Magyarok, férfiak és asszonyok, ezt hallgassátok! István, a király robbantja be a vidéki színház új évadát

Évadot hirdetett a Hevesi Sándor Színház: hat felnőtt és három ifjúsági bérletes előadással, köztük filmes adaptációkkal várják a közönséget, az új évadot pedig szeptember 25-én az István, a király rockopera nyitja Zalaegerszegen. A repertoárt bemutató sajtótájékoztatón Besenczi Árpád igazgató kiemelte, hogy a műsor összeállításakor ezúttal is arra törekedtek, hogy mindenfajta nézői elvárásnak megfeleljenek.

Az ősz igazán látványos kezdést hozhat Zalegerszegen: a volt színház igazgató, Halasi Imre Jászai-díjas Érdemes művész rendezésében az István, a király rockoperával startol a 2026/27-es szezon. Az István király főszerepére a Budapesti Operettszínház művészét, Nemes Tibort kérték fel, Bot Gábor Koppányt alakítja.

Október 9-én Ken Ludwig A hőstenor című bohózatát játsszák, amit a Jászai-díjas Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója rendez. A premier érdekessége, hogy a pécsiekkel cserélnek, ugyanis az egerszegi nagy sikerű Páratlan páros vígjáték és annak díszlete vándorol Pécsre, míg a bohózat és annak díszlete Egerszegre.

A 2027-es évad filmes adaptációk sorát kínálja: januárban Bródy Sándor A tanítónő című színművét láthatja a közönség, februárban pedig a Van, aki forrón szereti musical érkezik Forgács Péter rendezésében. Április 9-én Lenni vagy nem lenni címmel zárul a nagyszínpadi évad, Dicső Dániel rendezésében. A stúdióterem is birtokba vehető, itt október 19-én mutatják be Az öldöklés istene című kamaradarabot Kis Domonkos Márk rendezésében - közölte az Egerszeghírek.hu.

Az új évad örömhíre, hogy Berkes Dániel örökös tagként csatlakozik a teátrumhoz, továbbá Pap Lujza színművészt a Sirályban nyújtott alakításáért beválasztották a Fidelio magazin 10 legjobb magyar színésznője közé, és szerepel a Zalai Hírlap Év embere közönségszavazáson.