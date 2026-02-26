2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Velencei-tó (Velencei-tó) látványa, Magyarország
HelloVidék

Újraéledt az egykor népszerű horgásztó: 4 év után ismét víz borítja a kihaltnak hitt medret + Fotók

HelloVidék
2026. február 26. 10:45

Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre elmarad a korábbi években megszokottól.

A Baranya megyei Bicsérd központjában fekvő horgásztó 2022-ben a tartós aszály és a csapadékhiány miatt teljesen kiszáradt. Nemcsak a tó tűnt el, hanem a több mint 10 kilométeres, bejegyzett vízfolyásszakasz is eltűnt a településen. Most azonban fordulat látszik. A bama.hu fotóriportere a napokban a helyszínen járt, és arról számolt be, hogy a korábban porzó meder mélyebb részein ismét összefüggő vízfelület alakult ki. A part mentén is megjelent a víz, bár a tó még nem érte el a régi vízszintet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2022-es kiszáradás súlyos következményekkel járt. Akkor a település polgármestere arról beszélt: Baranyában több mint tíz horgásztó jutott hasonló sorsra. A halállományt le kellett halászni, a helyi horgászegyesület működése ellehetetlenült, és a tóhoz kötődő közösségi élet is megszűnt.

Pedig korábban jelentős fejlesztések történtek: pályázati forrásokból mintegy 120 millió forintot fordítottak a tó környezetének és infrastruktúrájának fejlesztésére. A víz eltűnésével nemcsak egy horgászhely, hanem egy rendezvényeknek és közösségi programoknak otthont adó tér is elveszett.

A mostani vízvisszatérés reményt adhat a helyieknek, de a kérdés továbbra is nyitott: tartós javulásról van szó, vagy csak átmeneti feltöltődésről egy csapadékosabb időszak után?
Címlapkép: Getty Images
#víz #horgászat #hal #penzcentrum #halászat #horgász #tó #természet #baranya #aszály #hellovidék #csapadékhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:30
10:25
10:20
10:15
Pénzcentrum
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Kegyetlen bérolló tátong Magyarországon: borzasztó, mennyiért robotolnak a legszegényebb melósok
Döbbenetes a bérszakadék: ennyivel keresnek rosszabbul a magyar nők, mint a férfiak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
1 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
1 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Havi limit
hitelkártyával kapcsolatosan az a limit, melyet a társkártya birtokos a kártyájával költhet a főkártyabirtokossal közös hitelkeretéből

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 10:30
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 10:20
Fontos bejelentést tett a kormányinfón Gulyás Gergely: ekkor érkezik a plusz 150 ezer forint a számlákra
Agrárszektor  |  2026. február 26. 10:29
Nálad is van otthon ilyen élelmiszer? Sokan kidobják, de nem kellene
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel