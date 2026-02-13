2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
Mileto, Olaszország â 2025. augusztus 13: Kézműves szalámik lógnak egy hagyományos olasz piacon
HelloVidék

Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó

Pais-Horváth Szilvia
2026. február 13. 15:45

Még tart a disznóvágási szezon, így a frissen készült kolbászok és szalonnák hamar felkerülnek a füstölőkbe. Sokan azonban nem tudják, hogyan érdemes otthon tárolni a kolbászt, hogy sokáig finom és fogyasztható maradjon. Ebben adott útmutatót Veres András, a gyulai Vereshús vezetője egy TikTok-videóban.

A gyulai hentesmester, Veres András azt javasolja, hogy a kolbászt hűvös, sötét helyen, lehetőleg kevés szellőzéssel, egy kamrában felakasztva tároljuk. A szakember azonban kiemelte, hogy a páratartalom miatt nem ideális a mennyezet közelébe akasztani, még ha ott látványosabb is a felakasztott kolbász.

A legjobb, ha a kolbász a talaj közelében, alacsonyabb szinten lóg, mivel a kamrán belül is jelentős különbség van a páratartalomban. A megfelelő tároláshoz a hőmérséklet 20 °C alatt, a levegő nedvességtartalma pedig 65–70 százalék legyen. Ezzel a módszerrel a kolbász hosszabb ideig megőrzi frissességét és ízét.

Akár nyárig is eltartható a házikolbász – tartósítószer nélkül is!

Veres András szerint akad még néhány egyszerű tanács, amit betartva otthon is sokáig megőrizhetjük a kolbász friss ízét:

  • A kolbászt mindig szellőző helyen, de közvetlen légáramlatoktól védve tároljuk.
  • Ne akasszuk túl közel a mennyezethez, mert ott magasabb lehet a páratartalom.
  • Ha lehet, kamra vagy pince az ideális hely, ahol a hőmérséklet stabil és a fény kevés.
  • A hosszabb eltarthatóság érdekében ügyeljünk arra, hogy a kolbász ne érintkezzen nedves falakkal vagy más, nyirkos felülettel.

A szakember szerint ezek az egyszerű praktikák minden házi kolbásztartónak segítenek, hogy az otthoni készletek sokáig finomak és fogyaszthatók maradjanak.

@vereshus

♬ eredeti hang - Vereshús
Címlapkép: Getty Images
