Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát

Hivatalosan is beköszöntött a meteorológiai tavasz, ám az elmúlt időszak száraz, csapadékszegény időjárása miatt sok helyen még nem indult be igazán a fű növekedése. Ennek ellenére sokan már most elővették a fűnyírót. De vajon jól tesszük, ha ilyen korán nekilátunk? Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki tavasszal a gyep telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz odafigyelni!

Kevés kellemesebb érzés van annál, mint amikor kilépve a házból dús, zöld pázsit fogad bennünket. De mit tehetünk azért, hogy a gyepünk egész nyáron át üde és egészséges maradjon? Ahogy Kósa Dániel kertészmérnök a HelloVidéknek elmondta, már most tavasszal érdemes odafigyelni rá, hogyan gondozzuk a gyepet. Ha ilyenkor tavasszal a fű növekedésnek indul, fontos például, hogy ne kapkodjuk el az első nyírást! Érdemes megvárni, amíg a gyep megerősödik. A szakember szerint „körülbelül 15 centiméteres magasság elérésekor érdemes először levágni”.

Szakmai szempontból azonban az első fűnyírásnál nemcsak az időzítés, hanem a technika is kulcsfontosságú: "Ilyenkor különösen fontos betartani az úgynevezett egyharmados szabályt, vagyis egyszerre legfeljebb a fűszálak magasságának egyharmadát vágjuk le. A túl rövidre nyírt gyep könnyen legyengül, kiszáradhat, és a gyomosodásnak is jobban kitetté válik. Másrészt érdemes éles pengéjű fűnyírót használni, mivel a tompa kés nem vágja, hanem tépi a fűszálakat, ami barnuláshoz és betegségek megjelenéséhez vezethet. Arra is figyelni kell, hogy ne nedves gyepet nyírjunk: a vizes fű összetapad, a vágás egyenetlen lesz, ráadásul a talaj is könnyebben tömörödik." - tette hozzá.

Az első nyírásnál célszerű magasabb vágási magasságot beállítani, majd ezt fokozatosan csökkenteni a kívánt szintre. A levágott fűnyesedéket vékony rétegben akár a gyepen is hagyhatjuk (mulcsozás), mivel ez segíti a talaj nedvességének megőrzését és a tápanyag-visszapótlást (de erről a cikk végén külön is szólunk).

Akad azonban olyan hazai szakember is, aki egyenesen betiltaná a tavaszi fűnyírást (na jó, csak képletesen) – az okokat ebben a videóban árulta el:

A gyep telepítésére az ősz és a tavasz a legalkalmasabb időszak, bár ilyenkor még számolni kell a hűvösebb napokkal, sőt, akár késői hidegbetörésekkel is. Az első és legfontosabb lépés, hogy felmérjük a kert adottságait: milyen a fekvése, mennyi napfény éri, mennyi csapadékra számíthatunk, illetve van-e lehetőség öntözésre. Ezek alapján érdemes kiválasztani a megfelelő fűmagkeveréket, például szárazságtűrő vagy árnyéktűrő típust. Emellett az sem mindegy, milyen a talaj szerkezete a kertünkben – hangsúlyozta a szakértő.

A következő lépés a talaj előkészítése. Ehhez elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a talaj összetételével: homokos vagy inkább agyagos.

A homokos talajokat érdemes olyan anyagokkal javítani, amelyek segítik a víz megtartását,

érdemes olyan anyagokkal javítani, amelyek segítik a víz megtartását, míg az agyagos talajhoz homokot keverhetünk, hogy javítsuk a vízelvezetést. Ilyenkor célszerű szerves trágyával is dúsítani a földet, hogy megfelelő tápanyag álljon a növények rendelkezésére.

A talajt ezután át kell forgatni, nagyjából 20–30 centiméter mélységben, hogy az adalékanyagok jól elkeveredjenek. Fontos az enyhe tömörítés is, mert a túl laza talaj nem kedvez a gyep fejlődésének. Ha valaki öntözőrendszer telepítését tervezi, azt ebben a fázisban érdemes elvégezni, hiszen ekkor a legegyszerűbb a csövek lefektetése és az öntözőfejek beépítése.

Mennyi fűmagot vegyünk?

Ha a talaj előkészítése megtörtént, következhet a fűmag vetése. Ezt végezhetjük kézzel is, bár így nehezebb az egyenletes eloszlatás. Léteznek kézi vetőeszközök is, de ezek beszerzése nem feltétlenül indokolt, ha csak alkalmanként használjuk őket. A szükséges vetőmag mennyisége a választott keveréktől függ, de általánosságban elmondható, hogy 1 kilogramm fűmag körülbelül 30–35 négyzetméter területre elegendő.

Vetést követően érdemes a magokat gereblyével enyhén a talaj felső 1–2 centiméterébe dolgozni, majd vékony rétegben, körülbelül 1–2 centiméter vastagságban homokot szórni rájuk, végül hengerezéssel tömöríteni a felszínt. Ez segít megőrizni a nedvességet és javítja a csírázás esélyét.

