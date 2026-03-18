Legendás zenekar játszik újra Magyarországon: tíz éve nem jártak itt, erre várt minden rajongó

Egy évtized után játszik újra hazánkban a Placebo, az apropót a 30 éves turnéjuk adja - írta a Telex.

Tíz év után újra Budapesten koncertezik a Placebo. A zenekar 2026. november 13-án lép fel a Budapest Arénában. A turné apropóját a harminc évvel ezelőtt megjelent debütáló nagylemezük újraalkotott, modernizált kiadása adja

A jubileum alkalmából a formáció "Placebo Re:created" címmel hozza ki első albumának frissített verzióját, amely június 19-én jelenik meg. A korongon az eredeti tíz dal átdolgozott és kibővített változata, valamint két korabeli bónuszfelvétel kapott helyet. Az ehhez kapcsolódó turné budapesti állomásán a közönség főként a zenekar korai korszakát idézheti fel. Az este folyamán ugyanis a cím nélküli első, illetve a "Without You I'm Nothing" című második lemez dalai kerülnek a középpontba.

A felvételek modernizálása kapcsán a zenekar úgy fogalmazott, hogy a kiadványt egyfajta rendezői változatnak tekintik. Nem a nulláról vették fel újra az anyagot. Ehelyett az eredeti mesterszalagokhoz nyúltak vissza, és ezeket ötvözték az elmúlt három évtized élő fellépéseinek tapasztalataival. Céljuk az volt, hogy hangzásában a huszonegyedik századba emeljék át és véglegesítsék az albumot. Mindeközben maradéktalanul szerették volna megőrizni az eredeti dalok integritását és szellemiségét.