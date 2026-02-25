Gumicsizmát fel! Elképesztő látvány fogad az Őrségben: újra megnyílt a híres tőzikés erdő

Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén. A szakemberek eltávolították az utakra dőlt fákat és letört ágakat, így a kirándulók ismét biztonságosan bejárhatják az útvonalat.
A tél azonban nyomot hagyott a Dobogó-erdő tanösvényen is: az olvadó hó nyomán jelentős sár és kiterjedt pocsolyák alakultak ki, ezért Őrségi Nemzeti Park munkatársai azt kérik, hogy a természetjárók gumicsizmában vagy vízálló bakancsban induljanak útnak. A látogatók számára különösen fontos, hogy a kijelölt ösvényen maradjanak, ezzel is védve a fokozottan érzékeny tőzikeállományt.
A Dobogó-erdő tanösvény mintegy két kilométer hosszú, kényelmes tempóban körülbelül 40 perc alatt bejárható. Rövidsége és jól követhető útvonala miatt családok számára is ideális koratavaszi kirándulóhely, amikor a fehér virágszőnyegbe boruló erdő különleges látványt nyújt.
A tőzikék virágzása minden évben sok látogatót vonz az Őrségbe, ám a természetvédelmi szakemberek hangsúlyozzák: a növények taposása komoly károkat okozhat az élőhelyben. A kijelölt tanösvény használata ezért nemcsak kényelmi, hanem természetvédelmi szempontból is kiemelten fontos.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
Vajon megéri még sertést tartani otthon? Hogyan lehet disznót vágni a megváltozott jogi szabályozás mellett? Úgy tűnik, egyre nehezebb helyzetben vannak az állattartók.
Nem semmi ingatlanhidretésre bukkanhatunk: eladóvá vált Makovecz Imre egyik korai alkotása, a balatonszepezdi Sellő vendéglő egykori épülete.
Nyaraló-átalakítás Tihanyban, friss üdülőház Badacsonyörsön, két látványos középület Balatonfüreden – az idei Év Balatoni Háza pályázaton egyértelműen az északi part vitte a prímet.
