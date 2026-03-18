Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. játékhéten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. március 18. 20:58

Kihúzták a Skandináv lottó 12. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

A Sknadináv lottón egy adott játékmezőn 7 számot kell megjelölnünk a lehetséges 35-ből. Pénznyereményre akkor vagyunk jogosultak, ha a hét, általunk megjelölt számból legalább négyet kihúznak. Ha pedig mind a hetet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 70 millió forint volt. 

A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. héten a következők (emelkedő sorrendben):

Gépi sorsolás:

4; 7; 8; 10; 11; 14; 25.

Kézi sorsolás:

1; 7; 10; 18; 20; 22; 35.

Ezen a játékhéten (12.) ismét volt egy telitalálatos szelvény a skandináv lottón, egy szerencsés nyertes több mint 73 millió forintot vihet haza.

A következő héten (13.) ismét 70 millió forintért játszhatnak majd a lottójátékosok.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: 2 245 Ft
  • 5 találat: 6 180 Ft
  • 6 találat: 249 135 Ft

