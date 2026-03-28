Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból

Ahogy a tél végi kamrakészletek kifutnak, és még várat magára a friss zöldségek bősége, a burgonya ismét főszerepbe kerül. A Pénzcentrum HelloVidék rovatának Gasztromesék sorozata három régi, burgonyás fogással – előétellel, főétellel és desszerttel – idézi meg a paraszti konyha egyszerű, tartalmas világát. A receptek azt is megmutatják, hogyan lehet a tél végén is szezonális, fenntartható és a mai ízléshez illeszkedő menüt készíteni.

Ahogy közeledik az újburgonya szezonja, érdemes egy pillanatra megállni, és újragondolni a burgonyához fűződő viszonyunkat. Ma már a boltok polcain egész évben elérhető, mégis fontos különbséget tennünk a friss, szezonális alapanyagok és a hosszú ideig tárolt termények között. A tél végére a kamrákban pihenő, úgynevezett tárolási burgonya minősége fokozatosan romlik: víztartalma csökken, íze megváltozik, és tápértéke sem az igazi. Nem véletlen, hogy elődeink ilyenkor tudatosan igyekeztek felhasználni a megmaradt készleteket.

A szezonális gondolkodás nem csupán hagyományőrzés, hanem egyre inkább fenntarthatósági kérdés is. A természet rendjéhez igazodó étkezés csökkenti az élelmiszer-pazarlást, mérsékli a szállításból eredő környezeti terhelést, és közelebb visz bennünket ahhoz az alapelvhez, hogy azt fogyasszuk, ami éppen rendelkezésre áll. A tél végi, kora tavaszi időszak különösen szűkös friss alapanyagokban: a primőr zöldségek még nem jelentek meg nagy mennyiségben, a raktározott készletek pedig már kifutóban vannak. Ebben az átmeneti időszakban a burgonya – még ha szerény alapanyagnak tűnik is – kulcsszerepet kap.

A régi konyhák találékonysága pontosan ebből a helyzetből született: kevés, de jól kihasználható alapanyagból készítettek teljes, kiegyensúlyozott fogásokat.

A krumpliból meglepően egyszerű, mégis zseniális magyaros fogások készíthetők: ilyen a zalai krumpliprósza, más néven tócsi, tócsni vagy toksa (Észak-Magyarországon), a Mátrában ismert macok, a cicege (Veszprém megyében), a lapcsánka, illetve a vasiak és zalaiak ikonikus dödölléje. Bár a két régió között máig tart a gasztronómiai rivalizálás – mindenki magának követeli a dödöllét –, a lényeg változatlan: néhány alapanyagból is készülhet laktató, tartalmas egytálétel. A jól ismert krumpli ráadásul nemcsak ezekben az ételekben működik: lángost és pogácsát is remekül feldobhatunk vele.

Az alábbi három recept – egy előétel, egy főétel és egy desszert – ugyanezt a szemléletet idézi meg. Nemcsak izgalmas gasztronómiai utazásra hívnak, hanem arra is emlékeztetnek, hogy a fenntartható konyha gyakran a legegyszerűbb, legősibb megoldásokban rejlik. Viszont még itt az elején fontos kiemelni, hogy bár izgalmas lehet egy teljes, burgonyára épülő menüsor elkészítése, azért nem érdemes ezt egy az egyben vasárnapi ebédként tálalni, mert a fogások együtt meglehetősen nehezek és laktatóak, így könnyen túlzottan megterhelhetik a szervezetet. És akkor nézzük a Gasztromesék sorozatunk eheti három, ezúttal krumplis receptjét!

Előétel: krumpligánica leves

Ha igazán régi hangulatot idéző előételt keresel, jó választás lehet a gánica leves, amely a krumplilevesek egyik archaikus, vidéki változata, és már a neve is a régi paraszti konyhát idézi. A gánica leves alapja egy egyszerű, tartalmas krumplileves: zsíron kevés aprított hagymát pirítunk, megszórjuk pirospaprikával, majd felengedjük vízzel, és beletesszük a felkockázott burgonyát, sóval, babérlevéllel ízesítjük. Amikor a krumpli már félig megpuhult, elkészítjük a gánicát: lisztből, vízből és egy csipet sóból sűrű, galuskaszerű tésztát keverünk, majd kanállal apró darabokat szaggatunk a levesbe, ahol együtt főnek készre a burgonyával. A végén egy kevés fokhagymával, esetleg csipet köménnyel tehetjük még karakteresebbé.

