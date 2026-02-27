2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Egy magányos fapad a Tisza-tó partján egy felhős, hangulatos napon.
HelloVidék

Horgászok, figyelem! Fontos változások élesednek szombattól a Tisza-tavon

HelloVidék
2026. február 27. 14:15

Szombattól alapjaiban változnak a horgászat szabályai a Tisza-tavon: lejár a harcsa téli tilalma, de március elejétől újabb korlátozások jönnek. A Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltsége szerint több módszertilalom és kíméleti szabály is életbe lép, amelyek a legnépszerűbb ragadozó halfajokat is érintik.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) tájékoztatása alapján február 28-án 0 órától lejár a harcsa téli tilalma, így ismét engedélyezett a harcsahorgászat a Tisza-tó területén. A könnyítés azonban csak rövid ideig tart: március 2-tól életbe lép a HHR 45. pontja szerinti márciusi módszertilalom - írta a Pecaverzum.

Március 1-jén 0 órától megszűnnek a téli időszakhoz kapcsolódó korlátozások: újra szabadon horgászható a Dühös-lapos, az Eger-patak érintett szakasza, a Tisza 407–409 és 434–435 folyamkilométer közötti része, valamint a Katamarán kikötő belső bejárata. Feloldják az áthaladási kötelezettséget és a tartózkodási tilalmat is, továbbá ismét engedélyezett lesz az éjszakai horgászat.

A Tiszavalki- és a Poroszlói-medencében nem lesz kötelező kizárólag letett botos, fenekező vagy úszós módszert, illetve egyágú horgot alkalmazni, és megszűnik az élőképes jeladó eszközök – például a LiveScope – téli tilalma is.

Ezzel párhuzamosan azonban március 1. és június 15. között több szaporodási kíméleti területet jelölnek ki, ahol tilos lesz a horgászat és a tartózkodás. A korlátozás érinti Apota északi részét, az északi gát egy szakaszát, valamint a Liliomos vízterületet is.

Március 2-tól a ragadozó módszerekre is szigorítás jön: tilos lesz csalihallal – élő és élettelen formában egyaránt –, haldarabbal, műcsalival pergetve, illetve vertikális módszerrel horgászni, ideértve a kuttyogatást is. Ez azt jelenti, hogy a február végén megnyíló harcsázás március elejétől csak puhatestű, féreg vagy rovar csalival lesz engedélyezett.

Ugyanezen a napon kezdődik több halfaj országos fajlagos tilalma is: a balin, a fogassüllő és a sügér célzott horgászata április 30-ig, míg a kősüllőé június 30-ig tilos. A véletlenül kifogott példányokat azonnal és kíméletesen vissza kell engedni.

A változásokról a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltsége adott részletes tájékoztatást; a friss horgászrend a szervezet hivatalos felületein érhető el.
Címlapkép: Getty Images
#horgászat #mohosz #hal #szabály #tilalom #halászat #horgász #természet #tisza #hellovidék #tisza-tó

Érdekel