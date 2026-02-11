2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Kész horror Székelykőn: medve elől menekülve rekedtek a sziklafalon magyar túrázók
Európai barnamedve, Ursus arctos, Bajorország, Németország
HelloVidék

Kész horror Székelykőn: medve elől menekülve rekedtek a sziklafalon magyar túrázók

HelloVidék
2026. február 11. 10:15

Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra – közölték a román hegyimentők.

A Salvamont közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a túrázók szombaton kerültek bajba, amikor a medve észlelése után hirtelen irányt váltottak. A menekülés közben olyan sziklafalas részre jutottak, ahol már nem tudtak biztonságosan továbbhaladni vagy visszajutni a turistaútra.

A helyzetet látva a túrázók riasztották a hegyi mentőket. A román Salvamont és a helyi hegyi csendőrség közösen indított mentőakciója gyorsan megkezdődött. A szakemberek megtalálták a bajba jutott párt, biztonságosan kiemelték őket a veszélyes zónából, és segítettek nekik a meredek ereszkedésben Torockó felé. A mentési művelet során senkinek nem esett olyan sérülése, amely orvosi ellátást igényelt – közölték a hegyimentők.

Az eset rámutat: a vadon élő barnamedvék jelenléte a Kárpát-medence hegységeiben valódi kockázatot jelent a kirándulók számára. A medvék gyakran élnek a hegyvidéki erdőkben, és bár maguk az állatok többnyire ember elől igyekeznek elkerülni a találkozást, váratlan felbukkanásuk pánikba ejtheti a túrázókat.

A Salvamont és más hegyi mentőszolgálatok az elmúlt időszakban számos segítségkérést kaptak romániai túraútvonalak mentén, ahol előfordul, hogy kirándulók különféle okok miatt – például rossz idő, eltévedés vagy vadállat észlelése miatt – nem tudnak önerőből lejutni a hegyekből.

A mentők azt javasolják, hogy a hegyi túrázók maradjanak a kijelölt útvonalakon, és nagyobb fokú óvatossággal közelítsenek a vadon élő állatok élőhelyeihez, különösen olyan területeken, ahol a medvék előfordulása ismert. 
 
 
 

 
Címlapkép: Getty Images
#veszély #túra #románia #életveszély #erdély #kirándulás #hegy #mentés #medve #hellovidék #vadállat

