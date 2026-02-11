A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
Csípd el a csúcsvirágzást! Indul a hóvirágszezon az ország egyik legszebb arborétumában
Február 9-től ismét látogatható az Alcsúti Arborétum, ahol a hétvégén hivatalosan is elindul a hóvirágszezon. Magyarország egyik legnagyobb összefüggő hóvirágmezője több mint két és fél hektáron terül el, és minden évben tízezreket vonz a Fejér vármegyei birtokra.
Az Alcsúti Arborétum minden évben a hóvirágzás kezdetéhez igazítja a tavaszi nyitást, és a tájékoztatásuk szerint most jött el az idő a látogatásra. A több mint két és fél hektáron elterülő hóvirágmező – az időjárás alakulásától függően – rendszerint február végén, március elején borul teljes virágpompába, de az első fehér virágszőnyeg már most is szépen kirajzolódik az idős fák alatt.
A területen nemcsak a hazánkban őshonos, védett kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) látható, hanem összesen hét különböző hóvirágfaj is megtalálható, köztük ritkább, nagyobb virágú változatok is. A több hektáron elterülő virágszőnyeg az ország egyik legismertebb kora tavaszi természeti látványossága.
A tavasz első jelei nemcsak Alcsúton mutatkoznak. A HelloVidék néhány napja arról számolt be, hogy a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben is látványosan éledezik a természet: a tél lassan engedi át a helyét a tavasznak. A kert több pontján élénk sárgán pompáznak a téltemetők, a hóvirágok pedig fehér harangjaikkal hajolnak a föld felé, különösen szép látványt nyújtva az idős fák között.
Az elkövetkező hetekben országszerte egyre több helyen indulhat meg a korai virágzás – a hóvirágmezők és botanikus kertek ilyenkor rövid ideig tartó, de annál látványosabb élményt kínálnak a kirándulóknak.
Szentendrén megnyílt a Harry Potter‑kiállítás, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban.
A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a...
A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be.
Bár a Balaton menti nádas természetes és fontos élőhely, kezelés nélkül elfoglalja a korábban fürdőzésre és pihenésre használt területeket. A nádvágás azonban összetett és engedélyhez...
Ezen a Balaton-parti településen bújt el végleg a világ elől a magyar színészlegenda, Szombathy Gyula
Ő mondta ki, hogy vége! Évek óta Balatonalmádiban, csendben és visszavonultan él Szombathy Gyula. A Kossuth-díjas színművészt Budapest már nem vonzza.
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: nem más, mint egy megtermett angolna akadt a horgára. A most kifogott példány egy „régi...
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
