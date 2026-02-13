2026. február 13. péntek Ella, Linda
Stacks of tires to be recycled, Reykjavik, Iceland. This image is shot using a drone.
HelloVidék

Sokkoló látvány Vasban: több ezer tonna gumihegy tornyosul két falu határában + Videó

HelloVidék
2026. február 13. 10:45

Miközben az országos közbeszédet a Samsung SDI gödi akkumulátorgyára körüli viták uralják, Vas vármegye két kistelepülésén, Nagykölkeden és Sorkifaludon más típusú, de szintén súlyos környezeti probléma húzódik évek, sőt évtizedek óta: több ezer tonna használt autógumi tornyosul a településeken. Eddig hiába küzdöttek a helyiek. 

A Vas megyei sorkifaludi telephelyen – a helyiek és korábbi sajtóbeszámolók szerint – mintegy 5–6 ezer tonna gumiabroncs gyűlt össze az elmúlt 15 évben. A lerakat egy magántulajdonban lévő ingatlanon található, a szentléránti településrészen, nem messze a temetőtől. A gumihegyek az útról is jól láthatók; egyes fotókon az is kivehető, hogy a növényzet már belenőtt az évek óta mozdulatlan halmokba - írta cikkében a Nyugat.hu. Az eset azonban nem példa nélküli, ahogy látni fogjuk, a Sorkifaludihoz hasonlóan a szintén Vas megyei Nagykölkeden is hasonló mennyiségű, tehát mintegy 6000 tonna gumiabroncs gyűlt össze.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vasi gumitelepek ügye a 2000-es évek végére nyúlnak vissza. Egy vállalkozás – sajtóinformációk szerint főként Ausztriából – nagy mennyiségű használt gumiabroncsot szállított be Magyarországra azzal az ígérettel, hogy azokat később feldolgozza, újrahasznosítja. A telephelyek között szerepelt Nagykölked, Sorkifalud és a Veszprém vármegyei Devecser is. A feldolgozás azonban nem valósult meg érdemben, a gumik pedig évről évre csak gyűltek. A hatósági eljárások és viták közben a tulajdonviszonyok is többször változtak, ami tovább nehezítette a felelősség egyértelmű megállapítását.

A sajtóban többször felmerült a Benkő család neve is. A Nyugat.hu információi szerint Benkő Ádámhoz kötik azt a vállalkozást, amely a gumik beszállítását végezte; testvére, Benkő Tamás 2018 és 2024 között államtitkár volt Rogán Antal minisztériumában. A politikai kötődés gyanúja miatt ellenzéki politikusok szerint a hatóságok hosszú ideig nem léptek kellő határozottsággal. A konkrét felelősség kérdésében azonban bírósági eljárások zajlanak, jogerős döntés eddig nem született.

Nagykölked: itt jöhet végre az állami beavatkozás

Nagykölked (Körmend és Szombathely között) ügye idén januárban került reflektorfénybe, amikor Tompos Márton és Horváth Nándor Zsolt is nyilvánosságra hozta a gumitelepekről készült felvételeket. A választási kampányban a lerakat központi témává vált.

Ezt követően V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón jelentette be: Nagykölkeden az állam vállalhatja a gumihegyek elszállításának költségét. Indoklása szerint az érintett ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatónak minősülő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., és a 700–800 millió forintra becsült felszámolási költség veszélyeztetné a szombathelyi távfűtés egész működését.

Miért veszélyesek ezek a gumihegyek?

A nagy mennyiségben felhalmozott használt abroncs nemcsak esztétikai probléma. Tűzveszélyes: egy esetleges gumitűz rendkívül nehezen oltható, és súlyosan mérgező füsttel jár. Emellett a csapadékvíz kimossa az abroncsokból a különféle adalékanyagokat, amelyek a talajba és a felszíni vizekbe juthatnak. A gumiabroncsok hulladékként csak engedéllyel, nyilvántartott módon tárolhatók és kezelhetők.

Az ügy jelenleg bírósági szakaszban van, több eljárást is összevontak. A döntésig a gumihegyek maradnak. A helyiek pedig – Nagykölkeddel ellentétben – egyelőre nem számíthatnak gyors, állami finanszírozású megoldásra. A kérdés az, hogy a bíróság kimondja-e a lerakat felszámolását, és ha igen, sikerül-e a költségeket behajtani a felelősökön. Addig Sorkifalud határában továbbra is ott magasodnak a több ezer tonnás, évek óta gyűlő gumihegyek.

 
 

 
 
 
Címlapkép: Getty Images
