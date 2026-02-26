2026. február 26. csütörtök Edina
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák
HelloVidék

A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti náciszok, hóvirágok és primulák

Pais-Horváth Szilvia
2026. február 26. 06:30

A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan lehet úgy gondozni őket, hogy virágzás után, kiültetve akár, éveken át a kertünk ékei maradjanak? Szomorú Miklós, az Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten blog szerzője videóban mutatta meg, mik a legfontosabb trükkök.

Igencsak kitartott a téli idő, múlt csütörtökön még óriási havazás bénította le a fél országot. Ehhez képest, ahogy Szomorú Miklós, az Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten blog szerzője saját pilisi kertjében is megmutatta, mennyire hamar magára talált a természet. A hófoltok között a hétvégén már bimbózni kezdett a nárcisz, előbújt a hunyor is. Ahogy elmesélte, ő már beszerezte az első tavaszi hagymás virágokat és az elmaradhatatlan primulákat is. De hogyan gondozzuk őket, hogy sokáig virágozzanak? És mi legyen a hagymákkal virágzás után? – Új közösségi médiában megosztott videójában ezekre a kérdésekre is válaszolt.

Tudjuk jól, a tavasszal virágzó hagymákat azért a legjobb ősszel elültetni: így lassan gyökeret eresztenek, és a tél folyamán fokozatosan növekedhetnek. De aggodalomra semmi ok, nem késtünk el semmiről, ha most, február végén vágnánk bele a tavaszi kert kialakításába. A pilisi kertész szerint azonban nem mindegy, hogyan gondozzuk ezeket a cserépben vásárolt hagymás virágokat, hiszen, ha okosan bánunk velük, távú befektetések lehetnek:

„Most virágozhatnak a lakásban egy hűvösebb ablakban, vagy a munkahelyen, majd elvirágzás után ki lehet ültetni őket a kertbe – mondta. – A legjobb bennük, hogy jövőre ismét virágba borulnak.” De hozzátette még: minél hűvösebb helyen tartjuk a növényeket, annál hosszabb ideig virágoznak; nála például a télikertben 16–17 fok van, ami hosszú virágzást biztosít.

Ő idén hóvirágot is vásárolt, ami – ahogy elmondta – horror áron kapható, de ha jól gondozzuk, érdemes beruházni rá: „Az elvirágzott hagymákat aztán kiültetem a kertbe, de nem vágom vissza a leveleket – tette hozzá –, így a növény energiája visszakerül a hagymába, ami biztosítja a következő évi virágzást.”

Hasonlóan gondozza a nárciszokat is: „Ezeknek nem árt a fagy – mondta –, miután levirágoznak a levelek szépen visszaszáradnak, és a növény visszahúzódik.”

Felhívta azonban a figyelmet arra is, hogy a hajtatott hagymákat a cserepekben eredetileg magasabban ültetik, ezért a kertbe kiültetéskor a hagymát a méretének legalább kétszeres–háromszoros mélységébe érdemes helyezni.

Lusta kertész, boldog kert: övé az ország egyik legszebb kertje Pilisszentkereszten, de mi a titka?
EZ IS ÉRDEKELHET
Lusta kertész, boldog kert: övé az ország egyik legszebb kertje Pilisszentkereszten, de mi a titka?
Neki sikerült, Szomoru Miklós saját pilisszentkereszti kertjében 10 év alatt fantasztikus ökoszisztémát, vele közel 10 ezer egyedszámú arborétumot alakított ki. A népszerű kertészt kérdeztük arról, ha nem csak álmodozni akarunk, hogyan álljunk neki?

A tavasz kedvelt virágai a primulák is, ezeket mikor lehet kiültetni?

Fajok és fajták szerinti szinte végtelen gazdagságukkal a tavasz hírnökeiként elsők között bontják virágaikat a primulák is, amelyek megannyi színváltozatban léteznek. Szomorú Miklós külön is szólt a tavasz kedvelt cserepes virágairól: „Elképesztő szín- és illatvilággal rendelkezik  a primula – mondta. – Amikor belépünk a virágpiaci üvegházba, az igazi tavasz illata fogad minket.”

Tudományos nevük első tagja, a Primula – „elsőcske” – szintén korai virágzásukra utal. A sötétzöld levelű, lilás-rózsaszín virágú ’Goldnugget Violet Shades’ tavaszi kankalin igazán mutatós dísze lehet balkonládában vagy dézsában, teraszunknak, erkélyünknek, bejáratunknak, de a tavaszi virágágyásnak vagy sziklakertnek is, akár más színű fajtákkal kombinálva.

A primulák gondozásáról Szomorú Miklós elmondta: „Fontos, hogy a talaj mindig nedves legyen, de ne öntözzük túl. Érdemes a kaspót vízbe meríteni, amíg buborékol, majd lecsöpögtetni és visszatenni a növényt. Ha a talaj kezd kiszáradni, újra merítsük, de ne minden nap. Az elnyílt virágokat körömmel érdemes kicsípni, ez serkenti az új bimbók képződését, így hosszabb ideig virágoznak.”

Fagymentes időben a növényeket már ki lehet vinni a szabadba, de Szomorú Miklós szerint fontos, hogy szórt fényben, félárnyékban, lombhullató fa alá kerüljenek, komposzttal és humuszban gazdag talajba ültetve. Többéves példányok esetén a virágzás kevésbé intenzív, de így is szépen díszítenek a kertben.

„Ha a levelek elsárgulnak, az túlmelegedés vagy túlöntözés jele lehet – figyelmeztetett –, ilyenkor érdemes visszavágni a növényt és azonnal kiültetni. A különböző fajok, például a trivolák, hihetetlen szín- és formaválasztékban kaphatók, így érdemes néhány példányt beszerezni az asztalra, ablakpárkányra, majd később kiültetni a kertbe.” – árulta még el a szakember.

Mielőtt hagymás virágot vásárolnánk, érdemes erre is figyelni!

Amikor betértek a kertészetbe, vagy megcsodáltok egy nyíló virágot a szupermarket polcain, mindenképpen figyeljetek arra, hogy egészséges növényeket válasszatok. A beteg virágok ugyanis nemcsak rövidebb ideig maradnak szépek, de sajnos akár a többi növényt is megfertőzhetik – erről korábban a HelloVidék is írt.

A hajtatott hagymás virágok általában sok mindent elviselnek, a kiszáradás időszakos előfordulásán kívül. Ha a talajuk túl gyorsan kiszárad, az a virágok gyorsabb elnyílásához vezethet. Érdemes ezért bimbós állapotban vásárolni őket: így sokkal tovább díszítik majd a lakásunkat vagy a teraszunkat. Torzult levelű vagy sérült bimbójú növényt viszont inkább hagyjunk a polcon, mert ez utalhat vírusfertőzésre vagy rossz nevelési körülményekre.
Címlapkép: Getty Images
