Kecskemét vásártartási hagyományai a 14. századig nyúlnak vissza, működik itt zsibvásár szombaton és vasárnap, kisállatvásár, veterán börze, és több kisebb-nagyobb piac is.
Messze van Velence? Íme 8 magyar Valentin-napi csodahely, ahol minden a szerelemről szól
Ha idén Valentin-napon nem a megszokott gyertyafényes vacsorát vagy mozizást választanátok, inkább mozduljatok ki a szabadba. Magyarország bővelkedik romantikus helyszínekben, legendákkal övezett sziklákban, örök szerelmet ígérő kilátókban és lakatokkal borított hidakban.
Szent Valentin (magyarul Szent Bálint) a III. században a császár tiltása ellenére titokban házasította össze a katonákat kedveseikkel, így vált az újkori szerelem ünnepének jelképévé. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok szerencsés csillagzat alatt születtek. A Valentin-nap Magyarországon is egyre nagyobb biznisz, hiszen ilyenkor hajlamosak vagyunk olyan dolgokért, élményekért is extra pénzeket kifizetni, amelyekért az év többi időszakában nem. Nem csoda hát, hogy a vendéglők, éttermek ilyenkor tömve vannak, hatalmas bevételük származik ebből az eseményből is.
Bár a február 14-i dátum ma már komoly üzlet is, nem feltétlenül kell mélyen a zsebbe nyúlni ahhoz, hogy különleges élménnyel lepjük meg párunkat. Egy kirándulás, egy panorámás kilátó vagy egy legendás szikla legalább annyit érhet, mint egy drága ajándék. Összegyűjtöttünk hát 7+1 olyan túracélt, ahol a séta mellé egy kis babona is jár — és ahol az élmény garantáltan emlékezetesebb lehet egy zsúfolt étteremi vacsoránál.
1. Szerelmesek hídja, ahol együtt lakatolhatunk – Balatonvilágos
Az itt fogant szerelem múlhatatlan – hirdeti a Szerelmesek hídjának felirata Balatonvilágoson, a Magasparton. A pompás Panoráma-kilátót övező parkban egy fehérre festett kis fahíd áll, a Szerelmesek, vagy más néven Sóhajok hídja. Korlátját szerelemlakatok díszítik, az ősi kínai hagyomány szerint ugyanis ha a szerelmesek lakatot helyeznek el egy véget nem érő láncon vagy kerítésen, szerelmük örökké fog tartani.
De ha nem akarunk egy közös lakatolás miatt a Balatonig utazni, az ország számos pontján találunk ilyen csuda hidakat. A lakatfal Magyarországon elsőként Pécsen jelent meg, azóta pedig már Egerben, Győrben, Vácon, Szombathelyen a Csónakázótónál és számos más városban is állítottak ilyet.
@mitcsinaljabalatonon
2. Örök hűség és balatoni panoráma – Fonyódi Kripta-villa
A balatoni panoráma talán Fonyódon a leglenyűgözőbb, de a város nemcsak a kilátóiról ismert. A Sipos-dombon álló Kripta-villát sokan az Örök szerelem házaként emlegetik. A legenda szerint azok a párok, akik a kriptában található kőből faragott nászágy fölött megfogják egymás kezét, örök hűséget fogadnak egymásnak.
A mediterrán stílusú épületet 1941-ben építtette Abrudbányai-Rédiger Ödön, egykori menyasszonya emlékére. Magdus, Ödön menyasszonya az esküvőjük előtt 3 héttel, tragikus hirtelenséggel meghalt. Ödön fájdalma még évek múltán sem csillapodott, annak ellenére sem, hogy időközben megnősült és gyermekei születtek. Ödön sokáig járta Magyarországot, hogy megtalálja a legméltóbb helyet. Ekkor bukkant rá a fonyódi Sipos-dombra. Ideköltözött családjával, de a villa alagsorában egy kriptát alakított ki, amely közepén egy hatalmas márvány ágyon fekszik Magdus és Ödön szobra.
@beatrixy83
3. Séta, piknik és virágba borult romantika – Vácrátóti Botanikus Kert
A HelloVidék néhány napja arról számolt be, hogy a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben is látványosan éledezik a természet: a tél lassan engedi át a helyét a tavasznak. A kert több pontján élénk sárgán pompáznak a téltemetők, a hóvirágok pedig fehér harangjaikkal hajolnak a föld felé, különösen szép látványt nyújtva az idős fák között.
Az elkövetkező hetekben országszerte egyre több helyen indulhat meg a korai virágzás – a hóvirágmezők és botanikus kertek ilyenkor rövid ideig tartó, de annál látványosabb élményt kínálnak a kirándulóknak.
4. A sóhajok padja, csodás panorámával - Badacsonyi Rózsakő
A badacsonyi Rózsakő a legromantikusabb helyek egyike a Balaton környékén. A Kisfaludy-ház felett található bazalttömböt nevezik így, nevét pedig Szegedy Rózáról kapta, aki a hagyomány szerint gyakran üldögélt rajta férjével, a költő Kisfaludy Sándorral. Valószínűleg innen ered a legenda, miszerint ha két fiatal egymás kezét fogva ráül, háttal a tónak, akkor még abban az évben eljegyzik egymást.