A csírázás időszakában különösen fontos az öntözés. Ideális esetben naponta akár 4–6 alkalommal is szükséges lehet, az időjárástól és a talaj kiszáradásának ütemétől függően. Lényeges, hogy két öntözés között a talaj felszíne kissé megszikkadjon.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Amikor a fű már növekedésnek indult, nem szabad elsietni az első nyírást. Érdemes megvárni, amíg a gyep eléri a körülbelül 10–15 centiméteres magasságot, és kellően megerősödik. A tavaszi első fűnyírást, valamint az idősebb gyepeknél a gyepszellőztetést akkor célszerű elvégezni, amikor a hőmérséklet tartósan 10–12 Celsius-fok fölé emelkedik. Fontos, hogy a szellőztetés előtt a füvet lenyírjuk, így a gép hatékonyabban tud dolgozni.

Érdemes tavasszal trágyázni is a füvet

Tavasszal a fű a téli nyugalmi időszak után intenzív növekedésnek indul, ezért szüksége van tápanyag-utánpótlásra is. A szakmai ajánlások szerint az első trágyázást akkor érdemes elvégezni, amikor a talaj hőmérséklete tartósan 8–10 °C fölé emelkedik, és a fű már láthatóan növekedésnek indult. Ez általában egybeesik az első vagy második fűnyírás időszakával.

A tavaszi trágyázáshoz elsősorban nitrogénben gazdag műtrágyát érdemes használni, mivel a nitrogén segíti a gyors regenerációt, a sűrűsödést és az élénk zöld színt. Ugyanakkor fontos a mértékletesség: a túlzott nitrogénbevitel hirtelen növekedést okoz, ami gyengébb gyökérzethez és fokozott vízigényhez vezethet.

Arra is figyelni kell, hogy a trágyát lehetőleg száraz fűre szórjuk ki, majd ezt követően alaposan öntözzük be, így elkerülhető a perzselés, és a tápanyagok is hatékonyabban jutnak a talajba. Jó gyakorlat az is, ha a trágyázást összekötjük a gyepszellőztetéssel, mivel ilyenkor a tápanyag könnyebben bejut a gyökérzónába.

Mivel trágyázzuk?

Tavasszal a gyepnek elsősorban nitrogénre (N) van szüksége, ez indítja be a növekedést és adja az élénk zöld színt. Érdemes kifejezetten gyepre összeállított, úgynevezett komplex műtrágyát (NPK) választani, ahol a nitrogén aránya magasabb (például 15-5-10 körüli összetétel). Jó választás lehet a lassú feltáródású (kontrollált leadású) műtrágya is, mert egyenletesebben táplál, és kisebb a perzselés kockázata. Szerves megoldásként használható komposzt vagy szerves trágyapellet is, ezek javítják a talaj szerkezetét, de hatásuk lassabb.

A kijuttatás módja is legalább olyan fontos, mint maga a tápanyag:

Száraz gyepre szórjuk ki a trágyát, egyenletesen elosztva (kézzel vagy szórókocsival).

Kerüljük a túladagolást, mindig a csomagoláson megadott mennyiséget kövessük.

Kijuttatás után alaposan öntözzük be, hogy a tápanyag lejusson a gyökérzónába, és ne égesse meg a fűszálakat.

Frissen nyírt gyepre dolgozzunk, így a tápanyag könnyebben eljut a talajhoz.

Fontos gyakorlati szabály: inkább kevesebb trágyát adjunk a gyepnek, de rendszeresen. A túl sok műtrágya gyors, de gyenge növekedést eredményez, és növeli a kiszáradás, valamint a betegségek kockázatát.

Figyeljünk! Ezek az intő jelek komoly betegségekre is utalhatnak

Végezetül, a tavaszi gyepápolás során érdemes alaposan megvizsgálni a pázsit állapotát, és időben felismerni az esetleges problémákat.

A halványabb, sárgás foltok gyakran tápanyaghiányra utalnak, elsősorban nitrogén- vagy vashiányra. Enyhébb esetben a fű csak fakóvá válik, súlyosabb vashiány – úgynevezett klorózis – esetén azonban akár pusztulásnak is indulhat.

A moha megjelenése a szakemberek szerint pedig többnyire savanyú talajra és rossz vízelvezetésre utal, ilyenkor a talaj kémhatásának javítása, például meszezéssel, segíthet.

A gyomok ellen pedig a rendszeres nyírás és a megfelelő gondozás a leghatékonyabb védekezés, de ha mégis megjelennek, érdemes inkább mechanikusan eltávolítani őket.

A gyepben kialakuló csomós, eltérő szerkezetű foltok esetén a problémás részeket szintén célszerű kivágni, majd a helyüket friss föld, tőzeg és fűmag keverékével pótolni, hogy a pázsit újra egységes képet mutasson.