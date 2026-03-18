2026. március 18. szerda Sándor, Ede
Ermine showing off its catch
HelloVidék

Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó

HelloVidék
2026. március 18. 12:15

Mintha egy mesefilmből ugrott volna elő: hófehér bundájával, villámgyors mozgásával tűnt fel a kamera előtt egy apró ragadozó Somogyban. Az ilyen találkozás még a természetfilmeseknek is ritka ajándék – most viszont bárki megnézheti a különleges pillanatot.

Igazi kuriózumot sikerült lencsevégre kapni Somogy megyében: egy hermelin bukkant fel a szabadban, ráadásul téli, hófehér bundájában. A kisragadozó rendkívül óvatos és rejtőzködő életmódot folytat, ezért az ember nagyon ritkán találkozik vele, pláne ilyen közelségből.

A felvétel azért is különleges, mert a hermelin általában kerüli az embereket, és többnyire magányosan vadászik mezőkön, réteken vagy erdőszéleken. Éppen emiatt számít igazi szenzációnak, ha valaki kamerával is el tudja csípni.

A videón jól látszik a faj egyik legismertebb jellegzetessége: a téli időszakban teljesen kifehéredő bunda, amely normál esetben segíti a rejtőzködést a havas környezetben. Most viszont – hómentes tájon – épp ez teszi feltűnővé és még látványosabbá az állatot.

A hermelin nemcsak aranyos, hanem kifejezetten ügyes vadász is: kis testmérete ellenére gyors, mozgékony, és elsősorban rágcsálókat zsákmányol. Magyarországon jelen van, de ritkán kerül szem elé – így minden ilyen felvétel valódi természetvédelmi és ismeretterjesztő értékkel bír. 
 
Címlapkép: Getty Images
#videó #magyarország #belföld #állat #természet #hellovidék #vadállat #természetvédelem #somogy megye #vadállatok #állatok

