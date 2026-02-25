A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Riadót fújtak a hazai szakemberek: új, pusztító kártevő fenyegeti a magyar méheket
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek szerint csak idő kérdése, mikor érkezik, ezért a Georgikon Campus kutatói már most dolgoznak a hatékony védekezési stratégiák kidolgozásán.
A Festetics Imre Bioinnovációs Központban zajló kutatásokról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szabadegyetemén tartottak előadást csütörtökön - írta a Keszthelyi Televízió. Dr. Kolics Balázs, a Georgikon tudományos főmunkatársa elmondta: „Testközelből, a fertőzött területeken tudtunk kísérleteket végezni, hogy a parazita elleni kockázatkezelést és a lehető legjobb védekezési eszközöket kidolgozzuk.”
A kutatók 2025 júliusában Thaiföldön vizsgálták a méhatkát, ahol már komoly problémát okoz. Az apró élősködő, amely szabad szemmel alig látható, komoly veszélyt jelent a pontyokra és méhekre egyaránt, és gyorsan terjed a nyugati irányban. Oroszországban és Grúziában már megjelent, és a szakemberek szerint Magyarország sincs biztonságban.
„Az inváziós fajok elleni védekezés nem csupán a kutatóké, a lakosság tudatossága is kulcsfontosságú” – hangsúlyozta Kolics. A Georgikon kutatócsoportja ezért nemcsak a parazita biológiáját tanulmányozza, hanem az ágazat szereplőit is felkészíti a megelőzésre és a felismerésre.
Az ázsiai kis méhatka mellett a kutatók az ázsiai lódarázs terjedését is figyelik: a ragadozó darazsak első példányait három éve azonosították Magyarországon. A veszélyes rovarok a méhekre és az emberekre is fenyegetést jelentenek, különösen a fészkek közelében. A Georgikon kutatói osztrák-magyar együttműködésben, rádiótelemetriás és hőkamera-technológiával kutatják a darazsak mozgását, hogy a lehető leghatékonyabban tudják visszaszorítani a populációt.
Kolics Balázs vezetésével a Festetics Bioinnovációs Központ évtizede működtet méhészeti munkacsoportot, amely a gyakorlatban is segíti az ágazatot: méhegészségügy, méhtenyésztés, mézvizsgálatok és méhészeti melléktermékek kutatása mind része a széles portfóliónak. A szakemberek szerint a mostani kutatások nemcsak a méhészek, hanem a teljes ökoszisztéma védelmét szolgálják, hiszen a beporzó rovarok egészsége közvetlenül hat a növényvilágra és az élelmiszertermelésre is.
