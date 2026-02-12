Balatoni pecások figyelem: ami itt várt, az nem a megszokott horgászhely lesz!

A balatonfenyvesi keleti mólón a horgászni vágyók most ezzel szembesülhetnek: a kedvelt fémből készült horgászállások eltűntek a partról. Az önkormányzat és a helyi horgászegyesület a várható jég és viharos szél miatt döntött a szerkezetek biztonságba helyezéséről.

Farkas Tamás polgármester közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy a Balatonon kialakuló jégzajlás könnyen megrongálhatta volna a mólóra rögzített horgászállásokat. A fémszerkezetek a partfal betongerendáit is veszélyeztették volna, így a megelőző bontás elkerülte a várható károkat.

A döntés értelmében a pecásoknak egy ideig a part menti horgászattal kell beérniük, amíg a horgászállások biztonságosan várják a tavaszt és az újrainduló szezont. Az intézkedés célja, hogy a természet ereje ne okozzon felesleges kárt, és a horgászok biztonságban élvezhessék a szezon kezdetét.