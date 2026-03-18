Tavasszal új élet születik az erdőkben, megérkeztek az idei vadmalacok is. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: a malacos kocákkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet a kirándulókra.
Súlyos hibát követ el a legtöbb hazai kerttulajdonos tavasszal: ezért nem lesz idén sem kajszibarack a fákon
Az idei baracklekvár a tét! A tavasz szépsége megtévesztő lehet a kertben: a kajszibarack most komoly veszélyben van. Két fő ellensége leselkedik rá – a késői fagy és a monília gomba –, figyelmeztet Harcz Endre, becsehelyi kertész. A szakember szerint a legnagyobb kár sokszor nem a hideg miatt keletkezik, hanem a gombás fertőzés okozza. Ha a kertészek időben észreveszik a jeleket, és megvédik a fákat, a termés biztonságban marad, a fák pedig évekig egészségesek lesznek.
Becsehelyen él családjával Harcz Endre, aki zalai birtokán nemcsak datolyaszilvát, kivit, gránátalmát és fügét termeszt, hanem igazi különlegessége az indián banán (más néven pawpaw) is – erről korábban a HelloVidék készített vele interjút. Most azonban a szakember a Facebookon fújt riadót: hiába a gyönyörű koratavaszi idő, a kajszibarack most nagy veszélyben van!
„Sokan tévesen ítélik meg a kártételt – nem mindig az éjszakai hideg okozza a problémát” – figyelmeztet Harcz. A kajszi termését két fő veszély fenyegeti: a késői tavaszi fagy, valamint a monília gomba. A szakember hangsúlyozza: gyakran nem is a fagy, hanem a monília gomba pusztítja el a virágokat. Éppen ezért sokan hiába ültettek évekkel ezelőtt barackfákat, szinte sosem tudtak rendesen szedni belőlük – a szakember szerint ebben a moníliának legalább akkora része van, mint a fagynak.
Lássuk, ez történik a fagy hatására
A tavaszi fagy nem a virágszirmot károsítja, hanem a virág belsejében lévő bibét és a kis gyümölcskezdeményt. „Sokan egy fagyos reggel után megnyugszanak, ha a szirmok fehérek maradnak, pedig a bibe akár -3–4 °C-on is tönkremehet” – magyarázza Harcz Endre. Így a látszólag ép virágok mögött a termés akár már károsodott lehet.
Épp ezért a virágzás után egy nappal érdemes a virágokat kettévágni és a gyümölcskezdeményt ellenőrizni.
Ha a gyümölcskezdemény üdezöld, ép; ha hervadt, barna vagy fekete, a fagy károsította.
A monília: a láthatatlan pusztító
A monília, vagy más néven „brown rot” gombabetegség, az egyik legkomolyabb kórokozója a kajszibaracknak és más csonthéjasoknak. A fő kórokozó fajok – mint a Monilinia laxa – a virágokat, vesszőket és termést is megtámadják. Ez a gomba a tél során a fertőzött fa részeiben, elhalt virágrészekben vagy a földre hullott „mumifikált” gyümölcsökben marad életben. Tavasszal, nedves, hűvös időben a spórái könnyen eljutnak az újonnan nyíló virágokra, különösen akkor, ha a virágszirom nyitva van. A fertőzött virágokbarnulnak és elfonnyadnak, nem egy‑két nap után, hanem már a fertőzés korai szakaszában.
A betegség legnagyobb esélyét a nedves, csapadékos körülmények biztosítják virágzás idején. A monília spórái esőcseppek és szél segítségével terjednek, és hűvös párás időben gyorsan fertőznek. Még a méhek is „segíthetik” a fertőzés terjedését a beporzás során, hiszen a nyitott bibén keresztül könnyen juthatnak be a gombaspórák.
Ezt sokan összekeverik fagykárral, pedig a különbség a tünetekben is tetten érhető:
- Fagykár esetén a virág szirmai épek maradhatnak, de a belső gyümölcskezdemény elhalt.
- Monília esetén a virágszirom elbarnul és fonnyad, és később a fertőzés a hajtásokat vagy termést is károsítja.
Hogyan védekezhetünk?
A tavaszi fagy ellen nincs garantált védelem, de a moníliafertőzés ellen ténylegesen lehet lépéseket tenni. Íme, a zalai kertész tippjei:
- Permetezés: Az egyik legelterjedtebb és hatékonyabb megoldás a felszívódó fungicid program – a hazai szakemberek például a Chorus 50 WG nevű szer használatát javasolják a virágzás alatt 2–3 alkalommal, 5 g/10 liter dózisban, különösen nedves, hideg időben.
- Megelőzés: A permetlé tapadását segítő adalékok használata növeli a hatékonyságot, mivel így a szer jobban bevonja a növény minden részét.
- Megelőző intézkedések: A fertőzött, mumifikálódott gyümölcsök és elszáradt ágak eltávolítása a telepítésből csökkentheti a gomba telelési alapját.
Összefoglalva: a tavaszi kajszibarack-termesztés nem csak annyi, hogy kinézünk az udvarra fagykár után. A fagykárosodást belülről is érdemes ellenőrizni, a monília elleni védekezés pedig tudatos permetezést és megelőzést igényel. Ha követed a szakértők tanácsait, és figyeled az időjárást, jelentősen növelheted a sikeres termés esélyét.
A végeredmény? Ha tavasszal odafigyelünk, idén talán végre bőven kerülhet a spájzba baracklekvár – és a saját termesztésű, érett gyümölcsök élvezete sem marad el!
