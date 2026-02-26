A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan lehet úgy gondozni őket, hogy virágzás után, kiültetve akár, éveken át a kertünk ékei maradjanak? Szomorú Miklós, az Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten blog szerzője videóban mutatta meg, mik a legfontosabb trükkök.
Igencsak kitartott a téli idő, múlt csütörtökön még óriási havazás bénította le a fél országot. Ehhez képest, ahogy Szomorú Miklós, az Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten blog szerzője saját pilisi kertjében is megmutatta, mennyire hamar magára talált a természet. A hófoltok között a hétvégén már bimbózni kezdett a nárcisz, előbújt a hunyor is. Ahogy elmesélte, ő már beszerezte az első tavaszi hagymás virágokat és az elmaradhatatlan primulákat is. De hogyan gondozzuk őket, hogy sokáig virágozzanak? És mi legyen a hagymákkal virágzás után? – Új közösségi médiában megosztott videójában ezekre a kérdésekre is válaszolt.
Tudjuk jól, a tavasszal virágzó hagymákat azért a legjobb ősszel elültetni: így lassan gyökeret eresztenek, és a tél folyamán fokozatosan növekedhetnek. De aggodalomra semmi ok, nem késtünk el semmiről, ha most, február végén vágnánk bele a tavaszi kert kialakításába. A pilisi kertész szerint azonban nem mindegy, hogyan gondozzuk ezeket a cserépben vásárolt hagymás virágokat, hiszen, ha okosan bánunk velük, távú befektetések lehetnek:
„Most virágozhatnak a lakásban egy hűvösebb ablakban, vagy a munkahelyen, majd elvirágzás után ki lehet ültetni őket a kertbe – mondta. – A legjobb bennük, hogy jövőre ismét virágba borulnak.” De hozzátette még: minél hűvösebb helyen tartjuk a növényeket, annál hosszabb ideig virágoznak; nála például a télikertben 16–17 fok van, ami hosszú virágzást biztosít.
Ő idén hóvirágot is vásárolt, ami – ahogy elmondta – horror áron kapható, de ha jól gondozzuk, érdemes beruházni rá: „Az elvirágzott hagymákat aztán kiültetem a kertbe, de nem vágom vissza a leveleket – tette hozzá –, így a növény energiája visszakerül a hagymába, ami biztosítja a következő évi virágzást.”
Hasonlóan gondozza a nárciszokat is: „Ezeknek nem árt a fagy – mondta –, miután levirágoznak a levelek szépen visszaszáradnak, és a növény visszahúzódik.”
Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy a hajtatott hagymákat a cserepekben eredetileg magasabban ültetik, ezért a kertbe kiültetéskor a hagymát a méretének legalább kétszeres–háromszoros mélységébe érdemes helyezni.
A tavasz kedvelt virágai a primulák is, ezeket mikor lehet kiültetni?
Fajok és fajták szerinti szinte végtelen gazdagságukkal a tavasz hírnökeiként elsők között bontják virágaikat a primulák is, amelyek megannyi színváltozatban léteznek. Szomorú Miklós külön is szólt a tavasz kedvelt cserepes virágairól: „Elképesztő szín- és illatvilággal rendelkezik a primula – mondta. – Amikor belépünk a virágpiaci üvegházba, az igazi tavasz illata fogad minket.”
Tudományos nevük első tagja, a Primula – „elsőcske” – szintén korai virágzásukra utal. A sötétzöld levelű, lilás-rózsaszín virágú ’Goldnugget Violet Shades’ tavaszi kankalin igazán mutatós dísze lehet balkonládában vagy dézsában, teraszunknak, erkélyünknek, bejáratunknak, de a tavaszi virágágyásnak vagy sziklakertnek is, akár más színű fajtákkal kombinálva.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A primulák gondozásáról Szomorú Miklós elmondta: „Fontos, hogy a talaj mindig nedves legyen, de ne öntözzük túl. Érdemes a kaspót vízbe meríteni, amíg buborékol, majd lecsöpögtetni és visszatenni a növényt. Ha a talaj kezd kiszáradni, újra merítsük, de ne minden nap. Az elnyílt virágokat körömmel érdemes kicsípni, ez serkenti az új bimbók képződését, így hosszabb ideig virágoznak.”
Fagymentes időben a növényeket már ki lehet vinni a szabadba, de Szomorú Miklós szerint fontos, hogy szórt fényben, félárnyékban, lombhullató fa alá kerüljenek, komposzttal és humuszban gazdag talajba ültetve. Többéves példányok esetén a virágzás kevésbé intenzív, de így is szépen díszítenek a kertben.
„Ha a levelek elsárgulnak, az túlmelegedés vagy túlöntözés jele lehet – figyelmeztetett –, ilyenkor érdemes visszavágni a növényt és azonnal kiültetni. A különböző fajok, például a trivolák, hihetetlen szín- és formaválasztékban kaphatók, így érdemes néhány példányt beszerezni az asztalra, ablakpárkányra, majd később kiültetni a kertbe.” – árulta még el a szakember.
Mielőtt hagymás virágot vásárolnánk, érdemes erre is figyelni!
Amikor betértek a kertészetbe, vagy megcsodáltok egy nyíló virágot a szupermarket polcain, mindenképpen figyeljetek arra, hogy egészséges növényeket válasszatok. A beteg virágok ugyanis nemcsak rövidebb ideig maradnak szépek, de sajnos akár a többi növényt is megfertőzhetik – erről korábban a HelloVidék is írt.
A hajtatott hagymás virágok általában sok mindent elviselnek, a kiszáradás időszakos előfordulásán kívül. Ha a talajuk túl gyorsan kiszárad, az a virágok gyorsabb elnyílásához vezethet. Érdemes ezért bimbós állapotban vásárolni őket: így sokkal tovább díszítik majd a lakásunkat vagy a teraszunkat. Torzult levelű vagy sérült bimbójú növényt viszont inkább hagyjunk a polcon, mert ez utalhat vírusfertőzésre vagy rossz nevelési körülményekre.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
Habzó víz és halpusztulás tapasztalható az Oroszlány felől érkező patakban, amely a Kecskédi-tavat táplálja. A hatóságok vizsgálódnak.
Megsemmisült egy teljes térség villamoshálózata Nyugat-Magyarországon: még jó ideig akadozni fog az áramszolgáltatás
Az Őrségben a villamoshálózat jelentős része megsemmisült, azt gyakorlatilag újjá kell építeni, így rengeteg helyen nincs áram a havazás óta.
Te is várod a tavaszt, a napsütést és a szedd magad tulipánszüretet? Összegyűjtöttük hát az első 2026-ös nyitási dátumokat, hogy senki se maradjon le a...
Szombat kora délután 4,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Dunaszerdahely térségét, a földmozgást Magyarországon is érzékelni lehetett.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Egy lábosnyi zsemlemártásban ott rejlik a paraszti konyha takarékossága: a szikkadt zsemle nem vész kárba, egy kis pirított hagyma és húsleveslé, és máris kész a...
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-