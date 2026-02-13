Szuper hír a bakancsos túrázóknak: ezennel vége a vakon sétálásnak a Kéktúra útjain

Akár nyárig is eltartható a jó magyar házikolbász – és mindezt tartósítószer nélkül! Akad még néhány egyszerű praktika, amivel otthon is megőrizheted friss ízét!
Hamarosan itt a tavasz, a bakancsok is előkerülnek, és sokan indulnak útnak az Országos Kéktúra szakaszain. Az eddig előforduló meglepetések – váratlanul sáros földutak, murvás emelkedők vagy nehéz terepek – azonban mostantól elkerülhetők, köszönhetően a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) friss fejlesztésének.
A legújabb Kéktúra-térkép már méterre pontosan jelzi, milyen útburkolat és terep vár a túrázóra. A funkció az MTSZ Térinformatikai Portálján érhető el, és a három hazai kéktúra-útvonal – az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, valamint az Alföldi Kéktúra – minden szakaszát lefedi.
Az újítás segítségével a túrázók előre tervezhetik felszerelésüket és túracipőjüket. Az „Útjellemzők” menüben áttekinthető grafikonok mutatják, hány kilométeren számíthatunk aszfaltos, földúti vagy murvás útra, akár a bélyegzők közötti szakaszokra lebontva is. A térkép színes jelölései vizuálisan is megkönnyítik a tervezést, így a kezdő és a tapasztalt túrázó egyaránt tudatosan készülhet a túrára.
Hogyan használható a térkép?
A gyakorlatban a portálon a túraszakasz kiválasztása után a „Útjellemzők” funkció aktiválásával a térkép azonnal megjeleníti az útburkolatokat. A grafikonok segítenek felmérni a terep nehézségét, így a hosszabb távok vagy a nehezebb szakaszok is biztonságosabban tervezhetők.
A Kéktúra nyomvonalát és a hozzá kapcsolódó információkat az MTSZ folyamatosan frissíti. A szervezet 2013-ban indította az Országos Kékkör fejlesztését célzó uniós projektet, amelynek részeként a túraútvonalak adatkezelése és dokumentálása új szintre lépett. Az útvonalak módosítására környezeti, tulajdonosi vagy természetvédelmi okok miatt időről időre sor kerülhet, és a friss adatok azonnal bekerülnek a központi nyilvántartásba.
