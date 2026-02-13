Titkos állatkertet számoltak fel Keszthelyen: lássuk, voltak-e zebrák a Balaton-parti dzsungelben + Videó

Védett állatokat, köztük gepárdra hasonlító macskafélét is tartanak.

Keszthelyen a hatóságok egy illegális „magánállatkertet” számoltak fel egy családi háznál, ahol védett, veszélyeztetett és közepesen veszélyes vadállatokat is tartottak engedély nélkül – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A gyanú napokkal korábban merült fel, amikor jelzések érkeztek arról, hogy egy keszthelyi ingatlanon több egzotikus állatfajt is tartanak, köztük egy gepárdra hasonlító macskafélét is. A február 10-én délután végrehajtott helyszíni ellenőrzés során a hatóságok — a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai közreműködésével — aztán nemcsak az udvaron, hanem a nappaliban és a melléképületekben is több tucat védett és veszélyes állatot találtak.

A fellelt állatok között szerepeltek többek között:

közönséges petymegek (frettekhez hasonló kisragadozók),

szerválok (Afrikában élő vadmacskafélék),

muntyákszarvasok,

mosómedvék,

szurikáták,

selyemmajmok,

különleges papagájfajok,

valamint egy ormányos medve is.

Több talált példány védett vagy veszélyeztetett fajnak minősül, tartásuk pedig szigorú engedélyhez kötött Magyarországon.

Mi lesz az egzotikus állatokkal?

A rendőrök a helyszínen elfogták és a kapitányságra előállították a házban élő 45 éves férfit, akit természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki. A férfitől az állatokat megfelelő hatósági intézkedés mellett elszedték; az ügyben nyomozás indult, és a vizsgálat tovább folytatódik a hivatalos szervek által.

A házban talált állatok egy részét átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába, ahol szakértők biztosítják számukra a megfelelő ellátást és elhelyezést. A maradék egyedek esetében — különösen a védett fajoknál — a természetvédelmi hatóság intézkedik a további sorsukról és ellátásukról.











