Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Végre egy jó hír a nyárra: megújul a népszerű balatoni szabadstrand, indul a mederkotrás
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek a Balaton egyik nyugati partszakaszán: megindul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja. A beruházás célja a fürdőzési feltételek javítása és a partszakasz hosszú távú fenntartható rendezése.
Február 25. és 28. között meder- és nádkotrást végeznek a strand több pontján. A munkálatok a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlanak, és kiterjednek az új stég környezetére, a nyugati vízlejáróra, valamint a Csicsergő-félsziget keleti lagúnájára is. A beavatkozás során a térképen nem szereplő, nem minősített nádas egy részét távolítják el.
Druskoczi Tünde polgármester tájékoztatása szerint a projekt többéves előkészítést követően lépett kivitelezési szakaszba, amelyben helyi civil szervezetek is közreműködtek. A kitermelt iszapot és növényi hulladékot a parton ideiglenesen depózzák, majd az ülepítés után a mélyebb mederrészek feltöltésére használják fel - írta a Sonline.
Az önkormányzati finanszírozású beruházás engedélye 2031-ig érvényes, így a meder tisztítása a jövőben rendszeresen megismételhető lesz. A település vezetése szerint a cél a biztonságosabb, komfortosabb fürdőzési környezet kialakítása, valamint a turisztikai vonzerő erősítése a nyári szezon előtt.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-