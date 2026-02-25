Gumicsizmát fel! Elképesztő látvány fogad az Őrségben: újra megnyílt a híres tőzikés erdő

A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén. A szakemberek eltávolították az utakra dőlt fákat és letört ágakat, így a kirándulók ismét biztonságosan bejárhatják az útvonalat.

A tél azonban nyomot hagyott a Dobogó-erdő tanösvényen is: az olvadó hó nyomán jelentős sár és kiterjedt pocsolyák alakultak ki, ezért Őrségi Nemzeti Park munkatársai azt kérik, hogy a természetjárók gumicsizmában vagy vízálló bakancsban induljanak útnak. A látogatók számára különösen fontos, hogy a kijelölt ösvényen maradjanak, ezzel is védve a fokozottan érzékeny tőzikeállományt.

A Dobogó-erdő tanösvény mintegy két kilométer hosszú, kényelmes tempóban körülbelül 40 perc alatt bejárható. Rövidsége és jól követhető útvonala miatt családok számára is ideális koratavaszi kirándulóhely, amikor a fehér virágszőnyegbe boruló erdő különleges látványt nyújt.

A tőzikék virágzása minden évben sok látogatót vonz az Őrségbe, ám a természetvédelmi szakemberek hangsúlyozzák: a növények taposása komoly károkat okozhat az élőhelyben. A kijelölt tanösvény használata ezért nemcsak kényelmi, hanem természetvédelmi szempontból is kiemelten fontos.