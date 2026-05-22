Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban
Nem lesz rémálom a gyerekek kórházi kezelése: virtuális valósággal csökkentik a fájdalmat a vidéki kórházban

2026. május 22. 13:45

Új, gyógyszermentes módszerrel enyhítik a fájdalmat és a szorongást a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gyermekosztályán: a vizsgálatok során mostantól virtuális valóság szemüvegeket is bevetnek.

A fejlesztés célja, hogy a gyerekek számára a kórházi beavatkozások kevésbé legyenek stresszesek és fájdalmasak, miközben játékos élménnyé alakítják az ellátás egy részét - írta a Nyugat.hu. A VR-szemüvegek használatával a gyermekek a vizsgálatok és kezelések közben egy virtuális, mesés környezetbe kerülhetnek: repülhetnek, űrkalandokban vehetnek részt vagy interaktív játékokat játszhatnak, miközben zajlanak a beavatkozások.

A gyerekek a beavatkozás közben például a DreamFlight békés világában repülhetnek állatok és mesés tájak felett, vagy a Spaceburgers űrkalandjában gyűjthetnek pontokat – miközben a vizsgálat szinte észrevétlenül telik el. A módszer lényege, hogy a figyelem elterelésével csökkenti a fájdalomérzetet és a szorongást, így a kellemetlen orvosi élmények kevésbé rögzülnek traumaként. 

Nemzetközi tapasztalatokra épül a program

A szombathelyi bevezetés a One Alapítvány támogatásával, valamint a Bethesda Gyermekkórház tapasztalataira építve valósul meg. Budapesten már mintegy 1500 gyermeknél alkalmazták sikerrel a technológiát, több szakrendelésen is.

Nemzetközi kutatások szerint a virtuális valóság használata bizonyos beavatkozásoknál – például kötözéseknél – jelentősen csökkentheti a fájdalomérzetet, akár több mint 20–40 százalékos mértékben is.

Több száz gyermeknél is segíthet

A Markusovszky Kórház tájékoztatása szerint a VR-eszközök több szakrendelésen és fekvőbeteg-ellátásban is elérhetők lesznek, így évente akár több száz gyermek ellátását tehetik könnyebbé. Elsőként a gyermek hemato-onkológiai és gasztroenterológiai rendeléseken, valamint a Gyermek „A” osztályon vezetik be a módszert. A hemato-onkológiai részlegen különösen fontos lehet az új eszköz: itt ugyanis évente több ezer megjelenés történik, és a visszatérő vérvételek, kezelések sok gyerek számára komoly megterhelést jelentenek.

A kórház szerint a fejlesztés illeszkedik abba a hosszabb távú célba, hogy a gyermekellátás minél kevésbé legyen traumatikus élmény. A VR-technológia így nemcsak a fájdalmat mérsékli, hanem az egészségügyi ellátáshoz való későbbi viszonyt is javíthatja – különösen azoknál, akik rendszeresen visszatérnek kontrollokra vagy kezelésekre.