Ez a leves nemcsak laktató, hanem jól mutatja, hogyan használták ki régen a legegyszerűbb alapanyagokat is: a krumpli mellé egy kevés lisztből készült betéttel tették tartalmasabbá az ételt, így egyetlen fazékban megszületett az előétel és szinte maga a főfogás is – ma pedig éppen ez az egyszerűsége és rusztikus jellege adja a varázsát, és ha szeretnénk mai ízekhez igazítani, finomíthatjuk egy kevés füstölt paprikával, gazdagíthatjuk pirított kolbászmorzsával vagy ropogós szalonnával, esetleg friss petrezselyemmel és egy kanál tejföllel tálalva tehetjük még rétegzettebbé.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Főétel: placki vagy masinalángos

A placki, vagy más néven masinalángos a paraszti konyha egyik legszebb példája arra, hogyan született tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból: főtt burgonyából, egy kevés lisztből és egy csipet sóból. Nevében hozza a hagyományos lengyel burgonyás palacsintát, arra felé is plackinak hívják, de emlékeztet a mi magyaros tócsnikra, némi lángos beütéssel. A hajában főtt, majd meghámozott és krumplinyomón áttört burgonyát épp csak annyi liszttel dolgozzuk össze, amennyi még összefogja, majd enyhén megsózzuk. A tésztából kézzel tenyérnyi, nagyjából fél centi vastag lepényeket formázunk, és régen a sparhelt vagy vaskályha platniján, ma pedig egy forró serpenyőben vagy sütőlapon aranybarnára sütjük mindkét oldalukat. Ezt az ételt amúgy sok helyen készítik Európában, amelyet az alábbi videó is jól példáz:

Ez az egyszerű lepény nemcsak a takarékosságról, hanem az otthon melegéről is mesél: a frissen sült plackikat még forrón megkenjük zsírral, majd kettőt összefogva kínáljuk, ahogy egykor is tették. Bár szerény ételnek tűnik, a maga nemében laktató és karakteres fogás, amely jól példázza, hogy a szezon végén felhasznált alapanyagokból is lehet ízes, hagyományőrző finomságot készíteni, és ha egy kis frissességet vagy gazdagságot szeretnénk vinni bele, bátran kínálhatjuk reszelt sajttal, pirított baconnel, tejföllel, zöldfűszerekkel vagy akár sült hagymával megbolondítva, így egyszerre marad hű a gyökereihez és válik mai ízléshez igazított fogássá.

Feszültségek az EU-s burgonyapiacon Az EU burgonyapiacán az elmúlt években tartósan magas árak jellemezték a piacot, ami vonzóvá tette a burgonyatermesztést a gazdák számára. Ennek hatására a termelők jelentősen megnövelték a vetésterületet, ám a kínálat gyors bővülése mellett a kereslet nem nőtt ugyanilyen ütemben, így 2025-re túltermelés alakult ki. A piacon felhalmozódó nagy mennyiségű termés következtében az árak mintegy 22%-kal estek vissza az előző évhez képest, jól példázva az ár-ösztönzés és a kínálati többlet tipikus mezőgazdasági folyamatát, amely komoly ami ellátási lánci feszültségeket okoz - írja az Agrárszektor . A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az exportlehetőségek beszűkültek geopolitikai feszültségek és az euró/dollár árfolyam alakulása miatt, valamint egyes piacokon a raktárak tele vannak burgonyával, ami a termelők számára komoly gazdasági problémát jelent; a szakemberek szerint elkerülhetetlen lehet a vetésterület csökkentése a válság elkerülése érdekében.

Desszert: krumplis derelye

A krumplis derelye a régi falusi konyhák egyik különleges, ma már ritkábban készített édessége, amely jól példázza, milyen sokoldalúan használták fel a burgonyát a mindennapokban. A főtt, áttört krumpliból kevés liszttel és egy csipet sóval lágy, jól nyújtható tésztát gyúrunk, majd vékonyra nyújtva kis négyzetekre vágjuk. Ezek közepébe kerülhet lekvár – leggyakrabban szilva vagy barack –, majd a tésztát félbehajtva derelyéket formázunk, és forró, enyhén sós vízben kifőzzük. A leszűrt tésztát pirított morzsába forgatjuk, és bőségesen megszórjuk porcukorral.

Ez az étel egyszerre volt ünnepi és takarékos: a krumpli olcsósága mellett a lekvár adott neki édességet és különleges jelleget, így kevés alapanyagból is valódi desszert kerülhetett az asztalra. Hagyományosan nemcsak lekvárral töltve készítették, hanem túróval töltve, vagy akár egyszerűbben, csak kifőzve és cukros tejföllel meglocsolva is fogyasztották, ami még inkább kiemelte a tészta lágyságát és a fogás otthonos jellegét; ma pedig mindezt továbbgondolva készíthetjük házi gyümölcsragukkal, pirított dióval vagy mogyoróval, illetve egy csipet fahéjjal, citrushéjjal vagy vaníliával illatosítva tehetjük még izgalmasabbá.