Trencsén 2026-ban Európa Kulturális Fővárosa, és bár a cím elsőre csupán egy újabb fesztiválévet sejtet, a háttérben valójában egy több tízmillió eurós, hosszú távú városfejlesztési...
Titkos kincsek a várfalak mögött: elképesztő műtárgyak kelnek új életre Veszprémben
Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyedben. A munkálatok részeként már befejeződött a jeruzsálemi Szent Sír barokk másolatának restaurálása, amelyet húsvétkor már felújított állapotában használ a liturgia.
A veszprémi várnegyed megújításának részeként összesen közel 350 műtárgy restaurálását végzik a szakemberek, köztük köztéri szobrokat, falképeket, több száz éves nyomtatványokat, könyveket, metszeteket, templomi padokat, orgonákat, kályhákat, barokk és rokokó bútorokat, valamint ötvösremekeket és órákat. „A várnegyed műtárgyainak megújításán nagyon sok szakember dolgozik együtt, többek között fém-, fa-, festmény-, papír-, üveg- és kőrestaurátorok, ötvösök és művészettörténészek” – mondja Vavra Áron műemléki projektvezető - írta a Hírbalaton.
Különlegesség a jeruzsálemi Szent Sír barokk másolata, amelyet évente húsvétkor állítanak fel, hogy a nagyhét eseményeit még átélhetőbben mutassa be. „A szentsír a Főegyházmegye gyűjteményének egyik legizgalmasabb darabja, amelyet úgy terveztek, hogy négy férfi egy óra alatt fel tudja építeni és el tudja bontani” – emeli ki Dr. Nagy Veronika, a főegyházmegyei múzeum igazgatója.
A várnegyed középkori épületeinek faragott kőtöredékeit csúcstechnológiás 3D-s szkenneléssel digitalizálták, amely nemcsak dokumentációs eszköz, hanem az épületek történetének mélyebb megismerését is segíti. A látogatók ma már vezetett sétákon megcsodálhatják az Érseki Palota restaurált enteriőrjeit, köztük a Koller-könyvtár bútorzatát, a püspöki gyűjtemény festményeit, a reneszánsz Madonna-ábrázolást, a barokk és empire stílusú bútorkincseket, valamint a több mint 250 éves Szent Családot ábrázoló oltárképet, amelyen Szent József és az ifjú Jézus is felfedezhető.
A restaurálási munkálatok előrehaladtával a várnegyed műtárgyai nemcsak megőrzik történeti értéküket, hanem a közönség számára is élő, látványos élményt nyújtanak, így a veszprémi várnegyed megújulása a kulturális örökség és az élménypedagógia különleges ötvözete
A hazai sztárkertész életmentő trükkjei: így maradnak gyönyörűek a bolti nárciszok, hóvirágok és primulák
A szupermarketek és kertészeti árudák már ontják a tavaszt: cserepes nárciszok, krókuszok és primulák ezernyi színben várják, hogy gazdára találjanak. De hogyan gondozzuk őket?
Mikor lesz a bajai vásár 2026-ban? - Minden, amit már tudni lehet a bajai hídivásár, Éjszakai Bazár, termelői vásárok kapcsán
A Bajai Éjszakai Bazár kiváló program a kimozdulásra vágyóknak is, nemcsak helyi termelők termékeit lehet megvásárolni itt, hanem találkozni, beszélgetni, enni-inni, és nézelődni.
A rendkívüli havazás után ismét megnyílt a látogatók előtt az ország egyik legszebb tőzikés erdeje, a Dobogó-erdő tanösvénye az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság területén.
Az ázsiai lódarázs után újabb inváziós faj, az ázsiai kis méhatka fenyegeti a magyar méhészeket. Bár a parazita még nem jelent meg hazánkban, a szakemberek...
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szavazásán a zengőlegyek nyerték el az Év beporzója címet 2026-ban.
Február végén látványos mederkarbantartási munkálatok kezdődnek: indul a balatonberényi szabadstrand rehabilitációja.
Új, eddig ismeretlen parazitafajokat mutattak ki magyar kutatók a Balaton vízrendszerében és több hazai halgazdaságban.
Mikor lesz a szekszárdi vásár 2026-ban? Itt van minden dátum, Szekszárd vásár helyszíne és minden más fontos tudnivaló
A szekszárdi vásár 2026-ban is minden hónap második és negyedik hétvégéjén lesz megtartva, egyetlen kivétel a december hónap.
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota egyre tragikusabb. Bár a kormány a felújításról vagy a lebontásról döntött, azóta sem történt semmi.
A Balaton alacsony vízszintje sokakban kelt aggodalmat, a szakértők szerint azonban nem ez jelenti a legnagyobb kihívást.
Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.
Sokáig úgy tűnt, a szántódi gyermeküdülő is lassan elenyészik, hogy átadja a helyet egy újabb luxuslakópark-beruházásnak. Ehelyett azonban teljesen más történt.
Újabb fordulatot vett a legendás Seuso-kincs története: a Balaton térsége környékén ígéretes nyomokra bukkantak a régészek.
Jelentős fejlesztés várhat Mórahalomra: a település egyedi elbírálás alapján felmentést kaphat a plázastop-szabályozás alól, ami megnyithatja az utat egy új beruházás előtt.
A tapasztalt szolnoki vadász elmondta: három évtizede járja a terepet, és bár sok kidobott holmival találkozott már, ilyet még soha sem látott.
Meglépték, áremelés jön a kedvelt vidéki pláza parkolójában: ennek sokan nem fognak örülni, jövő héttől élesedik
Március másodikától már az első óra sem lesz ingyen, az első két óra parkolásért 300 forintot kell fizetni, utána minden megkezdett óra 400 forintba kerül...
A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.
Sikeresen lezajlott a téli nagyragadozó-felmérés a Bükk térségében: a vizsgálatok megerősítették, hogy több farkascsalád is él, köztük egy legalább hat egyedből álló falka.
