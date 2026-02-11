Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik.
Kész horror Székelykőn: medve elől menekülve rekedtek a sziklafalon magyar túrázók
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra – közölték a román hegyimentők.
A Salvamont közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a túrázók szombaton kerültek bajba, amikor a medve észlelése után hirtelen irányt váltottak. A menekülés közben olyan sziklafalas részre jutottak, ahol már nem tudtak biztonságosan továbbhaladni vagy visszajutni a turistaútra.
A helyzetet látva a túrázók riasztották a hegyi mentőket. A román Salvamont és a helyi hegyi csendőrség közösen indított mentőakciója gyorsan megkezdődött. A szakemberek megtalálták a bajba jutott párt, biztonságosan kiemelték őket a veszélyes zónából, és segítettek nekik a meredek ereszkedésben Torockó felé. A mentési művelet során senkinek nem esett olyan sérülése, amely orvosi ellátást igényelt – közölték a hegyimentők.
Az eset rámutat: a vadon élő barnamedvék jelenléte a Kárpát-medence hegységeiben valódi kockázatot jelent a kirándulók számára. A medvék gyakran élnek a hegyvidéki erdőkben, és bár maguk az állatok többnyire ember elől igyekeznek elkerülni a találkozást, váratlan felbukkanásuk pánikba ejtheti a túrázókat.
A Salvamont és más hegyi mentőszolgálatok az elmúlt időszakban számos segítségkérést kaptak romániai túraútvonalak mentén, ahol előfordul, hogy kirándulók különféle okok miatt – például rossz idő, eltévedés vagy vadállat észlelése miatt – nem tudnak önerőből lejutni a hegyekből.
A mentők azt javasolják, hogy a hegyi túrázók maradjanak a kijelölt útvonalakon, és nagyobb fokú óvatossággal közelítsenek a vadon élő állatok élőhelyeihez, különösen olyan területeken, ahol a medvék előfordulása ismert.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették.
