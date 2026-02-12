2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
3 °C Budapest
rope nets for leaf fall protection
HelloVidék

Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó

Pais-Horváth Szilvia
2026. február 12. 06:20

Háló, játék, pihenő és egy kis gerilla-őrület a természetben: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata — mutatjuk, hogyan is készült az egész őrületes téralkotás!

Nem semmi gerilla-akcióra bukkantunk a közösségi médiában: a Gazfickók, azaz Szabó Péter és csapata Biatorbágynál, a hazai erdő mélyén álmodott egy igazán különleges alkotást — egy Treenetet, vagyis hálót szőttek a fák köré. Nem egyszerű dekorációról van szó, hanem egy olyan térélményről, ami arra hívja a látogatót, hogy mászkáljon, pihenjen, játsszon, és közben élvezze a természetet. A cél egyszerre kreatív és természetközeli: minél több embert rávenni a mozgásra és a természetjárásra.

Ahogy Szabó Péter közölte: „A tájépítészetnek ilyesmit kellene jelentenie: közösségi tereket teremteni a természetben, úgy, hogy teljes mértékben védjük és tiszteljük azt! Hamarosan készül több alkotásunk is, erről és a többi projektről is láthattok majd képeket, videókat, és készül egy pontos leírás is arról, hogyan épül fel, milyen biztonsági és favédelmi megoldásokat alkalmaztunk.”

De mi is az a Treenet?

Ebben a formában a Treenet nem egy tudományos mérőháló, hanem egy kézzel vagy műanyag/kötélből készült hálóstruktúra, amelyet fák köré, fák közé vagy a lombkorona alá feszítenek. A használata sokrétű: lehet rajta ülni, pihenni, mászni, játszani, vagy egyszerűen csak lazítani a természetben.

Tulajdonképpen egy beltéri vagy kültéri kötélháló jellegű pihenő- és élményfelület, amely erdőkben, parkokban vagy privát területeken teremti meg a természetközeli kikapcsolódást. Mivel viszonylag nagy méretű, többszemélyes használatra is alkalmas, így igazi közösségi élményt nyújt, ahol a látogatók egyszerre lehetnek aktívak és pihenhetnek.

Hogyan készül? Nem bántja a fákat?

Ahogy a TikTok-videón is látszik, a fák törzseihez vagy egymáshoz erős kötelekkel és rögzítőkkel rögzítik, úgy, hogy ne tegyen kárt a fákban. A hálók térbeli, több ponton rögzített felületek — olyanok, mint egy nagyobb függőágy, amin lehet járkálni, pihenni és játszani. Amúgy gyakran építik élményparkokban, erdei pihenőhelyeken vagy táborokban, hogy a látogatók teljesen természetközelben tölthessék az időt, miközben biztonságos és kényelmes a struktúra.

@gazfickok

Treenet by Gazfickók!

♬ eredeti hang - gazfickok

Az első prototípus tehát már el is készült: a TikTok-videó szerint körülbelül 500 méter kötél kellett hozzá. A Treenet Biatorbágy környékén található — a pontos helyet titokban tartják, így a természetjáróknak maguknak kell felfedezniük a lebegő szigetet.

Úgy tűnik, sokaknak tetszik ez az ötlet, a  közösségi médiában egy hozzászóló így fogalmazott a speciális téralkotásról: „Olyan lett, mintha a lombok közé varrtatok volna egy darab nyugalmat — egy lebegő szigetet, ahol a föld és az ég egy pillanatra kezet fog. Nemcsak egy eszközt készítettetek, hanem egy helyet: találkozásra, játékra, pihenésre, elcsendesedésre. Ritka az ilyen munka — amikor a szakértelem és a lélek egyszerre látszik az eredményen. Hálás köszönet érte!”
Címlapkép: Getty Images
