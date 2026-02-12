Áll a bál a szegedi egyetemen: nagy volt az ígéret, most hiányolják a dolgozók a beígért béremelést

Háborognak az szegedi egyetemen: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban kommunikált formában történtek.

A Délmagyar.hu cikke szerint egyetemi munkatársak jelezték a szerkesztőségnek, hogy a 2026 elejére beígért, átlagosan mintegy 5 százalékos béremelés nem jelent meg érzékelhetően a januári kifizetésekben. A korábbi kommunikáció alapján az emelés az oktatókat, kutatókat és a funkcionális területen dolgozó munkatársakat is érintette volna.

A lapnak küldött jelzések szerint több érintett a 2025-ben kapott bérrel megegyező összeget, mások kizárólag az alapbérüket kapták meg, a beharangozott fejlesztés nélkül. A dolgozók arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyetemen alkalmazott bérstruktúra összetett: az alapbéren túl különböző teljesítményhez kötött elemek, indikátorok és úgynevezett hűségszorzók is befolyásolják a végső összeget. Véleményük szerint éppen ez a rendszer eredményezheti, hogy a bérfejlesztés „papíron” létezik, de nem mindenkinél jelenik meg egyértelműen a havi utalásban.

A Délmagyar.hu megkereste az ügyben a Szegedi Tudományegyetemet is. Az intézmény sajtóosztálya egy rövid közleményben reagált: „A Szegedi Tudományegyetemen a januári bérek a dolgozók és a szakszervezetek felé kommunikált formában kiutalásra kerültek.” Az egyetem válasza viszont nem tért ki külön a bérfejlesztés részleteire.





















