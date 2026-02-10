2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boldog kisfiú (7 éves) játszik a csúszdán.
HelloVidék

Hoppá, négy évszakos lesz a csúszkálás Pakson: szánkódomból extra park épül

HelloVidék
2026. február 10. 17:15

A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával, nyitott és fedett változatban. Ha az időjárás engedi, már április közepén már ki is lehet próbálni.

Április közepére fejeződhet be az ürgemezei csúszdapark építése Pakson, a város szánkódombjának területén - számolt be róla a Teol.hu. A beruházás célja, hogy a domb ne csak havas időben legyen alkalmas a csúszkálásra, hanem egész évben használható szabadidős helyszínné váljon. A lap szerint a kivitelezés előkészítése jó ütemben halad, a tervezett park területén a napokban helyszíni bejárást is tartottak. Jelenleg a talajrendezési munkák zajlanak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A földmunkák befejezése után, március elején érkeznek meg a csúszdák elemei, ezt követően kezdődhet a helyszíni összeszerelés. A park végső kialakítása során elhelyezik a burkolatokat és a védőfelületeket, valamint elvégzik a környezetrendezést is. Ha az időjárás nem hátráltatja a munkát, a csúszdapark április közepére elkészülhet.

A beruházás részeként három, különböző hosszúságú csúszda épül, köztük nyitott és fedett kialakítású is. A létesítmény a futópálya mellett kap helyet.

A kivitelezés idejére a környéken közlekedési és használati korlátozásokra kell számítani. A futópálya úgynevezett nagykörének északi szakaszára ideiglenes burkolat kerül, hogy a kivitelező járművei ne rongálják meg a felületet, emiatt ezt a részt átmenetileg nem lehet használni. A csúszdapark kialakítására Paks városa bruttó 58 millió forintot fordít.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #park #városfejlesztés #beruházás #építkezés #szabadidő #paks #forgalomkorlátozás #város #projekt #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:42
16:29
16:22
Pénzcentrum
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2
3 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
2 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
4
2 hete
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
3 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 16:42
Belenyúlnak a biztosítási piacba? Komoly utasítást adott ki a magyar kormányzat
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 16:02
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
Agrárszektor  |  2026. február 10. 16:32
Rengeteg hó leesett Magyarországon: jó ez nekünk?