Új parazitákat találtak a Balaton vízrendszerében: több halgazdaságban is kimutatták őket

Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban – derül ki a HUN-REN közleményéből. A felfedezés a pontyállományok egészsége és az akvakultúra szempontjából is jelentős.

A vizsgálat a Thelohanellus nemzetségbe tartozó, mikroszkopikus élősködőkre fókuszált, amelyek a ponty (Cyprinus carpio) egészségi állapotát és ellenálló-képességét kedvezőtlenül befolyásolhatják. A kutatás eredményeit az Aquaculture Reports című nemzetközi szaklapban publikálták.

A halgazdaságokból, valamint a Balaton vízrendszeréből származó minták elemzése során a kutatók összesen öt Thelohanellus faj jelenlétét igazolták. Közülük hármat – a Thelohanellus serosae, a T. borkhanuddini és a T. paranikolskii fajokat – a tudomány számára új fajként írták le.

Az azonosítást részletes morfológiai, morfometriai és molekuláris vizsgálatok támasztották alá, amelyek megbízható taxonómiai alapot biztosítanak az eredményekhez. A tanulmány egyik kiemelt eredménye, hogy a T. borkhanuddini életciklusát molekuláris adatokkal is sikerült feltárni. A kutatók az aktinospóra-stádiumokat is azonosították, és igazolták, hogy a parazita fejlődésében egy kevéssertéjű féregfaj, a Branchiura sowerbyi tölti be az alternatív gazda szerepét.

A vizsgálat megerősítette két korábban ismert faj, a T. hovorkai és a T. nikolskii jelenlétét is a hazai pontyállományokban.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakemberek szerint az eredmények hozzájárulnak a ponty nyálkaspórás parazitáinak jobb megértéséhez, ami hosszabb távon segítheti a hatékonyabb betegségmegelőzési és -kezelési stratégiák kidolgozását a magyar akvakultúrában, valamint a természetes vizek halállományának védelmében.