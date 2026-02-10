Hoppá, négy évszakos lesz a csúszkálás Pakson: szánkódomból extra park épül

A paksi szánkódomb nem vár többé a télre: 58 millióból csúszdapark épül a helyén, három különböző pályával, nyitott és fedett változatban. Ha az időjárás engedi, már április közepén már ki is lehet próbálni.

Április közepére fejeződhet be az ürgemezei csúszdapark építése Pakson, a város szánkódombjának területén - számolt be róla a Teol.hu. A beruházás célja, hogy a domb ne csak havas időben legyen alkalmas a csúszkálásra, hanem egész évben használható szabadidős helyszínné váljon. A lap szerint a kivitelezés előkészítése jó ütemben halad, a tervezett park területén a napokban helyszíni bejárást is tartottak. Jelenleg a talajrendezési munkák zajlanak.

A földmunkák befejezése után, március elején érkeznek meg a csúszdák elemei, ezt követően kezdődhet a helyszíni összeszerelés. A park végső kialakítása során elhelyezik a burkolatokat és a védőfelületeket, valamint elvégzik a környezetrendezést is. Ha az időjárás nem hátráltatja a munkát, a csúszdapark április közepére elkészülhet.

A beruházás részeként három, különböző hosszúságú csúszda épül, köztük nyitott és fedett kialakítású is. A létesítmény a futópálya mellett kap helyet.

A kivitelezés idejére a környéken közlekedési és használati korlátozásokra kell számítani. A futópálya úgynevezett nagykörének északi szakaszára ideiglenes burkolat kerül, hogy a kivitelező járművei ne rongálják meg a felületet, emiatt ezt a részt átmenetileg nem lehet használni. A csúszdapark kialakítására Paks városa bruttó 58 millió forintot fordít.