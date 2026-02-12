A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Áll a bál a szegedi egyetemen: nagy volt az ígéret, most hiányolják a dolgozók a beígért béremelést
Háborognak az szegedi egyetemen: több dolgozó szerint elmaradt a beígért béremelés, amelynek januárban kellett volna megjelennie a fizetésekben. Az egyetem szerint ugyanakkor a kifizetések a korábban kommunikált formában történtek.
A Délmagyar.hu cikke szerint egyetemi munkatársak jelezték a szerkesztőségnek, hogy a 2026 elejére beígért, átlagosan mintegy 5 százalékos béremelés nem jelent meg érzékelhetően a januári kifizetésekben. A korábbi kommunikáció alapján az emelés az oktatókat, kutatókat és a funkcionális területen dolgozó munkatársakat is érintette volna.
A lapnak küldött jelzések szerint több érintett a 2025-ben kapott bérrel megegyező összeget, mások kizárólag az alapbérüket kapták meg, a beharangozott fejlesztés nélkül. A dolgozók arra is felhívták a figyelmet, hogy az egyetemen alkalmazott bérstruktúra összetett: az alapbéren túl különböző teljesítményhez kötött elemek, indikátorok és úgynevezett hűségszorzók is befolyásolják a végső összeget. Véleményük szerint éppen ez a rendszer eredményezheti, hogy a bérfejlesztés „papíron” létezik, de nem mindenkinél jelenik meg egyértelműen a havi utalásban.
A Délmagyar.hu megkereste az ügyben a Szegedi Tudományegyetemet is. Az intézmény sajtóosztálya egy rövid közleményben reagált: „A Szegedi Tudományegyetemen a januári bérek a dolgozók és a szakszervezetek felé kommunikált formában kiutalásra kerültek.” Az egyetem válasza viszont nem tért ki külön a bérfejlesztés részleteire.
Több mint 2700 maskarás, 76 busócsoport és hat napon át tartó, zajos téltemetés: csütörtökön kezdetét veszi a mohácsi busójárás, Magyarország legismertebb farsangi népszokása.
Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Két magyar turista életveszélyes helyzetbe került Erdélyben, a Fehér megyei Székelykőn, miután egy medve elől menekülve letértek a kijelölt túraösvényről egy meredek, nehezen járható szakaszra.
Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent.
A hazai szakember hangsúlyozta: február még nem a „mindent elvetünk” hónapja. Csak azokat a zöldségeket érdemes ilyenkor palántázni, amelyek valóban igénylik az előnevelést.
A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával. Ha az időjárás engedi, már április közepén már...
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás