Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
HelloVidék

Nagy dobással rukkolt elő a híres magyar borász: 300 éves épületben nyílt meg Eger új kedvence

HelloVidék
2026. március 18. 15:15

Új szintre lépett a hazai borászat: egy egri pincészet már nemcsak bort készít, hanem komplett gasztroélményt épít köré. Az Agrárszektor cikke szerint kockázatos időszakban, 2025 novemberében nyitotta meg Soltész Gergő, az Ostoros Családi Pincészet tulajdonos-ügyvezetője a Signo éttermet Eger szívében, a Dobó István téren. A hely különlegessége, hogy a saját borok mellett rangos külföldi borvidékek tételei is felkerültek a kínálatba.   

Soltész Gergő az Agrárszektornak beszélt arról is, hogy kockázatos időben vágtak bele ebbe a vállalkozásba, de bízik benne, hogy az étterem és annak széleskörű (hazai és külföldi) borválasztéka révén mind a magyar, mind a külföldi vendégek megtalálhatják itt a számításukat. Az étterem egy majdnem 300 éves, műemlék jellegű épületben kapott helyet, így a kialakítása során számos egyéb előírásnak is eleget kellett tenniük. A szakember elárulta, hogy körülbelül 4 éve az Ostoros borok mellett kifejezetten a HoReCa-szektor számára is létrehoztak egy borcsaládot, ezek a Soltész borok, amelyek az étteremben is választhatók. A borok címkéit a Kossuth-díjas Bukta Imre munkáiból Ipacs Géza grafikus készítette.

"Azt mondják, a borfogyasztó embernek mindenféle ötletei szoktak támadni, a pálinkafogyasztó pedig meg is valósítja azokat" - közölte az étterem nyitásával kapcsolatban Soltész Gergő.

Az étterem koncepciója az volt, hogy kiemelkedő minőségű, szezonális és természetes alapanyagokból származó ételeket és italokat szolgáljanak fel. Emellett remélik, hogy a magyar és a külföldi (elsősorban lengyel) vendégeknek ismerős, mégis újszerű fogásokat tudnak kínálni, és ezzel visszatérő vendégkört alakítsanak ki. A vendéglátóhely célja emellett az, hogy "akár szombat este is be tudjon ülni bárki egy pohár jó borra".

A szakember elmondta, hogy az Egri borvidék nagy előnye, hogy vulkanikus talaja, és az átlagnál hűvösebb klímájának köszönhetően Európában is egyedülálló módon alkalmas jó minőségű fehér- és vörösborok készítésére is, különböző testességgel és komplexitással. Az Ostoros Családi Pincészet 2015-ben még 3 millió palack bort értékesített, 2025-ben már 8 millió palackot, ezzel az elmúlt években náluk volt kimutatható a legnagyobb növekedés a haza borértékesítésben. A pincészethez 1200 hektárról kerül be szőlő, ebből ők 200 hektáron gazdálkodnak.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:22
15:15
15:01
14:52
14:46
Pénzcentrum
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
6 napja
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
3 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
4
3 napja
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
5
1 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 15:01
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 13:03
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
Agrárszektor  |  2026. március 18. 14:33
Új támogatás érkezik a gazdáknak: ez sokaknak automatikusan jár