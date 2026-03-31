Váratlan fordulat a lenyűgöző magyar barlangtúrán: egy csapásra eltörlik ezt a kényelmetlen szabályt

Közeli helyeken, bakancslistás barlangtúrás tavaszi programra vágytok? Az Aggteleki Nemzeti Park Vörös-tói túrája új renddel várja a látogatókat: a jegyeket most ismét a helyszínen, a barlangpénztárban lehet váltani!



Az Aggteleki Nemzeti Park Facebookon jelentette be, hogy 2026. április 1-jétől változik a Vörös-tói túra jegyváltási rendje. A túrára a belépőket ismét a bejáratnál, a Vörös-tói barlangpénztárban lehet megvásárolni, így a látogatóknak nem kell előre online jegyet váltaniuk.

A túra végén a nemzeti park saját gépjárműve gondoskodik a résztvevők visszaszállításáról a Vörös-tói parkolóba, ahol autóikat hagyták. A túrával kapcsolatos részletes információk és a programok pontos menetrendje a nemzeti park hivatalos Facebook-bejegyzésének hozzászólásai között érhetők el:

A Vörös-tói túra az Aggteleki Nemzeti Park egyik leglátványosabb barlangtúrája, amely a Baradla-barlang villanyvilágítással ellátott, 2300 méteres szakaszán vezet végig. A túra a barlang Vörös-tói bejáratától indul, és a jósvafői kijáratnál ér véget, bejárása körülbelül 100 percet vesz igénybe. Az útvonal nagy részét a Styx-patak medre mentén teszik meg a látogatók, ahol esőzések vagy hóolvadások után látványos vízáradat kíséri a túrát.

Útközben színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- és állócseppkövek között haladnak, érintve Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 méteres Csillagvizsgálót, valamint a barlang legnagyobb termét, az Óriások termét, ahol a barlang különleges akusztikáját is megtapasztalhatják. A túra során közelről látható a híres Sárkányfej is.