Mások szerint már az is bőven elég, ha a lány ül a kőre háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. „Akire gondol, annak a szíve érte fog dobogni” – mondják.
5. Negyven szerelemes nyáron át – Bory-vár, Székesfehérvár
Ez a meseszerű kastély a szerelem és a művészet különleges találkozása: építője, Bory Jenő saját felesége iránt érzett szerelmét faragta kőbe és betonba. A tornyokkal, árkádokkal és szobrokkal teli vár nemcsak látványos kirándulóhely, hanem valódi érzelmi emlékmű is – romantikus sétához és különleges fotókhoz egyaránt ideális.
A történet egy egyszerű présházzal indult: Bory Jenő szobrász és építész 1912-ben vásárolta meg a telket, majd saját kezével kezdte felépíteni a hét tornyú várat. Az építkezés negyven nyáron át tartott, kitartással és művészi szenvedéllyel. A közel 30 méter magas épület mintegy harminc helyiséget rejt, köztük három műtermet. Központi eleme a hitvesi szeretet kápolnája, amely Komócsin Ilona iránt érzett hűségének állít emléket. A Bory-vár ma is azt üzeni: a szerelem lehet alkotóerő – és akár maradandóbb, mint a kő.
@laurakalynych
6. Csónakázás a mélyben, kéz a kézben – Tapolcai-tavasbarlang
Az ország egyetlen olyan tavasbarlangja, ahol valóban csónakba ülhetünk: a Tapolcai-tavasbarlang igazi kuriózum. A különleges képződményt 1903-ban, kútásás közben fedezték fel, és már 1912 óta villanyvilágítás mellett látogatható. A karsztvíz által formált járatrendszer mintegy 270 méteres szakasza bejárható – részben gyalogosan, részben csónakkal. A vízen sikló program nemcsak hazai, hanem közép-európai viszonylatban is egyedülálló élményt kínál.
Az elmúlt években modern fogadóépület és interaktív kiállítás is épült a barlang fölé: tíz termen keresztül ismerhetjük meg a föld alatti világ titkait, a gyerekek pedig játékos formában próbálhatják ki „barlangász” képességeiket. A látogatás végén ereszkedhetünk le a víz fölé hajló sziklafalak közé, ahol a közel 150 méteres csónakázható szakaszon gyönyörű kőképződmények között evezhetünk. A barlang állandó, körülbelül 18 fokos hőmérséklete miatt télen-nyáron kellemes a klíma – az egyetlen kihívást inkább a hely népszerűsége és a sorban állás jelentheti.
@papirszarnyak
7. Kis Jézus lába nyomában – Szamárkő, Zamárdi
Zamárdiról sokaknak inkább a nyári fesztiválok jutnak eszébe, pedig a település különleges természeti és történeti emlékeket is rejt. A Kiserdő dombjai között található Szamárkőhöz több legenda is kapcsolódik: a hagyomány szerint itt haladt el a gyermek Jézus Szűz Máriával és Szent Józseffel, a kőbe vájt mélyedések pedig a szamár patájának és Jézus lábnyomának emlékét őrzik.
A régi öregek azt vallják, hogy a követ a tihanyi tűzhányó dobta át ide. Vagy a vízözön hagyta itt. Egy régebbi balatoni ismertető pedig azt írja: A Szentföldről hozták a keresztes vitézek. A valóság persze prózaibb, de nem kevésbé érdekes: a homokkő a vulkáni utóműködés során alakult ki, a mélyből feltörő gőzök és ásványi anyagok cementálták szilárd kőzetté. A sziklán megkövült csigák is láthatók, ami különleges geológiai látványossá teszi.
A hiedelmek szerint egykor termékenységi szertartásokat is tartottak itt – így a hely a szerelem napján is különös hangulatot áraszt.
@joedark666
7+1 Ahol körbejárható a Szeretet – Vál
A monumentális Szeretet szobor a váli Haraszthy Pincészet dombtetőjén áll, a szőlősorok között, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre. Az alkotást az ukrán művész, Alexander Milov készítette 2015-ben a legendás Burning Man fesztiválra, majd két évvel később egy házaspár vásárolta meg, és hozta Magyarországra. A több méter magas installáció már önmagában is különleges látvány, de igazi erejét a jelentése adja.
A drótból formázott, egymásnak háttal ülő férfi és nő a párkapcsolati konfliktust jeleníti meg, belsejükben azonban két, egymás felé forduló gyermekalak látható. A külső feszültség és a belső vágyódás kettőssége sokakat megérint: a szobor azt üzeni, hogy a sértettség mögött gyakran ott él az összetartozás és a megbékélés lehetősége. Esténként a belső alakok fehér fénnyel világítanak, a tisztaságot és a reményt szimbolizálva. Valentin-napon különösen erős élmény lehet ide ellátogatni – nemcsak a panoráma, hanem az üzenet miatt is.
@explore.hu
