát.