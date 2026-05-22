Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.
Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban
Új, gyógyszermentes módszerrel enyhítik a fájdalmat és a szorongást a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán: a vizsgálatok során mostantól virtuális valóság szemüvegeket is bevetnek.
A fejlesztés célja, hogy a gyerekek számára a kórházi beavatkozások kevésbé legyenek stresszesek és fájdalmasak, miközben játékos élménnyé alakítják az ellátás egy részét - írta a Nyugat.hu. A VR-szemüvegek használatával a gyermekek a vizsgálatok és kezelések közben egy virtuális, mesés környezetbe kerülhetnek: repülhetnek, űrkalandokban vehetnek részt vagy interaktív játékokat játszhatnak, miközben zajlanak a beavatkozások.
A gyerekek a beavatkozás közben például a DreamFlight békés világában repülhetnek állatok és mesés tájak felett, vagy a Spaceburgers űrkalandjában gyűjthetnek pontokat – miközben a vizsgálat szinte észrevétlenül telik el. A módszer lényege, hogy a figyelem elterelésével csökkenti a fájdalomérzetet és a szorongást, így a kellemetlen orvosi élmények kevésbé rögzülnek traumaként.
Nemzetközi tapasztalatokra épül a program
A szombathelyi bevezetés a One Alapítvány támogatásával, valamint a Bethesda Gyermekkórház tapasztalataira építve valósul meg. Budapesten már mintegy 1500 gyermeknél alkalmazták sikerrel a technológiát, több szakrendelésen is.
Nemzetközi kutatások szerint a virtuális valóság használata bizonyos beavatkozásoknál – például kötözéseknél – jelentősen csökkentheti a fájdalomérzetet, akár több mint 20–40 százalékos mértékben is.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Több száz gyermeknél is segíthet
A Markusovszky Kórház tájékoztatása szerint a VR-eszközök több szakrendelésen és fekvőbeteg-ellátásban is elérhetők lesznek, így évente akár több száz gyermek ellátását tehetik könnyebbé. Elsőként a gyermek hemato-onkológiai és gasztroenterológiai rendeléseken, valamint a Gyermek „A” osztályon vezetik be a módszert. A hemato-onkológiai részlegen különösen fontos lehet az új eszköz: itt ugyanis évente több ezer megjelenés történik, és a visszatérő vérvételek, kezelések sok gyerek számára komoly megterhelést jelentenek.
A kórház szerint a fejlesztés illeszkedik abba a hosszabb távú célba, hogy a gyermekellátás minél kevésbé legyen traumatikus élmény. A VR-technológia így nemcsak a fájdalmat mérsékli, hanem az egészségügyi ellátáshoz való későbbi viszonyt is javíthatja – különösen azoknál, akik rendszeresen visszatérnek kontrollokra vagy kezelésekre.
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: 1000 forint a délutáni csobbanás, közben harapni lehet a friss falusias levegőt
Hihetetlen, de létezik olyan vidéki strand, ahol délután mindössze 1000 forintért lehet csobbanni az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizében. Most leteszteltük!
Azahriah és Majka is beveszi a Balaton legpörgősebb helyszínét: elképesztő névsorral indul a nyár a Plázson
Neves magyar és külföldi előadók koncertjeit kínálja az érdeklődőknek a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitója a hétvégén lesz.
Megérkezett az új sztár Veszprémbe: hónapokon át szervezték a gigantikus jövevény költözését + Videó
Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert: megérkezett Samu, az ötéves ázsiai elefánt bika, aki a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásából költözött át új otthonába.
Sokaknál kiverheti a biztosítékot a balatoni város új parkolási rendje: a helyiek nyertek, a turistáknak díjemelés jön
Balatonlellén új parkolási rendszer lépett életbe, amely a helyiek számára kedvezőbb feltételeket biztosít, miközben a turisták számára szigorúbb és költségesebb szabályokat hoz – derül ki...
Nehéz szezon elé néz a hazai szőlészet: a késői fagyok, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint az aranyszínű sárgaság betegség terjedése egyszerre nehezítik a helyzetet.
Pécs kulturális intézményei komoly pénzügyi gondokkal küzdenek: veszélybe kerülhetnek ikonikus vidéki műhelyek.
Hamarosan újra lehet vonattal közlekedni a 20-as számú vasútvonalnak azon a szakaszán is, ahol a pálya kijavítása miatt mostanáig pótlóbuszok szállították az utasokat.
Több mint száz lakást húztak volna fel a balatoni partszakaszon: közbelépett a bíróság, győztek a civilek
Új fordulatot vett a Balaton egyik legtöbbet vitatott ingatlanügye: mégsem valósulhat meg az a 105 lakásos társasházprojekt, amelyet a balatonaligai magaspartra terveztek.
Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából.
Így mesélt fiatalkorának ikonikus helyszíneiről Scherer Péter: "A vidék, ami behoz nekem egy ártatlanságot"
Scherer Péternél ízesebben, szeretettelibb módon aligha mutatta volna be fiatalkorának egyik kedvelt helyszínét, és vele együtt Vas megyét. Mi ezzel a videóval búcsúzunk tőle!
Egy magánszemély által bevizsgált osztrák kőmintában is kimutatták az azbeszt jelenlétét.
Forrnak az indulatok a vidéki fürdő körül: a felújítás, a gyógyvíz és az üzemeltetés is veszélybe került
Egyre élesebb vita alakult ki a tiszaörsi fürdő jövője körül, miután az önkormányzat visszavette az üzemeltetést a korábbi bérlőtől.
Lakossági fórumot tartottak Tihanyban a régóta vitatott Kenderföldek beépítéséről, amely évek óta komoly indulatokat vált ki a helyiek, civilek és természetvédők körében.
A jeli arborétum főkertésze elárulta a titkot: felejtsd el a tuját, ezt ültesd a tökéletes örökzöld sövényért
A jeli főkertész szerint ideje búcsút inteni a tujának, és új irányt venni a kertekben. A szakember 3 olyan növényt is kiemelt, amelyekből tartós, látványos...
Ínycsiklandó gasztrobulival robban a szezon a Balatonnál: borok és halételek lepik el a népszerű sétányt
Balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore...
Izgalmas videót osztott meg a napokban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.: a felvételeken az látszik, ahogy helyi gyerekek segítenek az idei csukatelepítésben a Sió térségében.
A sok eső után tömegesen jelentek meg a foltos szalamandrák az erdei utakon, ezért fokozott óvatosságra figyelmezteti az autósokat az Ipoly Erdő Zrt..
Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér Fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít