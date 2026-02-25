2026. február 25. szerda Géza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy méhész a méhek füstölésére méhfüstölővel.
HelloVidék

Riadót fújtak a hazai szakemberek: új, pusztító kártevő fenyegeti a magyar méheket

HelloVidék
2026. február 25. 14:45

Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek szerint csak idő kérdése, mikor érkezik, ezért a Georgikon Campus kutatói már most dolgoznak a hatékony védekezési stratégiák kidolgozásán.

A Festetics Imre Bioinnovációs Központban zajló kutatásokról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szabadegyetemén tartottak előadást csütörtökön - írta a Keszthelyi Televízió. Dr. Kolics Balázs, a Georgikon tudományos főmunkatársa elmondta: „Testközelből, a fertőzött területeken tudtunk kísérleteket végezni, hogy a parazita elleni kockázatkezelést és a lehető legjobb védekezési eszközöket kidolgozzuk.”

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók 2025 júliusában Thaiföldön vizsgálták a méhatkát, ahol már komoly problémát okoz. Az apró élősködő, amely szabad szemmel alig látható, komoly veszélyt jelent a pontyokra és méhekre egyaránt, és gyorsan terjed a nyugati irányban. Oroszországban és Grúziában már megjelent, és a szakemberek szerint Magyarország sincs biztonságban.

„Az inváziós fajok elleni védekezés nem csupán a kutatóké, a lakosság tudatossága is kulcsfontosságú” – hangsúlyozta Kolics. A Georgikon kutatócsoportja ezért nemcsak a parazita biológiáját tanulmányozza, hanem az ágazat szereplőit is felkészíti a megelőzésre és a felismerésre.

Az ázsiai kis méhatka mellett a kutatók az ázsiai lódarázs terjedését is figyelik: a ragadozó darazsak első példányait három éve azonosították Magyarországon. A veszélyes rovarok a méhekre és az emberekre is fenyegetést jelentenek, különösen a fészkek közelében. A Georgikon kutatói osztrák-magyar együttműködésben, rádiótelemetriás és hőkamera-technológiával kutatják a darazsak mozgását, hogy a lehető leghatékonyabban tudják visszaszorítani a populációt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kolics Balázs vezetésével a Festetics Bioinnovációs Központ évtizede működtet méhészeti munkacsoportot, amely a gyakorlatban is segíti az ágazatot: méhegészségügy, méhtenyésztés, mézvizsgálatok és méhészeti melléktermékek kutatása mind része a széles portfóliónak. A szakemberek szerint a mostani kutatások nemcsak a méhészek, hanem a teljes ökoszisztéma védelmét szolgálják, hiszen a beporzó rovarok egészsége közvetlenül hat a növényvilágra és az élelmiszertermelésre is.
Címlapkép: Getty Images
#kártevő #invázió #kutatás #környezetvédelem #mezőgazdaság #agrárium #rovar #állattartás #hellovidék #agrár #ökológia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:06
14:45
14:31
14:22
Pénzcentrum
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
7 napja
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
6 napja
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Virtuális kártya
egy olyan, kizárólag internetes vásárlásra használható bankkártya, amelyhez PIN kód nem kapcsolódik. Biztonságos, mivel a kártyához alapesetben 1 Ft napi vásárlási limit kapcsolódik, így a vásárlást a Bank csak akkor engedélyezi, amikor a limit összegét megemeled. A napi limit összegét kizárólag Te tudod módosítani telebankon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 14:31
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 13:45
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Agrárszektor  |  2026. február 25. 14:28
Ezek az országok látják el sült krumplival az EU-t: durva, mennyit szállítanak
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel