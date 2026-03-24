Szívszorító pillanatok a Balaton-felvidéken: mentett vidrák térhettek vissza a természetbe + Videó

Igazi örömünnep volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén, amikor mentett vidrákat engedtek vissza a természetbe. Videón a szabadulás pillanatai.

A program során olyan állatokat juttattak vissza a szabadba, amelyek korábban emberi gondozásra szorultak, de állapotuk lehetővé tette a természetbe való visszatérést. A folyamatban több szervezet is részt vett, köztük a Petesmalmi Vidrapark, a Veresegyházi Medveotthon, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert szakemberei és civil segítők.

A természetvédők beszámolói szerint a vidrák gyorsan alkalmazkodtak: a vízbe érve azonnal úszni kezdtek, és birtokba vették új élőhelyüket. A szakemberek számára ez a pillanat nemcsak szakmai siker, hanem érzelmileg is meghatározó élmény volt.

A visszavadítás célja, hogy az állatok ismét önállóan élhessenek természetes környezetükben, miközben erősítik a hazai állományt. A vidra – mint fokozottan védett faj Magyarországon – kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bír, jelenléte a vizes élőhelyek jó ökológiai állapotára is utal.

A visszaengedésről készült felvételek is jól mutatják, milyen gyorsan és magabiztosan tértek vissza a vidrák a szabadba.