Vár, Veszprém, Magyarország
HelloVidék

Titkos kincsek a várfalak mögött: elképesztő műtárgyak kelnek új életre Veszprémben

HelloVidék
2026. február 26. 14:45

Barokk, rokokó, reneszánsz és későbbi korok kincsei – köztük festmények, szobrok, bútorok és könyvek – újulnak meg a szakemberek kezei alatt a veszprémi várnegyedben. A munkálatok részeként már befejeződött a jeruzsálemi Szent Sír barokk másolatának restaurálása, amelyet húsvétkor már felújított állapotában használ a liturgia.

A veszprémi várnegyed megújításának részeként összesen közel 350 műtárgy restaurálását végzik a szakemberek, köztük köztéri szobrokat, falképeket, több száz éves nyomtatványokat, könyveket, metszeteket, templomi padokat, orgonákat, kályhákat, barokk és rokokó bútorokat, valamint ötvösremekeket és órákat. „A várnegyed műtárgyainak megújításán nagyon sok szakember dolgozik együtt, többek között fém-, fa-, festmény-, papír-, üveg- és kőrestaurátorok, ötvösök és művészettörténészek” – mondja Vavra Áron műemléki projektvezető - írta a Hírbalaton.

Különlegesség a jeruzsálemi Szent Sír barokk másolata, amelyet évente húsvétkor állítanak fel, hogy a nagyhét eseményeit még átélhetőbben mutassa be. „A szentsír a Főegyházmegye gyűjteményének egyik legizgalmasabb darabja, amelyet úgy terveztek, hogy négy férfi egy óra alatt fel tudja építeni és el tudja bontani” – emeli ki Dr. Nagy Veronika, a főegyházmegyei múzeum igazgatója.

A várnegyed középkori épületeinek faragott kőtöredékeit csúcstechnológiás 3D-s szkenneléssel digitalizálták, amely nemcsak dokumentációs eszköz, hanem az épületek történetének mélyebb megismerését is segíti. A látogatók ma már vezetett sétákon megcsodálhatják az Érseki Palota restaurált enteriőrjeit, köztük a Koller-könyvtár bútorzatát, a püspöki gyűjtemény festményeit, a reneszánsz Madonna-ábrázolást, a barokk és empire stílusú bútorkincseket, valamint a több mint 250 éves Szent Családot ábrázoló oltárképet, amelyen Szent József és az ifjú Jézus is felfedezhető.

A restaurálási munkálatok előrehaladtával a várnegyed műtárgyai nemcsak megőrzik történeti értéküket, hanem a közönség számára is élő, látványos élményt nyújtanak, így a veszprémi várnegyed megújulása a kulturális örökség és az élménypedagógia különleges ötvözete
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #turizmus #városfejlesztés #múzeum #egyház #kultúra #művészet #veszprém #katolikus egyház #látnivaló

1
3 napja
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
1 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
3
1 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
2 hete
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
5
1 hete
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
