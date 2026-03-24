Négy figyelmes keleti kiskarmú vidra csoportja
HelloVidék

Szívszorító pillanatok a Balaton-felvidéken: mentett vidrák térhettek vissza a természetbe + Videó

HelloVidék
2026. március 24. 12:16

Igazi örömünnep volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén, amikor mentett vidrákat engedtek vissza a természetbe. Videón a szabadulás pillanatai.

A program során olyan állatokat juttattak vissza a szabadba, amelyek korábban emberi gondozásra szorultak, de állapotuk lehetővé tette a természetbe való visszatérést. A folyamatban több szervezet is részt vett, köztük a Petesmalmi Vidrapark, a Veresegyházi Medveotthon, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei és civil segítők.

A természetvédők beszámolói szerint a vidrák gyorsan alkalmazkodtak: a vízbe érve azonnal úszni kezdtek, és birtokba vették új élőhelyüket. A szakemberek számára ez a pillanat nemcsak szakmai siker, hanem érzelmileg is meghatározó élmény volt.

A visszavadítás célja, hogy az állatok ismét önállóan élhessenek természetes környezetükben, miközben erősítik a hazai állományt. A vidra – mint fokozottan védett faj Magyarországon – kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír, jelenléte a vizes élőhelyek jó ökológiai állapotára is utal.

A visszaengedésről készült felvételek is jól mutatják, milyen gyorsan és magabiztosan tértek vissza a vidrák a szabadba.
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:16
11:59
11:45
11:33
Pénzcentrum
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
2 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
1 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
4
2 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
5
2 hete
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 11:12
Ezekre a szakikra kell ma a legtöbbet várni Magyarországon: jaj annak, aki ilyen munkálatokat akarna elvégeztetni a házán, lakásán
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 10:27
Kiderült, ekkor indul újra a legendás Heti Hetes: ők már biztosan beülnek a műsorba
Agrárszektor  |  2026. március 24. 11:31
Rejtett hibára derült fény: ezért súlyos árat fizethetnek a gazdák