Újraéledt az egykor népszerű horgásztó: 4 év után ismét víz borítja a kihaltnak hitt medret + Fotók

Négy évvel a teljes kiszáradás után újra víz jelent meg a bicsérdi horgásztóban. A meder mélyebb részeit már összefüggő vízréteg borítja, bár a vízszint egyelőre elmarad a korábbi években megszokottól.

A Baranya megyei Bicsérd központjában fekvő horgásztó 2022-ben a tartós aszály és a csapadékhiány miatt teljesen kiszáradt. Nemcsak a tó tűnt el, hanem a több mint 10 kilométeres, bejegyzett vízfolyásszakasz is eltűnt a településen. Most azonban fordulat látszik. A bama.hu fotóriportere a napokban a helyszínen járt, és arról számolt be, hogy a korábban porzó meder mélyebb részein ismét összefüggő vízfelület alakult ki. A part mentén is megjelent a víz, bár a tó még nem érte el a régi vízszintet.

A 2022-es kiszáradás súlyos következményekkel járt. Akkor a település polgármestere arról beszélt: Baranyában több mint tíz horgásztó jutott hasonló sorsra. A halállományt le kellett halászni, a helyi horgászegyesület működése ellehetetlenült, és a tóhoz kötődő közösségi élet is megszűnt.

Pedig korábban jelentős fejlesztések történtek: pályázati forrásokból mintegy 120 millió forintot fordítottak a tó környezetének és infrastruktúrájának fejlesztésére. A víz eltűnésével nemcsak egy horgászhely, hanem egy rendezvényeknek és közösségi programoknak otthont adó tér is elveszett.

A mostani vízvisszatérés reményt adhat a helyieknek, de a kérdés továbbra is nyitott: tartós javulásról van szó, vagy csak átmeneti feltöltődésről egy csapadékosabb időszak után?