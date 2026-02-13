2026. február 13. péntek Ella, Linda
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gepárd (Acinonyx jubatus), Hluhluwe-Umfolozi park, Kwazulu-Natal, Dél-Afrika.
HelloVidék

Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó

HelloVidék
2026. február 13. 09:16

Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.

Keszthelyen a hatóságok egy illegális „magánállatkertet” számoltak fel egy családi háznál, ahol védett, veszélyeztetett és közepesen veszélyes vadállatokat is tartottak engedély nélkül – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyanú napokkal korábban merült fel, amikor jelzések érkeztek arról, hogy egy keszthelyi ingatlanon több egzotikus állatfajt is tartanak, köztük egy gepárdra hasonlító macskafélét is. A február 10-én délután végrehajtott helyszíni ellenőrzés során a hatóságok — a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai közreműködésével — aztán nemcsak az udvaron, hanem a nappaliban és a melléképületekben is több tucat védett és veszélyes állatot találtak.

A fellelt állatok között szerepeltek többek között:

  • közönséges petymegek (frettekhez hasonló kisragadozók),
  • szerválok (Afrikában élő vadmacskafélék),
  • muntyákszarvasok,
  • mosómedvék,
  • szurikáták,
  • selyemmajmok,
  • különleges papagájfajok,
  • valamint egy ormányos medve is.

Több talált példány védett vagy veszélyeztetett fajnak minősül, tartásuk pedig szigorú engedélyhez kötött Magyarországon.

Mi lesz az egzotikus állatokkal?

A rendőrök a helyszínen elfogták és a kapitányságra előállították a házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. A férfitől az állatokat megfelelő hatósági intézkedés mellett elszedték; az ügyben nyomozás indult, és a vizsgálat tovább folytatódik a hivatalos szervek által.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A házban talált állatok egy részét átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába, ahol szakértők biztosítják számukra a megfelelő ellátást és elhelyezést. A maradék egyedek esetében — különösen a védett fajoknál — a természetvédelmi hatóság intézkedik a további sorsukról és ellátásukról.


 
 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#illegális #állatkert #bűncselekmény #állat #bűnügy #hellovidék #nemzeti park #elfogás #természetvédelem #zala megye #keszthely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:24
09:16
09:11
08:58
08:44
Pénzcentrum
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
3 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
4
1 hete
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta
5
3 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 08:00
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 06:32
Eszement jutalmat kapnak az olimpikonok 2026-ban: itt a tételes lista, óriási pénzek repkednek
Agrárszektor  |  2026. február 13. 08:16
Kegyetlen vihar csapott le váratlanul: óriásiak a károk ebben a térségben