1,6 milliárdos strandfejlesztés jön: új sétány és szabadtéri színpad is épülhet a Balaton partjára
Keszthely 1,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Városi Strand fejlesztésére a TOP Plusz programban. A beruházás 2027-ben indulhat, és a tervek szerint 2029 júniusára teljesen megújul a Balaton-part egyik legnépszerűbb fürdőhelye.
A támogatási szerződés idén januárban lépett hatályba, az irányító hatóság január 5-én fogadta el a pályázati okiratot. A projekt a meglévő engedélyes tervek módosításával valósul meg, jelenleg a tervezési közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
A fejlesztés célja a strand kapacitásának növelése és a szolgáltatások korszerűsítése. Új központi sétány épül, szabadtéri színpad és új kiszolgálóépületek létesülnek, emellett bővítik a zöldfelületeket is.
Kancsal Zsuzsanna, a pályázat projektmenedzsere és a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője elmondta: a közbeszerzési dokumentáció jelenleg ellenőrzési szakaszban van. Ha a hatóság jóváhagyja az anyagokat, megindulhat a kiviteli tervek beszerzése, amelyek várhatóan 2027 elejére készülhetnek el. Ezt követően írhatják ki a kivitelezési közbeszerzést - írta a Hírbalaton.
A projektben konzorciumi partnerként részt vesz az Építési és Közlekedési Minisztérium, a kivitelezés beszerzése és maga az építkezés is az ő hatáskörükbe tartozik majd.
A beruházás része a strand közvetlen környezetének parkosítása és a Balaton-parti sétányhoz való szorosabb kapcsolódás kialakítása is. Család- és gyermekbarát elemeket építenek be, valamint fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát: csatlakozás jön létre a Balatoni Bringakörúthoz, új kerékpáros- és mikromobilitási tárolókat alakítanak ki.
Fontos szempont, hogy a strand üzemeltetése során minden látogatóra legalább 10 négyzetméter zöldterület jusson. A jelenlegi kapacitás azonban korlátozott, ezért az északi irányban található focipálya bevonásával csaknem 5000 négyzetméterrel növelik a strand területét. A fennmaradó részen zöldterület-fejlesztés és egy új közösségi tér kap helyet.
Varga Zsófia, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az új, modern követelményeknek megfelelő fogadóépület mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kiegészítő infrastruktúrára is. Megújul a pavilonsor és a focipálya melletti parkoló, valamint parkolóhely-fejlesztés is megvalósul.
A kivitelezés a tervek szerint 2027-ben indulhat el, a projekt pedig 2029 június végére zárulhat le. A fejlesztéssel a város célja, hogy hosszú távon növelje a strand vonzerejét és fenntarthatóbb, zöldebb környezetet teremtsen a látogatók számára.
