Nagyobb családi ház áráért eladó a legendás Gyuri csárda: magyaros ízek mellé itt csodás panoráma járt

2026. május 23. 15:09

Eladó a zalaegerszegi Jánkahegyi Gyuri Csárda és Panzió, amely több mint húsz éve a város egyik ismert vendéglátóhelye. A jól bejáratott étterem nemcsak a magyaros ízek miatt kedvelt: innen a Jánkahegyről mesés kilátás nyílik Zalaegerszegre és a környező dombokra is.

Eladásra kínálják a zalaegerszegi Jánkahegyi Gyuri Csárdát és Panziót, amely több mint húsz éve működik a város egyik ismert vendéglátóhelyeként. Az ingatlan az online hirdetések szerint 150 millió forintos irányáron szerepel a piacon, miközben az étterem jelenleg is fogad vendégeket.

A Gyuri Csárda 2005-ben nyitott, és azóta családi vállalkozásban működik. A hely a magyaros konyhájáról és bőségtálairól vált ismertté, de a vendégek nemcsak az étterem miatt érkeztek: a csárda mellett kialakított kilátó és a Jánkahegy panorámája is a kínálat része. A 425 négyzetméteres komplexum nemcsak egy éttermet, hanem egy 15 szobás panziót is magában foglal, és az elmúlt két évtizedben esküvők, családi rendezvények és osztálytalálkozók népszerű helyszíne volt.

Nem ez volt az eredeti terv

Hart György, a csárda tulajdonosa a Zaol.hu-nak elmondta, hogy bár öt éve nyugdíjba vonult, az eladás nem kizárólag emiatt vált szükségessé:

 Két évvel ezelőtt térdműtétem volt, és az orvos azt javasolta, hogy kíméljem magam, ez már nem lesz a régi

– mondta. Egészségi állapota végül abba az irányba vitte a döntést, hogy új tulajdonost keressen a vendéglátóhelynek. Mint fogalmazott, megfelelő körülmények között akár még tovább is folytatta volna a munkát nyugdíjasként. A tulajdonos szerint az eladás nem kényszerű bezárást jelent. A csárda továbbra is működik, és az új tulajdonos egy működő, ismert vendéglátóegységet vehet át.

A hirdetés szerint az étterem 100 fő befogadására alkalmas, több különálló térrel – köztük nagyteremmel, kisebb privát helyiségekkel és pálinkasarokkal. A fedett terasz további 60 vendég fogadására alkalmas, így rendezvények megtartására is tökéletes. A tulajdonos szerint az ingatlanhoz tartozó infrastruktúra több eleme is felújításra szorul, köztük a kilátó lépcsőszerkezete is, amelyet a közeljövőben terveznek rendbe hozni. 
 
 
 
 

 
 
#vállalkozás #étterem #ingatlan #turizmus #vendéglátás #vendéglátóhely #eladás #szálláshelyek #hellovidék #zalaegerszeg #zala megye

