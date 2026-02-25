Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás

Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek a Balaton egyik nyugati partszakaszán: megindul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja. A beruházás célja a fürdőzési feltételek javítása és a partszakasz hosszú távú fenntartható rendezése.

Február 25. és 28. között meder- és nádkotrást végeznek a strand több pontján. A munkálatok a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlanak, és kiterjednek az új stég környezetére, a nyugati vízlejáróra, valamint a Csicsergő-félsziget keleti lagúnájára is. A beavatkozás során a térképen nem szereplő, nem minősített nádas egy részét távolítják el.

Druskoczi Tünde polgármester tájékoztatása szerint a projekt többéves előkészítést követően lépett kivitelezési szakaszba, amelyben helyi civil szervezetek is közreműködtek. A kitermelt iszapot és növényi hulladékot a parton ideiglenesen depózzák, majd az ülepítés után a mélyebb mederrészek feltöltésére használják fel - írta a Sonline.

Az önkormányzati finanszírozású beruházás engedélye 2031-ig érvényes, így a meder tisztítása a jövőben rendszeresen megismételhető lesz. A település vezetése szerint a cél a biztonságosabb, komfortosabb fürdőzési környezet kialakítása, valamint a turisztikai vonzerő erősítése a nyári szezon előtt.