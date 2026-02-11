Csípd el a csúcsvirágzást! Indul a hóvirágszezon az ország egyik legszebb arborétumában

Február 9-től ismét látogatható az Alcsúti Arborétum, ahol a hétvégén hivatalosan is elindul a hóvirágszezon. Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.

Az Alcsúti Arborétum minden évben a hóvirágzás kezdetéhez igazítja a tavaszi nyitást, és a tájékoztatásuk szerint most jött el az idő a látogatásra. A több mint két és fél hektáron elterülő hóvirágmező – az időjárás alakulásától függően – rendszerint február végén, március elején borul teljes virágpompába, de az első fehér virágszőnyeg már most is szépen kirajzolódik az idős fák alatt.

A területen nemcsak a hazánkban őshonos, védett kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) látható, hanem összesen hét különböző hóvirágfaj is megtalálható, köztük ritkább, nagyobb virágú változatok is. A több hektáron elterülő virágszőnyeg az ország egyik legismertebb kora tavaszi természeti látványossága.

A tavasz első jelei nemcsak Alcsúton mutatkoznak. A HelloVidék néhány napja arról számolt be, hogy a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben is látványosan éledezik a természet: a tél lassan engedi át a helyét a tavasznak. A kert több pontján élénk sárgán pompáznak a téltemetők, a hóvirágok pedig fehér harangjaikkal hajolnak a föld felé, különösen szép látványt nyújtva az idős fák között.

Az elkövetkező hetekben országszerte egyre több helyen indulhat meg a korai virágzás – a hóvirágmezők és botanikus kertek ilyenkor rövid ideig tartó, de annál látványosabb élményt kínálnak a kirándulóknak.

