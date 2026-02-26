Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban.
Újraéledt az egykor népszerű horgásztó: 4 év után ismét víz borítja a kihaltnak hitt medret + Fotók
Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre elmarad a korábbi években megszokottól.
A Baranya megyei Bicsérd központjában fekvő horgásztó 2022-ben a tartós aszály és a csapadékhiány miatt teljesen kiszáradt. Nemcsak a tó tűnt el, hanem a több mint 10 kilométeres, bejegyzett vízfolyásszakasz is eltűnt a településen. Most azonban fordulat látszik. A bama.hu fotóriportere a napokban a helyszínen járt, és arról számolt be, hogy a korábban porzó meder mélyebb részein ismét összefüggő vízfelület alakult ki. A part mentén is megjelent a víz, bár a tó még nem érte el a régi vízszintet.
A 2022-es kiszáradás súlyos következményekkel járt. Akkor a település polgármestere arról beszélt: Baranyában több mint tíz horgásztó jutott hasonló sorsra. A halállományt le kellett halászni, a helyi horgászegyesület működése ellehetetlenült, és a tóhoz kötődő közösségi élet is megszűnt.
Pedig korábban jelentős fejlesztések történtek: pályázati forrásokból mintegy 120 millió forintot fordítottak a tó környezetének és infrastruktúrájának fejlesztésére. A víz eltűnésével nemcsak egy horgászhely, hanem egy rendezvényeknek és közösségi programoknak otthont adó tér is elveszett.
A mostani vízvisszatérés reményt adhat a helyieknek, de a kérdés továbbra is nyitott: tartós javulásról van szó, vagy csak átmeneti feltöltődésről egy csapadékosabb időszak után?
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
