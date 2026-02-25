2026. február 25. szerda Géza
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légpárnás legyek egy lila virágon nyáron felülről
HelloVidék

Nem csak a méhek számítanak: íme, ezek a csoda kis lények lettek az Év beporzói 2026-ban

HelloVidék
2026. február 25. 12:45

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban. A 1517 résztvevő voksainak 47,33 százalékát szerezték meg, mindössze egy szavazattal megelőzve a pöszörlegyeket, míg a harmadik helyen a viráglegyek végeztek.

A beporzásról legtöbbször a házi méh jut eszünkbe, pedig a rovarvilágban számos más csoport is kulcsszerepet játszik. A zengőlegyek (Syrphidae) világszerte elterjedtek: az Antarktisz kivételével szinte minden kontinensen megtalálhatók. Mintegy 5500 fajuk ismert, és jelentős részük aktívan részt vesz a virágzó növények beporzásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Különösen kedvelik az ernyős virágzatú növényeket, de olyan élőhelyeken is megjelennek, ahol a méhalkatúak ritkábban fordulnak elő. Emiatt ökológiai szerepük sokszor alábecsült, pedig bizonyos területeken pótolhatatlanok.

A lebegés mesterei

Méretük általában 7 és 15 milliméter között mozog, megjelenésük rendkívül változatos: lehetnek zömökek vagy karcsúak, csupaszok vagy szőrösek. Sok fajuk feltűnően hasonlít a darazsakra vagy méhekre – ez az úgynevezett mimikri, amely segít elriasztani a ragadozókat.

Nevüket jellegzetes repülésükről kapták: szárnyaikat rendkívül gyorsan mozgatják, és képesek egy helyben, lebegve megmaradni a levegőben, fejüket a légáramlással szembe fordítva. Ez a manőverezőképesség teszi őket hatékony viráglátogatóvá.

Vérszomjas lárvák, hasznos segítők

Míg a kifejlett egyedek nektárt és virágport fogyasztanak, több faj lárvája ragadozó életmódot folytat. Az apró, 1–2 milliméteres petékből kikelő lárvák fejlődésük során akár több száz, egyes esetekben ezer levéltetvet is elfogyaszthatnak. Ez a tulajdonság különösen értékessé teszi őket a mezőgazdaságban, hiszen természetes módon csökkentik a kártevők számát.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A zengőlegyek viszonylag jól alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez, így a klímaváltozás hatásaihoz is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy élőhelyeik pusztulása vagy a vegyszerhasználat ne veszélyeztetné őket.

Az Év beporzója kampány célja éppen az, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú fajokra, amelyek nélkül a természetes ökoszisztémák és a mezőgazdasági termelés is komoly veszteségeket szenvedne. A 2026-os győztesek, a zengőlegyek, erre különösen jó példát szolgáltatnak.
Címlapkép: Getty Images
#környezetvédelem #klímaváltozás #környezet #mezőgazdaság #természettudomány #rovar #természet #hellovidék #ökológia #természetvédelem #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:52
12:45
12:31
11:53
Pénzcentrum
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Így utazik rengeteg magyar nyugdíjas: elkerülhetetlen a fordulat, erre még kevesen figyelnek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
6 napja
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
6 napja
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 13:02
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 11:45
Kiadta a figyelmeztetést Donald Trump: ez Irán utolsó esélye, máskülönben indul az amerikai támadás
Agrárszektor  |  2026. február 25. 12:34
Idén sem menekülünk: pocokinvázió jöhet Magyarországon
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel