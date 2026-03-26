Válságba került a szomszédos ország bútoripari óriása: több száz magyar munkahely került veszélybe
Válságba került a szomszédos ország bútoripari óriása: több száz magyar munkahely került veszélybe

2026. március 26. 10:15

Pénzügyi válságba került az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, de a magyarországi üzemek – köztük a legnagyobb, Körmenden működő gyár – egyelőre zavartalanul termelnek.

Pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy csődvédelmet kért az osztrák ADA bútorgyár, a cél a vállalatcsoport csökkentett formában történő továbbműködtetése, valamint a magyarországi és romániai telephelyek megőrzése nemzetközi befektetők bevonásával. Az  érintett két ausztriai társaság adósságállománya mintegy 30 millió eurót tesz ki, elsősorban nagy és intézményi hitelezők felé. 

A kelet-stájerországi központtal működő ADA Möbelwerke Holding Ausztria egyik legrégebbi bútoripari vállalatcsoportja. Irodai és gyártási telephelyei Raabában és Angerben (Stájerország), valamint Magyarországon és Romániában találhatók. A csődvédelemhez vezető fő okok között a kedvezőtlen piaci környezet és az európai bútoripart érintő strukturális átalakulás áll: a tartós fogyasztói visszafogottság, a hagyományos bútor-kiskereskedelem gyorsuló visszaesése, valamint az erősödő piaci konszolidációs nyomás az ADA Csoport működésére is jelentős hatást gyakorolt.

Mi lesz így a magyarországi üzemekkel?

A cégcsoport nehéz helyzete ellenére a körmendi telephelyek működése folyamatos - közölte ma a Vaol.hu. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a vállalat magyar leánycégei azon dolgoznak, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a működés. A városvezetés is figyelemmel kíséri a helyzetet, hiszen a körmendi gyár kiemelt jelentőségű: mintegy 360 embernek ad munkát, és évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi gazdaságnak.

A problémák az ausztriai anyavállalatnál jelentkeztek: az ADA Möbelfabrik GmbH és a holdingcég jelentős adósságot halmozott fel, amely mintegy 30 millió euróra tehető. A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei év eleje óta a rendelésállomány átlagosan 20 százalékkal elmarad a várakozásoktól, ami tovább rontotta a cég jövedelmezőségét. A cégcsoport egyébként több országban is jelen van:

  • Ausztriában mintegy 180 munkavállaló érintett
  • Romániában körülbelül 500 fő dolgozik a cégnél
  • Magyarországon – többek között Zalaegerszegen, Novajon és Körmenden – mintegy 600 embernek ad munkát

A legnagyobb gyártóbázis a körmendi üzem, ahol kárpitozott bútorokat állítanak elő. Az elmúlt években a vállalat költségcsökkentési lépésekkel és szerkezeti átalakításokkal próbálta stabilizálni működését, azonban a kedvezőtlen piaci környezet és a kereslet visszaesése ezt felülírta.

A jelenlegi helyzetben a legfontosabb kérdés az, hogy sikerül-e olyan megoldást találni, amely biztosítja a gyárak – köztük a körmendi üzem – hosszú távú működését. A tárgyalások és egyeztetések folyamatosan zajlanak.
