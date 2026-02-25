Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Nem csak a méhek számítanak: íme, ezek a csoda kis lények lettek az Év beporzói 2026-ban
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban. A 1517 résztvevő voksainak 47,33 százalékát szerezték meg, mindössze egy szavazattal megelőzve a pöszörlegyeket, míg a harmadik helyen a viráglegyek végeztek.
A beporzásról legtöbbször a házi méh jut eszünkbe, pedig a rovarvilágban számos más csoport is kulcsszerepet játszik. A zengőlegyek (Syrphidae) világszerte elterjedtek: az Antarktisz kivételével szinte minden kontinensen megtalálhatók. Mintegy 5500 fajuk ismert, és jelentős részük aktívan részt vesz a virágzó növények beporzásában.
Különösen kedvelik az ernyős virágzatú növényeket, de olyan élőhelyeken is megjelennek, ahol a méhalkatúak ritkábban fordulnak elő. Emiatt ökológiai szerepük sokszor alábecsült, pedig bizonyos területeken pótolhatatlanok.
A lebegés mesterei
Méretük általában 7 és 15 milliméter között mozog, megjelenésük rendkívül változatos: lehetnek zömökek vagy karcsúak, csupaszok vagy szőrösek. Sok fajuk feltűnően hasonlít a darazsakra vagy méhekre – ez az úgynevezett mimikri, amely segít elriasztani a ragadozókat.
Nevüket jellegzetes repülésükről kapták: szárnyaikat rendkívül gyorsan mozgatják, és képesek egy helyben, lebegve megmaradni a levegőben, fejüket a légáramlással szembe fordítva. Ez a manőverezőképesség teszi őket hatékony viráglátogatóvá.
Vérszomjas lárvák, hasznos segítők
Míg a kifejlett egyedek nektárt és virágport fogyasztanak, több faj lárvája ragadozó életmódot folytat. Az apró, 1–2 milliméteres petékből kikelő lárvák fejlődésük során akár több száz, egyes esetekben ezer levéltetvet is elfogyaszthatnak. Ez a tulajdonság különösen értékessé teszi őket a mezőgazdaságban, hiszen természetes módon csökkentik a kártevők számát.
A zengőlegyek viszonylag jól alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez, így a klímaváltozás hatásaihoz is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy élőhelyeik pusztulása vagy a vegyszerhasználat ne veszélyeztetné őket.
Az Év beporzója kampány célja éppen az, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú fajokra, amelyek nélkül a természetes ökoszisztémák és a mezőgazdasági termelés is komoly veszteségeket szenvedne. A 2026-os győztesek, a zengőlegyek, erre különösen jó példát szolgáltatnak.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
