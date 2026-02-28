Az ügynökség célja, hogy 2028-tól évente legalább egy leszállást hajtsanak végre.
Ez nem két fillér lesz: nagy pénzt költenek a fehér házi bunyógálára, itt van minden részlet
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban. Az eseményt az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják - írta meg a BBC.
Az összeg nagyságát Mark Shapiro, a TKO Group Holdings elnöke és operatív igazgatója erősítette meg. A vezető hangsúlyozta: a szervezet nem kíván profitot termelni az eseményből, amelyet inkább "hosszú távú befektetésnek" és jelentős marketingértékkel bíró lépésnek tekintenek. A költségek felét, mintegy 30 millió dollárt vállalati partnerek bevonásával szeretnék fedezni, a fennmaradó részt pedig a UFC állja.
A gála helyszíne a Fehér Ház déli kertje lesz, ahol körülbelül ötezer néző foglalhat helyet. Dana White, a UFC elnöke elmondta, hogy további 80 ezer szurkoló követheti majd az eseményeket a közeli Ellipse parkban, Washington belvárosában.
Donald Trump amerikai elnök – aki White közeli barátja – tavaly jelentette be a terveket, és azt ígérte, hogy a gálaest mérkőzései "a valaha volt legnagyobbak" lesznek. A szervezet hivatalosan még egyetlen összecsapást sem erősített meg, de több sztárversenyző is jelezte érdeklődését. Jon Jones, Conor McGregor, Alex Pereira, Amanda Nunes, Nate Diaz és Iszlam Mahacsev is szívesen szerepelne a programban.
