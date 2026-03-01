Nem akárhol került elő a magyar sportnagyság: leesik az állad, ha meglátod, mennyire jól megy

Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.

A Glue Guy című amerikai podcastműsorban a résztvevők megkísérelték összegyűjteni a nyári olimpiák történetének legsikeresebb nemzeteit.

A vendégek feladata az volt, hogy megnevezzék azt a tíz országot, amely 1896 óta a legtöbb aranyérmet szerezte a nyári ötkarikás játékokon. A résztvevők viszonylag könnyedén vették az akadályt, és a listáról kilenc nemzetet gyorsan eltaláltak. A játék menete akkor torpant meg, amikor már csak az örökranglista kilencedik helyezettjét keresték.

Bár az egyik vendég korábban már említette Magyarországot lehetséges befutóként, társai kezdetben kételkedtek a felvetésben, és elvetették az ötletet. Végül azonban beigazolódott a tipp, és kiderült, hogy a magyar olimpikonok teljesítménye valóban a kilencedik helyre volt elegendő a világ összesített rangsorában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megnézve pedig az örökrangsort, ez valóban így van: Magyarország az 1896 óta megrendezett modernkori olimpiákon a kilencedik az aranyérmek rangsorában.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA