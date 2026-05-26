2026. május 26. kedd Fülöp, Evelin
32 °C Budapest
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
HelloVidék

Elképesztő óriásfogás Magyarországon: 230 centis gigaharcsával küzdött meg a szerencsés pecás + Fotó

HelloVidék
2026. május 26. 14:20

Nem mindennapi fogásról számolt be a Nagyrédei Horgásztó: egy 230 cm-es harcsát emeltek ki a vízből. A hatalmas példányról készült fotó gyorsan bejárta a közösségi oldalakat is.

A rekordközeli halat Tamás Imre horgára akasztotta. A kifogott harcsa mérete már önmagában is ritkaságszámba megy, a tónál azonban nem teljesen példátlan az ilyen „óriásfogás”, a víz ugyanis rendszeresen ad otthont kapitális példányoknak is. A Nagyrédei Horgásztó 22 hektáros vízfelületen fekszik Heves vármegyében, és elsősorban sporthorgászati célokat szolgál. A tó működése a „catch & release”, vagyis a „fogd meg és engedd vissza” elvén alapul, így a most kifogott hatalmas harcsa is kíméletesen visszakerült a vízbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tó halállománya rendkívül változatos: ponty, amur, csuka, süllő és harcsa is megtalálható benne, a horgászok pedig rendszeresen számolnak be látványos, sokszor kiemelkedő méretű fogásokról. Nem ez volt az első eset, hogy a Nagyrédei Horgásztó „halszörnyekkel” került be a hírekbe – korábban is akadt már olyan fogás, amely jóval az átlagos méret fölé nőtt.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #horgászat #szabadidő #hal #vidék #harcsa #horgász #természet #kikapcsolódás #hellovidék #horgásztó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:31
14:20
14:13
14:05
Pénzcentrum
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
Van élet 10 millió alatt? Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók: meglepő név a toplista élén
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
NAPTÁR
Tovább
2026. május 26. kedd
Fülöp, Evelin
22. hét
Május 26.
Nemzetközi tejnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
2
5 napja
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
3
3 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
4
1 hete
Ezt ették az alföldi betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
5
2 hete
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 14:31
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
Pénzcentrum  |  2026. május 26. 13:01
Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
Agrárszektor  |  2026. május 26. 14:28
Döbbenetes felfedezést tettek a madárinfluenzáról: ez mindent megváltoztathat