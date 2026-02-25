Új parazitákat találtak a Balaton vízrendszerében: több halgazdaságban is kimutatták őket

A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban – derül ki a HUN-REN közleményéből. A felfedezés a pontyállományok egészsége és az akvakultúra szempontjából is jelentős.
A vizsgálat a Thelohanellus nemzetségbe tartozó, mikroszkopikus élősködőkre fókuszált, amelyek a ponty (Cyprinus carpio) egészségi állapotát és ellenálló-képességét kedvezőtlenül befolyásolhatják. A kutatás eredményeit az Aquaculture Reports című nemzetközi szaklapban publikálták.
A halgazdaságokból, valamint a Balaton vízrendszeréből származó minták elemzése során a kutatók összesen öt Thelohanellus faj jelenlétét igazolták. Közülük hármat – a Thelohanellus serosae, a T. borkhanuddini és a T. paranikolskii fajokat – a tudomány számára új fajként írták le.
Az azonosítást részletes morfológiai, morfometriai és molekuláris vizsgálatok támasztották alá, amelyek megbízható taxonómiai alapot biztosítanak az eredményekhez. A tanulmány egyik kiemelt eredménye, hogy a T. borkhanuddini életciklusát molekuláris adatokkal is sikerült feltárni. A kutatók az aktinospóra-stádiumokat is azonosították, és igazolták, hogy a parazita fejlődésében egy kevéssertéjű féregfaj, a Branchiura sowerbyi tölti be az alternatív gazda szerepét.
A vizsgálat megerősítette két korábban ismert faj, a T. hovorkai és a T. nikolskii jelenlétét is a hazai pontyállományokban.
A szakemberek szerint az eredmények hozzájárulnak a ponty nyálkaspórás parazitáinak jobb megértéséhez, ami hosszabb távon segítheti a hatékonyabb betegségmegelőzési és -kezelési stratégiák kidolgozását a magyar akvakultúrában, valamint a természetes vizek halállományának védelmében.
