Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.
Nem akárhol került elő a magyar sportnagyság: leesik az állad, ha meglátod, mennyire jól megy
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
A Glue Guy című amerikai podcastműsorban a résztvevők megkísérelték összegyűjteni a nyári olimpiák történetének legsikeresebb nemzeteit.
A vendégek feladata az volt, hogy megnevezzék azt a tíz országot, amely 1896 óta a legtöbb aranyérmet szerezte a nyári ötkarikás játékokon. A résztvevők viszonylag könnyedén vették az akadályt, és a listáról kilenc nemzetet gyorsan eltaláltak. A játék menete akkor torpant meg, amikor már csak az örökranglista kilencedik helyezettjét keresték.
@glue.guy ♬ Beethoven Moonlight Sonata-High Sound Quality - Amemiya
Bár az egyik vendég korábban már említette Magyarországot lehetséges befutóként, társai kezdetben kételkedtek a felvetésben, és elvetették az ötletet. Végül azonban beigazolódott a tipp, és kiderült, hogy a magyar olimpikonok teljesítménye valóban a kilencedik helyre volt elegendő a világ összesített rangsorában.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Megnézve pedig az örökrangsort, ez valóban így van: Magyarország az 1896 óta megrendezett modernkori olimpiákon a kilencedik az aranyérmek rangsorában.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Bár a 33 éves egyiptomi csatár továbbra is a csapat meghatározó játékosa, Mohamed Salah jövője egyre bizonytalanabb a Liverpoolnál.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban...
Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-