Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"

Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, életének 79. évében szerdán meghalt Szamos Miklós vállalkozó és közgazdsáz, a legendás budapesti Ruszwurm cukrászda tulajdonosa. Az üzletembert mindössze pár órával azután érte a halál, hogy évtizedek óta birtokolt budavári cukrászdájának épületét az önkormányzat birtokba vette.

A cukrászda közösségi oldalán csütörtökön délelőtt egy szívbemarkoló bejegyzés jelent meg, amiben elbúcsúznak a tulajdonostól - és szerintük a hosszas huzavona, a jogi csatározás, végül a bezárás is okozhatta Szamos Miklós infarktusát.

Kedves Vendégeink, a Ruszwurm Cukrászda utólsó bejegyzését írom. Tegnap az önkormányzat elvette 20 ember munkáját, bezáratta a Ruszwurm Cukrászdát. A tulajdonos Szamos Miklós, a mi főnökünk nem tudta feldolgozni, hogy elveszíti élete munkáját és délután belehalt ebbe a fájdalomba. Nincsenek tovább szavak, csak az üresség maradt

- írták a posztban.

A Ruszwurm Cukrászda a hírek szerint súlyos összeggel tartozott a Budavári Önkormányzatnak, ráadásul korábban kiderült, hogy mélyen piaci ár alatti bérleti díjat fizetnek. Az ügy viszont másfél évtizede húzódott már, végül szerda reggel vette birtokba az épületet az önkormányzat, miután Szamos Miklós minden más rendezési javaslatot elutasított.