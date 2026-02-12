2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Tourists on thrilling safari in 4x4 vehicle through african savanna, surrounded by nature and wildlife, iconic locations like serengeti and maasai mara
HelloVidék

Újra lesznek terepjárós túrák a Fertő tó környékén: ez vár rád Hany Istók szafariján

HelloVidék
2026. február 12. 17:45

Most különleges élmény vár a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban: újraindulnak a „Hanyi szafarik”, során a látogatók elzárt, nehezen megközelíthető területeket járhatnak be terepjárókon, szakértő természetvédők kalauzolásával.

A program során a résztvevők a Hanság csatornái és töltései között barangolhatnak, Hany Istók legendás alakjának nyomán haladva. A túrák során a Dél-Hanság gazdag élővilágát ismerhetik meg: szürkemarhákkal, bivalyokkal és rengeteg madárfajjal találkozhatnak testközelből. Az útvonalak mind olyan területeken vezetnek, amelyek a mindennapi látogatók elől el vannak zárva, így a túrák valóban egyedülálló betekintést nyújtanak a nemzeti park rejtett kincseibe - írja a Kisalföld.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a túrák díja 8000 forint/fő, a csoportok létszáma maximum 7 fő. Indulás minden alkalommal reggel 9 órakor Öntésmajorból, a Hanság Élővilága Kiállítás elől, és a program 13:30-ig tart. Az ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat, napvédelem, elegendő ivóvíz, valamint szúnyog- és bögöly elleni védelem.
Címlapkép: Getty Images
