Egy nagypapa nyáron, naplementekor tanítja unokáját horgászni. Mindketten a stégen ülnek és nevetnek. Gyönyörű nyári nap van. A tó túloldalán van egy hegy.
HelloVidék

Balatoni pecások figyelem: ami itt várt, az nem a megszokott horgászhely lesz!

HelloVidék
2026. február 12. 15:15

A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most ezzel szembesülhetnek: a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az önkormányzat és a helyi horgászegyesület a várható jég és viharos szél miatt döntött a szerkezetek biztonságba helyezéséről.

Farkas Tamás polgármester közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a Balatonon kialakuló jégzajlás könnyen megrongálhatta volna a mólóra rögzített horgászállásokat. A fémszerkezetek a partfal betongerendáit is veszélyeztették volna, így a megelőző bontás elkerülte a várható károkat.

A döntés értelmében a pecásoknak egy ideig a part menti horgászattal kell beérniük, amíg a horgászállások biztonságosan várják a tavaszt és az újrainduló szezont. Az intézkedés célja, hogy a természet ereje ne okozzon felesleges kárt, és a horgászok biztonságban élvezhessék a szezon kezdetét.
Címlapkép: Getty Images
