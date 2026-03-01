2026. március 1. vasárnap Albin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Párizs, 2024. július 26.Az olimpiai ötkarika az Eiffel-tornyon a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitóünnepségén 2024. július 26-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Nem akárhol került elő a magyar sportnagyság: leesik az állad, ha meglátod, mennyire jól megy

Pénzcentrum
2026. március 1. 07:10

Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.

A Glue Guy című amerikai podcastműsorban a résztvevők megkísérelték összegyűjteni a nyári olimpiák történetének legsikeresebb nemzeteit. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vendégek feladata az volt, hogy megnevezzék azt a tíz országot, amely 1896 óta a legtöbb aranyérmet szerezte a nyári ötkarikás játékokon. A résztvevők viszonylag könnyedén vették az akadályt, és a listáról kilenc nemzetet gyorsan eltaláltak. A játék menete akkor torpant meg, amikor már csak az örökranglista kilencedik helyezettjét keresték.

@glue.guy

♬ Beethoven Moonlight Sonata-High Sound Quality - Amemiya

Bár az egyik vendég korábban már említette Magyarországot lehetséges befutóként, társai kezdetben kételkedtek a felvetésben, és elvetették az ötletet. Végül azonban beigazolódott a tipp, és kiderült, hogy a magyar olimpikonok teljesítménye valóban a kilencedik helyre volt elegendő a világ összesített rangsorában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megnézve pedig az örökrangsort, ez valóban így van: Magyarország az 1896 óta megrendezett modernkori olimpiákon a kilencedik az aranyérmek rangsorában.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#olimpia #videó #magyarország #sport #lista #magyarok #top10 #világ #tiktok #olimpikon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:10
06:01
21:03
20:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 06:01
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 1. 06:03
Nagyot kaszálhat, aki ilyen állatot tart: itthon és külföldön is imádják
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel