Nem csak a méhek számítanak: íme, ezek a csoda kis lények lettek az Év beporzói 2026-ban

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban. A 1517 résztvevő voksainak 47,33 százalékát szerezték meg, mindössze egy szavazattal megelőzve a pöszörlegyeket, míg a harmadik helyen a viráglegyek végeztek.

A beporzásról legtöbbször a házi méh jut eszünkbe, pedig a rovarvilágban számos más csoport is kulcsszerepet játszik. A zengőlegyek (Syrphidae) világszerte elterjedtek: az Antarktisz kivételével szinte minden kontinensen megtalálhatók. Mintegy 5500 fajuk ismert, és jelentős részük aktívan részt vesz a virágzó növények beporzásában.

Különösen kedvelik az ernyős virágzatú növényeket, de olyan élőhelyeken is megjelennek, ahol a méhalkatúak ritkábban fordulnak elő. Emiatt ökológiai szerepük sokszor alábecsült, pedig bizonyos területeken pótolhatatlanok.

A lebegés mesterei

Méretük általában 7 és 15 milliméter között mozog, megjelenésük rendkívül változatos: lehetnek zömökek vagy karcsúak, csupaszok vagy szőrösek. Sok fajuk feltűnően hasonlít a darazsakra vagy méhekre – ez az úgynevezett mimikri, amely segít elriasztani a ragadozókat.

Nevüket jellegzetes repülésükről kapták: szárnyaikat rendkívül gyorsan mozgatják, és képesek egy helyben, lebegve megmaradni a levegőben, fejüket a légáramlással szembe fordítva. Ez a manőverezőképesség teszi őket hatékony viráglátogatóvá.

Vérszomjas lárvák, hasznos segítők

Míg a kifejlett egyedek nektárt és virágport fogyasztanak, több faj lárvája ragadozó életmódot folytat. Az apró, 1–2 milliméteres petékből kikelő lárvák fejlődésük során akár több száz, egyes esetekben ezer levéltetvet is elfogyaszthatnak. Ez a tulajdonság különösen értékessé teszi őket a mezőgazdaságban, hiszen természetes módon csökkentik a kártevők számát.

A zengőlegyek viszonylag jól alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez, így a klímaváltozás hatásaihoz is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy élőhelyeik pusztulása vagy a vegyszerhasználat ne veszélyeztetné őket.

Az Év beporzója kampány célja éppen az, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú fajokra, amelyek nélkül a természetes ökoszisztémák és a mezőgazdasági termelés is komoly veszteségeket szenvedne. A 2026-os győztesek, a zengőlegyek, erre különösen jó példát szolgáltatnak.