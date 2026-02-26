Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát
Évadot hirdetett a Hevesi Sándor Színház: hat felnőtt és három ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal várják a közönséget, az új évadot pedig szeptember 25-én az István, a király rockopera nyitja Zalaegerszegen. A repertoárt bemutató sajtótájékoztatón Besenczi Árpád igazgató kiemelte, hogy a műsor összeállításakor ezúttal is arra törekedtek, hogy mindenfajta nézői elvárásnak megfeleljenek.
Az ősz igazán látványos kezdést hozhat Zalegerszegen: a volt színház igazgató, Halasi Imre Jászai-díjas Érdemes művész rendezésében az István, a király rockoperával startol a 2026/27-es szezon. Az István király főszerepére a Budapesti Operettszínház művészét, Nemes Tibort kérték fel, Bot Gábor Koppányt alakítja.
Október 9-én Ken Ludwig A hőstenor című bohózatát játsszák, amit a Jászai-díjas Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója rendez. A premier érdekessége, hogy a pécsiekkel cserélnek, ugyanis az egerszegi nagy sikerű Páratlan páros vígjáték és annak díszlete vándorol Pécsre, míg a bohózat és annak díszlete Egerszegre.
A 2027-es évad filmes adaptációk sorát kínálja: januárban Bródy Sándor A tanítónő című színművét láthatja a közönség, februárban pedig a Van, aki forrón szereti musical érkezik Forgács Péter rendezésében. Április 9-én Lenni vagy nem lenni címmel zárul a nagyszínpadi évad, Dicső Dániel rendezésében. A stúdióterem is birtokba vehető, itt október 19-én mutatják be Az öldöklés istene című kamaradarabot Kis Domonkos Márk rendezésében - közölte az Egerszeghírek.hu.
Az új évad örömhíre, hogy Berkes Dániel örökös tagként csatlakozik a teátrumhoz, továbbá Pap Lujza színművészt a Sirályban nyújtott alakításáért beválasztották a Fidelio magazin 10 legjobb magyar színésznője közé, és szerepel a Zalai Hírlap Év embere közönségszavazáson.
Magas a vízállás Győrben, mind a Rába, mind a Mosoni-Duna szintje jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben. 2,5–3 méteres vízszintemelkedés várható a Duna magyar szakaszán is.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
