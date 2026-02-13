Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Ne a mennyezetre! A gyulai hentesmester trükkje: így tárold a kolbászt, hogy sokáig ízletes maradjon + Videó
Még tart a disznóvágási szezon, így a frissen készült kolbászok és szalonnák hamar felkerülnek a füstölőkbe. Sokan azonban nem tudják, hogyan érdemes otthon tárolni a kolbászt, hogy sokáig finom és fogyasztható maradjon. Ebben adott útmutatót Veres András, a gyulai Vereshús vezetője egy TikTok-videóban.
A gyulai hentesmester, Veres András azt javasolja, hogy a kolbászt hűvös, sötét helyen, lehetőleg kevés szellőzéssel, egy kamrában felakasztva tároljuk. A szakember azonban kiemelte, hogy a páratartalom miatt nem ideális a mennyezet közelébe akasztani, még ha ott látványosabb is a felakasztott kolbász.
A legjobb, ha a kolbász a talaj közelében, alacsonyabb szinten lóg, mivel a kamrán belül is jelentős különbség van a páratartalomban. A megfelelő tároláshoz a hőmérséklet 20 °C alatt, a levegő nedvességtartalma pedig 65–70 százalék legyen. Ezzel a módszerrel a kolbász hosszabb ideig megőrzi frissességét és ízét.
Akár nyárig is eltartható a házikolbász – tartósítószer nélkül is!
Veres András szerint akad még néhány egyszerű tanács, amit betartva otthon is sokáig megőrizhetjük a kolbász friss ízét:
- A kolbászt mindig szellőző helyen, de közvetlen légáramlatoktól védve tároljuk.
- Ne akasszuk túl közel a mennyezethez, mert ott magasabb lehet a páratartalom.
- Ha lehet, kamra vagy pince az ideális hely, ahol a hőmérséklet stabil és a fény kevés.
- A hosszabb eltarthatóság érdekében ügyeljünk arra, hogy a kolbász ne érintkezzen nedves falakkal vagy más, nyirkos felülettel.
A szakember szerint ezek az egyszerű praktikák minden házi kolbásztartónak segítenek, hogy az otthoni készletek sokáig finomak és fogyaszthatók maradjanak.
