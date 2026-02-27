2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A víz túloldaláról nézve Balatonfüred látképe lágyan emelkedik a dombok hátterében. A Balaton nyugodt, üveges felszíne visszatükrözi az épületeket és a fákat, békés tavaszi jelenetet teremtve, amelyet rügyező lombok kereteznek.
HelloVidék

16 szolgálati lakás épül a Balaton-partján: nézd meg, hol lakhatnak a jövő közalkalmazottai

HelloVidék
2026. február 27. 10:45

Balatonfüreden elindult a szolgálati lakások építése: két háromszintes épületben 16 modern lakás készül, zöldhomlokzatos, fenntartható kialakítással.

Megkezdődött Balatonfüred stratégiai lakhatási programja: két háromszintes épületben 16 szolgálati lakás épül, hogy a közszférában dolgozók számára is fenntartható otthont biztosítsanak. A fejlesztés célja a munkaerő megtartása és a helyi közszolgáltatások stabilitásának garantálása, miközben környezettudatos és esztétikus megoldásokkal gazdagítja a városképet - írta az Építészfórum.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építteti, az MCXVI Építészműterem tervei alapján. Az épületek CLT tartószerkezetűek, homlokzatukon Haidekker-hálót alkalmaznak, amely lehetőséget ad a növényzet felfuttatására és zöldhomlokzatok kialakítására. A két különálló épülettömbben a 60–70 négyzetméteres lakások két hálószobás, amerikai konyhás nappalit, míg a 45–50 négyzetméteres lakások egy hálószobás elrendezést kapnak. Minden lakáshoz saját tároló tartozik, és teljesen berendezve, gépesítve kerülnek a bérlőkhöz.

A projekt pénzügyi háttere több lábon áll: a bruttó 1,53 milliárd forint összköltségből a Balaton Fejlesztési Tanács 600 milliót, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 577,9 milliót, míg Balatonfüred Önkormányzata 400 millió forintot biztosít.

A munkaterület-átadáson jelen volt Bóka István polgármester mellett többek között Nyul Zoltán, az ÉKM helyettes államtitkára, aki kiemelte: a beruházás funkcionálisan és esztétikailag is hozzátesz a környezethez, miközben gazdaságosan fenntartható. A kivitelezés várhatóan 2027. április 27-én zárul.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez a fejlesztés jelentős lépés a balatoni város stratégiai lakhatási programjában, hiszen a magas ingatlanárak közepette is elérhetővé teszi a komfortos és modern otthonokat a közszférában dolgozók számára.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #lakás #városfejlesztés #beruházás #lakhatás #építés #balatonfüred #hellovidék #ingatlan árak #környezetbarát

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:45
10:26
10:04
09:57
Pénzcentrum
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
1 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
3 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
1 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Automatikus folyószámla hitel
bankszámlához kapcsolódó hitel, amely a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költségekre, a következő befizetés és jóváírás ezt a hitelt törleszti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 10:04
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 09:11
Előkerült egy levél, amiben Orbán Viktor a vétók visszavonásáról beszél: ezt várja el cserébe az EU-tól a miniszterelnök
Agrárszektor  |  2026. február 27. 10:32
Döbbenetes, mire jöttek rá a kutatók a csibék keltetésével kapcsolatban
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel