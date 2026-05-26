Elképesztő óriásfogás Magyarországon: 230 centis gigaharcsával küzdött meg a szerencsés pecás + Fotó

Nem mindennapi fogásról számolt be a Nagyrédei Horgásztó: egy 230 cm-es harcsát emeltek ki a vízből. A hatalmas példányról készült fotó gyorsan bejárta a közösségi oldalakat is.

A rekordközeli halat Tamás Imre horgára akasztotta. A kifogott harcsa mérete már önmagában is ritkaságszámba megy, a tónál azonban nem teljesen példátlan az ilyen „óriásfogás”, a víz ugyanis rendszeresen ad otthont kapitális példányoknak is. A Nagyrédei Horgásztó 22 hektáros vízfelületen fekszik Heves vármegyében, és elsősorban sporthorgászati célokat szolgál. A tó működése a „catch & release”, vagyis a „fogd meg és engedd vissza” elvén alapul, így a most kifogott hatalmas harcsa is kíméletesen visszakerült a vízbe.

A tó halállománya rendkívül változatos: ponty, amur, csuka, süllő és harcsa is megtalálható benne, a horgászok pedig rendszeresen számolnak be látványos, sokszor kiemelkedő méretű fogásokról. Nem ez volt az első eset, hogy a Nagyrédei Horgásztó „halszörnyekkel” került be a hírekbe – korábban is akadt már olyan fogás, amely jóval az átlagos méret fölé nőtt.