2026. február 11. szerda
3 °C Budapest
Pincérnő terít az asztalra az étterem étkezőjében.
HelloVidék

Ennyiért toboroznak a Balatonra: 600–800 ezres fizetések, mégis Horvátország viszi a munkaerőt

HelloVidék
2026. február 11. 09:17

Miközben a balatoni vendéglátósok egyre magasabb fizetésekkel próbálják biztosítani a nyári szezonhoz szükséges munkaerőt, Horvátország továbbra is komoly konkurenciát jelent. A déli szomszédban nemcsak a bérek versenyképesebbek, hanem a munkakörülmények és az egész éves foglalkoztatás lehetősége is vonzóbb.

Horvátországban a 2026-os turisztikai szezonra mintegy 60–65 ezer idénymunkást várnak a turizmus és vendéglátás területére a horvát szakmai szervezetek adatai szerint. A szállodák és éttermek már az év elején megkezdték a toborzást, sok esetben külföldről is - írta az Mfor.hu.

A horvát hatóságok 2024-ben több mint 50 ezer munkavállalási engedélyt adtak ki a turizmus-vendéglátás szektorban. A munkaerő jelentős része a Nyugat-Balkánról, illetve harmadik országokból – például Nepálból, a Fülöp-szigetekről vagy Indiából – érkezik. A horvát munkáltatók a munkaerőhiány miatt gyakran a szokásosnál 30–40 százalékkal magasabb béreket kínálnak a szezon idejére.

A nagyobb hotelláncok egy része ráadásul egész éves szerződést ajánl: a téli leállás idején is fizetnek alapbért a dolgozóknak, hogy megtartsák a képzett munkaerőt. Emellett jellemző a szállás és az étkezés biztosítása is.

Balaton: 600–800 ezer forintos ajánlatok, de nem tömegesen

A Balaton térségében is komoly bérverseny alakult ki az elmúlt években. Szakácsoknak, tapasztalt felszolgálóknak vagy üzletvezetőknek bruttó 600–800 ezer forintos – kiemelt helyeken akár ennél magasabb – havi fizetést is kínálnak a szezonra. Ugyanakkor a milliós ajánlatok inkább kivételnek számítanak, nem általánosak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a magyar vendéglátásban a nettó átlagkereset 2024-ben 330–360 ezer forint körül alakult, ami jelentősen elmarad a balatoni szezonban kommunikált csúcskeresetektől. Fontos különbség azonban, hogy a magasabb balatoni bérek többnyire 3–4 hónapra szólnak, nem egész évre.

A magyar nettó mediánkereset 2024-ben 370 ezer forint körül alakult, ami euróban számolva jóval alacsonyabb a horvát nettó mediánbérnél, amely meghaladja az 1200 eurót. A horvát minimálbér nettó összege szintén magasabb a magyarnál.

Miért nem nyitnak ki télen a balatoni éttermek?

A balatoni vendéglátósok egyik visszatérő problémája a szezonalitás. Sok étterem és büfé gazdaságosan csak a nyári hónapokban működtethető, mivel az őszi–téli forgalom jelentősen visszaesik. A hétvégi nyitvatartás fenntartása sem mindenhol éri meg, ha nincs stabil vendégkör.

Ugyanakkor vannak pozitív példák a négy évszakos turizmusra: egyes városok – például Balatonfüred, Keszthely vagy Hévíz – egész évben kínálnak programokat, konferenciaturizmust, wellness-szolgáltatásokat, amelyek stabilabb működést tesznek lehetővé. Az ilyen településeken a vendéglátás is kevésbé függ kizárólag a nyári csúcsszezontól.

A kérdés: ki tud stabilabb jövőképet adni?

A balatoni munkaerőhiány nem pusztán bérkérdés. A szakemberek szerint a kiszámítható, egész éves foglalkoztatás, a biztosított szállás és a rendezett munkakörülmények legalább olyan fontosak, mint a fizetés.

Horvátország jelenleg ebben tud erősebb ajánlatot adni – különösen a nagyobb szállodaláncok esetében. A Balaton számára a hosszú távú megoldást a szezonalitás csökkentése és a négy évszakos turizmus erősítése jelentheti, különben a 600–800 ezres nyári ajánlatok ellenére is sok dolgozó inkább a tengerpartot választja.
Címlapkép: Getty Images
