Család egy gyermekkel a szabadban a nyári fesztiválon. Apa, aki a fiát a vállán viszi, élvezik a fesztiválon a szórakozást.
HelloVidék

Titkos folyóparti szigeten indul a nyár legkülönlegesebb fesztiválja: a gyerekeknek egy fillért sem kell fizetniük

MTI
2026. május 24. 10:55

Idén július 3. és 5. között immár negyedik alkalommal rendezik meg Szigetmonostoron a Denagyvilág Fesztivált. A háromnapos összművészeti esemény fergeteges koncertekkel, táncházzal, színházi és gyermekprogramokkal várja a közönséget, a Szentendrei-sziget egyik legkülönlegesebb kulturális rendezvényén.

A fesztivál célja idén is az, hogy gazdagítsa a térség kulturális életét, miközben különleges élményeket kínál a helyieknek és az idelátogató fesztiválozóknak egyaránt. A természetközeli, falusias környezetben megrendezett esemény változatos műfajokon keresztül szólítja meg a közönséget: a könnyűzenétől a világzenén át a színházig és a gyerekprogramokig széles a kínálat.

A Denagyvilág Színpad pénteki programját, július 3-án a Cimbaliband nyitja, majd az Intim Torna Illegál koncertje következik. Szombaton a Mocskonyi Dörgő, Artúr Rambo, valamint Péterfy Bori & Love Band lép színpadra. Mindkét estét hajnalig tartó Folkkocsma zárja: pénteken a Dűvő, szombaton pedig Nati és a Fiúk biztosítják a táncházas hangulatot.

Különleges atmoszférát kínál a Régi-módi Udvar is, amely nevét a helyszínnek otthont adó Régi-módi Presszóról kapta. A kerthelyiségben a századelős swingtől a folkzenén át a görög dallamokig számos műfaj képviselői lépnek fel. Pénteken Bérczesi Robi zenél, majd a Roy és Ádám zenekarából Nagy Ádám és a ZsiványJazz koncertje lesz hallható. Szombaton Szabó Balázs muzsikál, akit Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor követ. Vasárnap Meybahar és a Vintage Dolls koncertjei zárják a programsorozatot ezen a helyszínen.

A fesztivál fontos része a Gesztenye Gyerektér, ahol mindhárom nap délután változatos kikapcsolódási lehetőségek várják a legkisebbeket. Kézműves foglalkozások, gyermekszínházi előadások és táncház is szerepel a kínálatban. A Denagyvilág Fesztivál továbbra is a közösségi élményeket és az együtt eltöltött minőségi időt helyezi a középpontba.

„Mindazoknak, akik Budapesthez közel, mégis egy csendes, kis faluban szeretnének kikapcsolódni és feltöltődni, kifejezetten ajánlom ezt a fesztivált” – mondja Varga Kornél főszervező. Hozzátéve: „Különleges adottság, hogy egy szigeten vagyunk, közvetlenül a Duna mellett. Napközben lehet kirándulni a Pilisben vagy strandolni a dunai szabadstrandon, délután és este pedig színes kulturális programok várják az érdeklődőket. Ez remek lehetőség a töltődésre fiataloknak és családosoknak egyaránt.”

A programokra napijegyek és háromnapos bérletek is válthatóak, amelyek valamennyi helyszínre biztosítanak belépést. A 12 éven aluli gyermekek számára minden program ingyenesen látogatható.

A fesztivál több helyszíne ugyanakkor ingyenesen is elérhető lesz. Ilyen például a Pusztamonostori Birkás, amely a fesztiválközpont és a Duna között félúton található közösségi pihenő- és uzsonnázóhely.

A Denagyvilág Fesztivál azok számára kínál ideális hétvégi kikapcsolódást, akik tartalmas kulturális élményekre vágynak természetközeli, falusias környezetben, mégis Budapest közelségében.

Címlapkép: Getty Images
