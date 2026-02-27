Megtalálták az ország legújabb gyógyvizét: fürdő- és ivókúrára is alkalmas lehet

Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban. A 51 °C-os, nátrium-hidrogén-karbonátos termálvíz nemcsak fürdőkurához, hanem ivókúrához is alkalmas lehet – a vizsgálatok szerint reumatikus és emésztési panaszok esetén is kedvező hatású.

A Mezőcsáti Termálfürdőben használt termálvizet 1975-ben találták, és hosszú ideje üzemel fürdőként a településen. Jelenleg a kút vize ásványvíz-minősítéssel rendelkezik, de az ügyvezető szerint megindult a gyógyvíz-cím megszerzésének folyamata, amely mérföldkő lehet a fürdő életében és vonzerejében az Észak-Magyarországon érkező vendégek számára - írta a Termálonline.

A 802 méter mélyről feltörő termálvíz összetétele alapján külsőleg reumatikus panaszokra, belsőleg refluxos tünetek kezelésére is alkalmas lehet – ez pedig jelentősen bővítheti a térség gyógyfürdő- és wellness-kínálatát. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplénben Bogács, Mezőkövesd, Sárospatak és Tiszaújváros rendelkezik gyógyvízzel, így Mezőcsát csatlakozása az ötödik ilyen település lehet a megyében.

A gyógyvíz-minősítés elnyerése nemcsak egészségügyi, hanem turisztikai szempontból is fontos, hiszen Magyarország gyógyfürdős kínálata világszerte ismert, és az új források bevonása erősítheti az észak-magyarországi fürdőhelyek vonzerejét az itt élők és az idelátogató vendégek számára egyaránt.