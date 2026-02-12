Újra lesznek terepjárós túrák a Fertő tó környékén: ez vár rád Hany Istók szafariján

Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.

A program során a résztvevők a Hanság csatornái és töltései között barangolhatnak, Hany Istók legendás alakjának nyomán haladva. A túrák során a Dél-Hanság gazdag élővilágát ismerhetik meg: szürkemarhákkal, bivalyokkal és rengeteg madárfajjal találkozhatnak testközelből. Az útvonalak mind olyan területeken vezetnek, amelyek a mindennapi látogatók elől el vannak zárva, így a túrák valóban egyedülálló betekintést nyújtanak a nemzeti park rejtett kincseibe - írja a Kisalföld.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a túrák díja 8000 forint/fő, a csoportok létszáma maximum 7 fő. Indulás minden alkalommal reggel 9 órakor Öntésmajorból, a Hanság Élővilága Kiállítás elől, és a program 13:30-ig tart. Az ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat, napvédelem, elegendő ivóvíz, valamint szúnyog- és bögöly elleni védelem.