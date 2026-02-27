Hamarosan bővülhet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyógyvizes fürdők köre: egy Mezőcsát közelében feltárt termálvíz gyógyvízzé minősítése van folyamatban.
16 szolgálati lakás épül a Balaton-partján: nézd meg, hol lakhatnak a jövő közalkalmazottai
Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.
Megkezdődött Balatonfüred stratégiai lakhatási programja: két háromszintes épületben 16 szolgálati lakás épül, hogy a közszférában dolgozók számára is fenntartható otthont biztosítsanak. A fejlesztés célja a munkaerő megtartása és a helyi közszolgáltatások stabilitásának garantálása, miközben környezettudatos és esztétikus megoldásokkal gazdagítja a városképet - írta az Építészfórum.
A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építteti, az MCXVI Építészműterem tervei alapján. Az épületek CLT tartószerkezetűek, homlokzatukon Haidekker-hálót alkalmaznak, amely lehetőséget ad a növényzet felfuttatására és zöldhomlokzatok kialakítására. A két különálló épülettömbben a 60–70 négyzetméteres lakások két hálószobás, amerikai konyhás nappalit, míg a 45–50 négyzetméteres lakások egy hálószobás elrendezést kapnak. Minden lakáshoz saját tároló tartozik, és teljesen berendezve, gépesítve kerülnek a bérlőkhöz.
A projekt pénzügyi háttere több lábon áll: a bruttó 1,53 milliárd forint összköltségből a Balaton Fejlesztési Tanács 600 milliót, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 577,9 milliót, míg Balatonfüred Önkormányzata 400 millió forintot biztosít.
A munkaterület-átadáson jelen volt Bóka István polgármester mellett többek között Nyul Zoltán, az ÉKM helyettes államtitkára, aki kiemelte: a beruházás funkcionálisan és esztétikailag is hozzátesz a környezethez, miközben gazdaságosan fenntartható. A kivitelezés várhatóan 2027. április 27-én zárul.
Ez a fejlesztés jelentős lépés a balatoni város stratégiai lakhatási programjában, hiszen a magas ingatlanárak közepette is elérhetővé teszi a komfortos és modern otthonokat a közszférában dolgozók számára.
