Vadon termő gyógynövényekkel vagy gyógynövényekkel kapcsolatos kézi szüreti tevékenység természetes környezetben. Egy személy egy mezőn, a földről, késsel szedi a platánokat. A növényt és a mezőt meleg napsütés éri.
HelloVidék

Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is

Pais-Horváth Szilvia
2026. március 25. 06:30

Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki, pedig valóban értékes hatóanyagokat tartalmaz. Egy Tik-Tok-videó nyomán mi is utánanéztünk, hogyan készíthetünk fillérekből belőle házi szirupot. Ráadásul most, tavasszal érdemes szedni: a friss hajtások sokkal jótékonyabbak, mint az idősebb levelek.

A lándzsás útifű igazi csoda, amit már ősidők óta használnak gyógyításra. Ez az évelő növény a Plantaginaceae, azaz az útifűfélék családjába tartozik. Talán te is láttad már apró virágait az utak mentén nyílni, de tudtad, hogy ez a szerény külsejű növény valóságos kincs az egészségünk számára?

Az útifű leggyakoribb fajtái, a Plantago major és a Plantago lanceolata, már kora tavasszal előbújnak. Gyakran kertekben, réteken vagy erdőszéleken találkozhatunk velük, ahol a talaj tömörödött — innen kapta a nevét is. Levelei alacsonyan nőnek: a nagyobb fajta széles, tojásdad formájú, míg a lándzsás útifű hosszúkás, lándzsás leveleket fejleszt. Mindkét típus gyógyászati felhasználásra alkalmas. A levelek nyálkaanyagokat, iridoid glikozidokat (például aukubint) és flavonoidokat tartalmaznak, amelyek együtt nyugtatják az irritált nyálkahártyát, csillapítják a gyulladást, és elősegítik a köpet oldódását.

A benne található aaukubin is különösen fontos: ez a vegyület felelős a növény antibakteriális hatásáért, és ezért használják nemcsak légúti problémák esetén, hanem hajápolásban is: támogatja ugyanis a fejbőr egészségét, segít az erős és egészséges hajszálak növekedésében. Emellett az útifű gazdag C-vitaminban, ami erősíti az immunrendszert, így tavasszal különösen hasznos, amikor szervezetünk fokozottan ki van téve a fertőzéseknek.

Rengeteg módon fogyasztható, mégis kevesen ismerik: mutatjuk, mire jó az útifűmaghéj
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengeteg módon fogyasztható, mégis kevesen ismerik: mutatjuk, mire jó az útifűmaghéj
Használható ételek sűrítésére (levesek, főzelékek), de akár fogyasztható italokba (tea, gyümölcslé), müzlibe, joghurtba keverve is.

Simán csak letépjük, és máris használatra kész

Sebgyógyító és gyulladáscsökkentő hatása miatt ekcémás bőrre is alkalmazható. A frissen szedett leveleket alaposan mossuk meg, majd a levél hátoldalán lévő vastag erezetet körömmel megnyomkodva a kiválasztott bőrfelületre dörzsöljük.

Külsőleg az útifű hatásos aranyér kezelésére, valamint rovarcsípések okozta irritáció csillapítására is. Egyszerű, természetes módszer, ami mindig kéznél van a kertben vagy kirándulás közben.

Így készítsünk belőle szirupot

Az útifű szirup egyik legnagyobb előnye, hogy a benne található nyálkaanyagok (mucilage) bevonják a torok nyálkahártyáját, hosszabb ideig nyugtatva ezzel a köhögést. Sok vény nélküli köhögéscsillapító ehhez hasonló elven működik, de ezt otthon is könnyen elkészíthetjük. Ráadásul a szirup gyerekeknek is ízletes, ha mézzel vagy cukorral készítjük.

Hozzávalók:

  • Friss útifű levelek – kb. egy nagy marék
  • 400–500 ml víz
  • 300–400 g cukor vagy méz (a méz plusz antibakteriális hatást ad)
  • Fél citrom leve (opcionális)

A friss útifű leveleket alaposan mossuk meg, hogy eltávolítsuk a szennyeződéseket. Ezután tegyük a leveleket forrásban lévő vízbe, majd lassú tűzön 15–20 percig főzzük, amíg sötétzöld, lágy főzetet nem kapunk. Szűrjük le, és a leveleket nyomkodjuk ki, hogy a lehető legtöbb hatóanyag kerüljön a lébe.

Adjuk hozzá a cukrot vagy mézet, majd kis lángon főzzük tovább, amíg a folyadék sűrű, kissé ragacsos szirup állagot nem kap (kb. 10–15 perc). Ha szeretnénk, keverjük bele a citrom levét, ami ízt ad és plusz C-vitamint biztosít, majd töltsük tiszta, száraz üvegekbe. Hűtőben tárolva 2–3 hétig eláll, és akár napi többször is fogyasztható.

Adagolás:

  • Gyermekeknek: 1–2 teáskanál naponta, szükség szerint
  • Felnőtteknek: 2–3 teáskanál naponta, akár többször is, ha jelentkezik a köhögés

A szirupot fogyaszthatjuk önmagában, vagy kis meleg teába keverve. Fontos, hogy lassan kortyoljuk, így a bevonó hatóanyagok minél jobban kifejthetik hatásukat. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a házi szirup nem helyettesíti az orvosi kezelést. Ha a köhögés hosszabb ideig fennáll, láz kíséri, vagy rosszabbodik, mindenképpen forduljatok orvoshoz.
