Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó
Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.
Keszthelyen a hatóságok egy illegális „magánállatkertet” számoltak fel egy családi háznál, ahol védett, veszélyeztetett és közepesen veszélyes vadállatokat is tartottak engedély nélkül – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
A gyanú napokkal korábban merült fel, amikor jelzések érkeztek arról, hogy egy keszthelyi ingatlanon több egzotikus állatfajt is tartanak, köztük egy gepárdra hasonlító macskafélét is. A február 10-én délután végrehajtott helyszíni ellenőrzés során a hatóságok — a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai közreműködésével — aztán nemcsak az udvaron, hanem a nappaliban és a melléképületekben is több tucat védett és veszélyes állatot találtak.
A fellelt állatok között szerepeltek többek között:
- közönséges petymegek (frettekhez hasonló kisragadozók),
- szerválok (Afrikában élő vadmacskafélék),
- muntyákszarvasok,
- mosómedvék,
- szurikáták,
- selyemmajmok,
- különleges papagájfajok,
- valamint egy ormányos medve is.
Több talált példány védett vagy veszélyeztetett fajnak minősül, tartásuk pedig szigorú engedélyhez kötött Magyarországon.
Mi lesz az egzotikus állatokkal?
A rendőrök a helyszínen elfogták és a kapitányságra előállították a házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. A férfitől az állatokat megfelelő hatósági intézkedés mellett elszedték; az ügyben nyomozás indult, és a vizsgálat tovább folytatódik a hivatalos szervek által.
A házban talált állatok egy részét átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába, ahol szakértők biztosítják számukra a megfelelő ellátást és elhelyezést. A maradék egyedek esetében — különösen a védett fajoknál — a természetvédelmi hatóság intézkedik a további sorsukról és ellátásukról.
